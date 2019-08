Piedra en el zapato

ENRIQUE DE HARO

El director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (Sapal), Enrique de Haro, ya empezó a hablar de plan B para encarar la escasez de agua en la ciudad. La realidad es que León ya debe pensar si va a construir represas en Ibarrilla y en otras zonas, pensando en que El Zapotillo no se va a concretar en este sexenio. La otra opción es reparar la planta de tratamiento y construir otras plantas en el futuro.

GABRIEL ESPINOZA

El vocero del Movimiento Salvemos Temaca, Gabriel Espinoza, estuvo en el Palacio Nacional, en la reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y salió muy contento. Gabriel Espinoza afirmó que AMLO les dijo que no habrá más presupuesto para la presa de El Zapotillo. Ahora más que nunca los defensores de Temacapulín, Acasijo y Palmarejo, se sienten fortalecidos en su lucha contra la presa El Zapotillo.

CELESTE GÓMEZ

La presidenta estatal del PRI, Celeste Gómez, dijo que por la inseguridad no fueron los priistas a votar el pasado domingo en Guanajuato. La realidad es que los priistas no fueron a votar porque están desanimados y porque la dirigencia estatal no ha sabido restablecer el estusiasmo de los militantes. La única inseguridad que sí afecta a los priistas es la inseguridad de un empleo y un hueso en el Gobierno. Esa inseguridad de puestos y chambas sí ha pegado al tricolor.

VICENTE FOX

El ex presidente de México, Vicente Fox, ya quiere regresar al PAN. De hecho el dirigente estatal de Acción Nacional, Román Cifuentes, ha dicho en dos ocasiones que Fox no renunció al partido y que tampoco fue expulsado. Según parece, Román Cifuentes está muy interesado en que Fox regrese al blanquiazul, y están dispuestos a perdonarle el que haya apoyado al PRI y a Enrique Peña Nieto en la elección del 2012, en contra de su candidata a la Presidencia, Josefina Vázquez Mota.