El alcalde de Tepeapulco ya no ve lo duro sino lo tupido, ya que no sólo lo acusan los regidores de oposición de no transparentar los contratos de obras públicas en el municipio y por lo cual el Tribunal Electoral del Estado ha dado la razón a los asambleístas locales, sino que también las empresas lo han acusado de dar preferencias a sus amigos en proyectos que no han concluido y la ciudadanía reclama.