"Yo sí te creo" es la consigna de Mario Moreno, abanderado de la alianza PRI-PRD al gobierno de Guerrero, que el domingo anunciará 10 compromisos por las mujeres guerrerenses y que firmará ante notaría. ¡Eh!, hasta eso cuidó.

Hoy en día el 70% de las mujeres en Guerrero es parte fundamental en un hogar, en muchos casos son padres y madres a la vez y quienes sostienen a sus familias.

¿Nos podría adelantar algunos de los compromisos?

"Un tema que hoy lastima, duele, ofende a las mujeres en México y de manera muy especial aquí en Guerrero es la desaparición de las guarderías infantiles" –ojo, eh, aquí hay nota–. "Mario Moreno hará un compromiso con las mujeres guerrerenses de reactivar, de impulsar un programa estatal de estancias infantiles que les permita a las mujeres que hoy tienen que trabajar, que insisto es como el 70%, dónde dejar a sus hijos. Vamos a crear una fiscalía especializada para delitos contra las mujeres. Además, en la administración que seguramente habré de encabezar habrá igualdad de participación: 50% mujeres, 50% hombres. Éstos son tres de los 10 compromisos que firmaré".

Y ya encarrilado... siguió hablando con pasión, con compromiso y, lo más importante a mi parecer, fue que nunca dejó de verme a los ojos.

"Pero, más que los compromisos que hoy voy a firmar, quiero resaltar un compromiso de vida que tengo con las mujeres, de ética, de respeto, de valores que se aprenden en casa, de valorar lo que son y lo que cada una puede ser".

¡Quióboles! ¡Éstos sí son hombres y no payasos!

P. Esto lo está diciendo o haciendo por lo que está pasando con su principal adversario en Morena, Félix Salgado. ¿Qué opinión le merece este contrincante?

R- "No lo estoy haciendo por esta situación. Es un tema que he hecho: fui alcalde de Chilpancingo en dos ocasiones y la participación de las mujeres fue fundamental. Dejé de ser secretario de Desarrollo Social y ahí también hice lo propio. Tengo un compromiso con las mujeres guerrerenses de inclusión.

Ahora bien, ¿qué opinión me merece? Yo lo dejaría en algo muy sencillo: cada partido político pone a sus mejores personajes para que los represente, para que vayan a una elección, para que encabecen procesos electorales, y Morena eso es lo que hoy tiene en Guerrero".

¡Tómala, barbón!, dirían en mi casa, o ¡qué elegancia la de Francia!, para contestar...

P. ¿Cómo vería un debate con él? ¿Qué le diría?

R. "Si yo me pongo en sus zapatos, primero no tendría cara para ir a un debate. Cómo vas a ir tú a debatir en una circunstancia como ésa. Creo que él debe estar más preocupado por resolver sus problemas de carácter legal que por andar haciendo una campaña. Pero bueno, es una circunstancia que le toca vivir a él y que la resuelva él, entonces yo me ahorraría mis comentarios".

Aquí viene otra gran nota...

"Yo quiero y puedo decirles hoy a las mujeres, a las mujeres guerrerenses, que en mi gobierno habrá cero tolerancia para quienes las lastimen u ofendan. Ustedes las mujeres guerrerenses podrán andar libres en la calle".

¡Quiúboles! ¡Les dije!

"Habré de impulsar aún más la participación de las mujeres, no sólo en los puestos importantes de la administración, también trabajaré para que tengan más participación en los cargos de elección popular, que las mujeres no solamente vayan a espacios donde van a una competencia prácticamente imposible o que van a perder. Entonces por eso es importantísima la participación de las mujeres".

P. ¿Qué posibilidades ve de ganarle a Morena?

R- "Hoy las circunstancias que se están dando en Guerrero hacen posible una victoria de esta gran alianza PRI-PRD, y que seguramente se pudieran aliar algunos otros partidos políticos en el trayecto. Es una gran alianza con la sociedad en su conjunto y hoy la sociedad, cada vez más, se siente ofendida, lastimada por la necedad de un partido político de poner a un candidato que difícilmente se puede presentar en un escenario".

P. ¿El PAN se le unirá?

R. "Hay posibilidades".

P. ¿Cómo está la relación hombres-mujeres en Guerrero?

R. "Un 52% son mujeres; la mayoría".

P. Entonces, a pesar de ser un... podríamos decir, estado machista, las mujeres llevan mano en la lista del INE.

R. "Sí, las mujeres pueden decidir una elección, ellas son las que marcarían el rumbo de este estado".

P. ¿Su esposa lo acompañará?

R. "Mi esposa está conmigo, está acompañándome... a todos lados. Hay una excelente disposición con las complicaciones... Lourdes, déjame decirte: con las complicaciones de un embarazo que tiene. Estamos embarazados".

¡Muchas felicidades! ¡De ganar, vaya que el niño o niña traerá torta bajo el brazo!

No es ajeno tampoco que Guerrero ha estado en el "tabú del desarrollo del país" y que, incluso, ha recibido un trato inmerecido de la Federación por su participación en la construcción de la historia del país.

Pese a ello, estima que el gobierno que encabeza Héctor Astudillo ha logrado una estabilidad importante, a partir de lo cual se pueda impulsar un desarrollo sostenido, sustentable, que les permita generar los empleos y la economía que necesitan los ciudadanos.

Finalmente

P. ¿La candidatura de Ruth Zavaleta, de Movimiento Ciudadano, le quita el sueño?

R. "No, de ninguna manera. Ruth Zavaleta es una mujer guerrerense valiente, luchadora, que ha dado muchas peleas, muchas batallas, principalmente por la lucha de las mujeres y, por supuesto, ha de encontrar eco acá, pero no, no es algo que me quite el sueño. Creo que será importantísimo que al final de la contienda podamos establecer una comunicación que nos permita construir un mejor destino para su estado, para mi estado, para este estado que tanto queremos".

No cabe duda que es un caballero y, como todo caballero, será un contrincante difícil de vencer.

Por no dejar...

Hoy Fonatur confirmará que, por adjudicación presidencial, el tramo 5 norte del Tren Maya, que irá de Cancún a Playa del Carmen, lo construirá la Sedena, dejando colgados a los 10 consorcios que participaron en la licitación pública, concluyendo así la primera parte del proceso de licitaciones, perdón, adjudicaciones, que Rogelio Jiménez Pons hizo del proyecto. Pero vienen dos más: la del material rodante, donde es un secreto a voces que Alstom será la ganadora; y la de las 18 estaciones. Y no es por arruinarle la sorpresa a Fonatur, pero a escondidas, ¡ah no!, calladito ya hizo los procesos de licitación de los proyectos ejecutivos de siete de ellas. Pronto le contaré esa historia.

*La columna de Lourdes Mendoza Peñaloza se publicó originalmente en El Financiero, reproducida aquí con la autorización de la autora.

Lourdes Mendoza Peñaloza es una periodista mexicana especializada en finanzas, política y sociales, con más de 20 años de experiencia en medios electrónicos, impresos, radio y televisión.

