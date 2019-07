El Centinela

Ricardo Crespo

A quien se le borró la sonrisa fue al exdirigente estatal del PRI, quien andaba muy contento de la mano de Carolina Viggiano, pues al convertirse –como todos los pronósticos lo indican- en la próxima secretaria general del partido a nivel nacional, Crespo Arroyo ya se veía como un aspirante serio a la Presidencia Municipal de Pachuca, pero en el estado no olvidan su cercanía con el exgobernador Francisco Olvera y ya le cerraron las puertas.

Ricardo Baptista González

El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local no aguanta a las audiencias en redes sociales y se queja amargamente de que hagan memes de él, e incluso ha pedido la intervención de la Policía Cibernética, pero no entiende que es figura pública y como todo servidor público es susceptible a la crítica; o ¿acaso pensará que sólo él puede criticar a los demás pero los ciudadanos no pueden expresarse?

Benjamín Rico Moreno

El titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del estado anda muy movido en eventos públicos para reforestar las inmediaciones del distribuidor vial conocido como El Trébol, y para promover la prohibición del uso de bolsas y popotes; algunos priistas ya lo ven con aspiraciones a la candidatura por la alcaldía de Pachuca, ¿le alcanzará?

Comité Estatal de Morena

Por un acuerdo del Consejo Político estatal, todas las personas que se hayan afiliado a ese movimiento durante el año 2018 no serán elegibles para puestos de elección popular, por lo que ya se cuenta con un listado de militantes ubicados por dirección y CURP que desde 2017 realizaron proselitismo. Buscan a toda costa blindarse de agentes externos para las próximas elecciones; sin embargo, la moneda sigue en el aire.