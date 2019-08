Joaquín Guzmán Avilés

encabezó un conclave en la ciudad de Boca del Río, bastión del panismo yunista en el estado de Veracruz, en el que tuvo como invitados a diversos funcionarios destacados del albiazul.

Entre los presentes figuró la presencia de Bingen Rementería Molina, hijo del senador Julen Rementería y a quien hasta este domingo se le vinculaba con el grupo político de José Mancha, quien rivaliza la dirigencia estatal del PAN con Guzmán Avilés.

En el anuncio público se hacía un llamado a la unidad, sin embargo fue un evento para demostrar el músculo de la corriente opositora al yunismo demostrando que poco a poco la desbandada que poco a poco será más fuerte.

Herminio Mezhua Sanmiguel

secretario del Ayuntamiento de Zongolica emprendió una campaña de afiliación al PRD fuera de lo común, pues lejos de aludir a la doctrina partidista ofrece a los interesados un kilógramo de carne.

La campaña de afiliación en la región de mayor pobreza extrema de Veracruz y una delas más pobres del país se inició por órdenes del alcalde, Juan Carlos Mezhua Campos.

"A partir de las 11 de la mañana, se va a empezar a entregar la carne en Moxala (Tequila, Veracruz). Por favor inviten a toda la gente. Si alguien de plano no quiere afiliarse no pasa nada. Pero por lo menos que estén enterados, así como lo indica el presidente, para que no nos reprochan después", se le oye a Mezhua Sanmiguel en un audio difundido por La Silla Rota.