Yo solo vine a ver el jardín

?"El destino eran cincuenta pastillas de Seconal sódico", escriben las autoras de la más reciente y completa biografía de la poeta y escritora argentina. El "destino" fueron las calles de Buenos Aires con la historia familiar a cuestas. La inmediata y la antigua. La infancia que hay quien narre como "feliz", pero de la que solo ella sabe. La infancia y sus marcas. La escritura. Siempre. Su humor ominoso. Su pasión por la lectura. Su colección de pastillas que llegó a ser casi tan amplia como la de sus cuadernos en donde escribir. Su lucha entre la escritura y la muerte. Sus amigas/os fascinantes. Sus amores imposibles. París.

Su "destino" final lo fue anunciando a lo largo de su vida. ¿Serían pastillas? ¿ahorcarse, quizá? ¿ahogarse en la bañera? ¿la cabeza metida en el horno como la también poeta Sylvia Plath? Sus búsquedas: "Tú me has dicho: 'tu poesía es poesía sin hombre'. Y eso, me horrorizó, me golpeó, me transformó en un banal objeto de adorno. ¿Dónde estaban mis anhelos de trascendencia, mi hambre de ser, donde estaba mi deseo de erigirme en un ser puro y humano?" Su maravillosa poesía hecha de dolor y ansiedad y miedo y de su hipnótica y meticulosa relación con las palabras. "Los famosos llamados por la madrugada con los que Alejandra irrumpía, reclamando ayuda, desamparada e imperiosa a la vez, en la intimidad y el sueño de sus amigos". Su demanda de amor tan intensa como su fascinación por las palabras. "Poeta maldita" a su manera, como señalan sus biógrafas.

Potente y desamparada. Admiradora de Antonin Artaud de quien tradujo sus poemas y para quien, en ese libro traducido, escribió el prólogo. No dormía para escribir. Se empastillaba para alcanzar estados alterados y seguir escribiendo. O para intentar calmarse un poco para poder seguir escribiendo. La realidad se movía. La desertaba a veces. Entonces ella escribía las estrategias de esa realidad traidora. Comía mucho o demasiado poco. Se rechazaba ante el espejo y concluía: ?"Las mujeres feas nunca vamos a tener suerte en el amor". Pero también sabe que miente un poco. Que ella elije: "Yo elijo la soledad y no por rechazo del Otro. Yo, Alejandra, hoy 31 de julio elijo la soledad". Pensó en casarse. Ser de alguna manera "la Alejandra" deseada e imaginada por sus padres. Nada en la realidad la predisponía para semejante elección.

"Hace diez minutos (o menos) que L. se fue para siempre. Aún siento en mi rostro el sabor de las lágrimas derramadas en su hombro. Lloré ante la certidumbre de mi incapacidad afectiva. Lloré porque se fue el ser con el que pensaba unirme y constituir una pareja como tantas otras". Alejandra nunca logró caber "en la serie". Se quería extravagante, dolida, únicamente única. O muy probablemente, no tuvo manera de elegir otra cosa. Su tan íntima amiga Olga Orozco narra las dificultades que para ella podía representar la vida cotidiana. El tormento por los gestos aparentemente más sencillos:

"Alejandra temía los lugares públicos; con frecuencia me pedía que la acompañara a bancos (que consideraba, con razón, monumentos letales y/o funerarios), a tiendas, zapaterías o farmacias. Su no estar en el mundo (mejor dicho, el que el mundo, como dijo en uno de sus poemas, ?la hubiera abandonado así) rebotaba en pavores infantiles, paranoicos, enternecedores y tragicómicos".

Visitaba, sin embargo, los espacios de reunión del mundo literario y artístico de Buenos Aires. Y su brillante extravagancia refulgía. Era original. Talentosa. Divertida: "A estos dos testimonios del humor 'alejandrino' tendríamos que sumar el de Sylvia Molloy, también muy amiga de la poeta, y a quien conoció en la Facultad y con quien... compartía ese humor desopilante". Esa voz hondísima que, al parecer, ejercitaba. ?En "Solo un nombre" Alejandra escribe: "alejandra alejandra debajo estoy yo alejandra". La pequeña "extranjera a muerte", decidió llevar al exterior su exilio interior. Buenos Aires y su familia, pensaba, nutrían su desdicha. Su amiga Olga estaba allí. "Olga fue uno de los tantos escritores argentinos que, entre 1960 y 1964, recalaron en un París, que, a la distancia, parece casi una sucursal de la literatura argentina", escriben las autoras. Y vaya que a generaciones de latinoamericanos nos hicieron soñar con París "esa inmensa metáfora" como la llamó Cortázar.

"El 31 de diciembre de 1959, se sintió embargada de una gran alegría, según lo señala en sus Diarios —donde manifiesta el deseo de celebrar la noticia—, hasta el último minuto pensó que ese 11 de marzo algo sucedería y no lograría partir". A su llegada se hospedó con sus tíos en un pequeño pueblo en las afueras de París del cual huyó apenas pudo. Comenzó su errancia: "Anduve mudándome bastante: de piecita siniestra en piecita alegre para caer, cuando el dinero finalizaba, en las fauces de la familia". Conoció a Octavio Paz quien: "le sirve para publicar en numerosas revistas, establecer conexiones con el mundillo literario y entrar a trabajar como correctora de pruebas en Cuadernos... Pero lo fundamental es el respeto y la admiración que siente por él, el lugar de verdadero maestro que le da". También creó una muy íntima amistad con Pieyre de Mandiargues. Fue, por supuesto, amiga de Julio Cortázar quien ante una obra suya le escribió: "Me dolió tu libro, es tan tuyo, sos tan vos en cada línea, tan reticentemente clara, tan por debajo y por adentro". Inolvidable también la carta que Cortázar le escribió cuando supo de su muerte elegida.

En su cuartito de Saint-Sulpice. "rodeada de libros, ropa en el suelo, vasos sucios y papeles, corrige el poemario Árbol de Diana... Le prestan una biografía novelada escrita por Valentine Penrose sobre una condesa húngara condenada por el asesinato de 610 muchachas en el siglo XVI..." La temible Erzsébet Báthory de quien escribe un texto y en quien se inspira: "El tema del doble, los ojos incrustados en las paredes, las imágenes claustrofóbicas invaden la página". Entra a un psicoanálisis. "En 1962, viajó con la psicoanalista a Saint-Tropez". Extrañísima manera de "trabajarse". Alejandra se enamoró de ella. Conoció a Marguerite Duras y se decepcionó de la capacidad que Duras parecía tener de disfrutar la vida. Se enamoró de Simone de Beauvoir a quien conoció cuando fue a entrevistarla: "Creo que me enamoré. El problema persiste. Alguna vez lo tendré que enfrentar. Usted busca a su madre. Sí, indudable, pero si la busco es porque la preciso, la necesito".

A los 28 años, sintiendo que París la desertaba, regresó a Buenos Aires. Solo una vez regresó a París. Y fue una desilusión. Algunos de aquellos, los de antes, ya no estaban. Aquella Alejandra, ya tampoco. "Sus relaciones la agotaban, pero sentía la obligación de sufrir. Ciertas emociones contrapuestas estaban destruyendo su estabilidad". Se vinculó con el grupo "Sur". Se enamoró de Silvina Ocampo. "Hacia 1968, Alejandra conoció a Daniela, una muchacha fotógrafa, que pudo responder a su exigente e implacable forma de amar, hecha de esos desequilibrios y esas tiranías infantiles a las que sometía a sus amigos. Pero se trata de alguien sereno, que pudo soportar sus demandas desmesuradas de atención y amparo, tolerar el sube-y-baja de depresión y euforia, las huellas de la voracidad y la infancia. Una relación que duró alrededor de dos años".

Escribe muchísimo. Toma cantidades de pastillas. ?"Todo me resulta difícil. Aun volverme loca". Muere su padre. Intenta suicidarse en dos ocasiones, después de la segunda es internada en un hospital por cinco meses: "Me excedí, supongo. Y he perdido, viejo amigo de tu vieja Alejandra que tiene miedo de todo salvo (ahora, oh, Julio) de la locura y de la muerte. (Hace dos meses que estoy en el hospital. Excesos y luego intento de suicidio —que fracasó, hélas). [...] Julio, fui tan abajo. Pero no hay fondo. Julio, creo que no tolero más las perras palabras". Una madrugada, después de distintas llamadas de auxilio que no pudieron recibir respuesta, Alejandra Pizarnik se suicidó en su departamento en Buenos Aires. Las "perras palabras". Su asidero. Su "destino". Las intolerables "perras palabras".

