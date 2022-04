¿Ya te olvidé?

Han pasado tres días desde que se realizó la consulta de revocación de mandato y ya dejó de ser noticia destacada en la mayoría de los medios. La dinámica con que se mueve la información relevante ha cambiado sustancialmente con los medios digitales y los tiempos de atención que logran en la gente son cada vez más cortos.

En pocos días el proceso, con todo y los conflictos que provocó durante meses, entrará pronto al "archivo muerto" de nuestra memoria. A menos, claro, que suceda algo sorpresivo con las acciones que aún le quedan pendientes a las autoridades electorales. Si no pasa nada extraordinario, el hecho tendrá el mismo desenlace que la consulta para enjuiciar a expresidentes realizada el 2 de agosto pasado.

Lo que sucederá nada tiene que ver con la importancia que representó la decisión de incorporar a nuestra democracia este instrumento. Tampoco con el interés que podrían tener los adversarios del presidente Andrés Manuel López Obrador de mantener vivo y activo el asunto. A partir del resultado final del conteo, son muy pocos a quienes les conviene mantener la atención de la ciudadanía por un período de tiempo más largo.

La reforma eléctrica, la creciente inflación y la prevalencia de los temas de corrupción e inseguridad, entre muchos otros, ocuparán en los próximos días la atención de medios y redes sociales sin que nadie extrañe lo que sucedió con la consulta. Y en el probable caso de que veamos una resolución que cuestione la legalidad del proceso, será una noticia sobresaliente que solo ocupará unos cuantos días en la agenda pública.

Es cierto que la consulta de revocación de mandato se ha convertido en uno de los avances más importantes que ha registrado la democracia moderna. No hay duda sobre el valor de haber incorporado este instrumento en nuestra Constitución. Sin embargo, en el proceso que tuvimos también quedó demostrado que adolece de varias fallas importantes que tendrían que ser corregidas para recuperar la esencia y utilidad que tiene, seguro, para la llamada democracia participativa.

La revocación de mandato se convirtió en un espacio político caracterizado por el conflicto entre poderes, en el que el objetivo principal siempre estuvo en segundo término. La participación de los personajes centrales dejó la impresión en la opinión pública de que había otras motivaciones e intereses en juego. Esta es una de las muchas razones que explican los bajos niveles de participación ciudadana.

Por otra parte, las limitaciones en los procesos de comunicación política establecidos en la ley detonaron todavía más confrontaciones y desacuerdos. El poco margen de maniobra que se dio, por ejemplo, a las y los servidores públicos para expresarse libremente favoreció el choque entre el gobierno y las autoridades electorales. Estar o no de acuerdo con las reglas, o interpretarlas a conveniencia, no debió impedir su cabal cumplimento. Pero sucedió.

En cualquier escenario la ley debe respetarse. Por fortuna, los desacuerdos, controversias y diferencias de opinión se pueden dirimir, y en su caso resolver, a través de los cauces que el mismo marco jurídico establece. El fortalecimiento y respeto a las instituciones electorales se debe mantener como una de nuestras mayores prioridades, no solo porque ha llevado décadas crearlas y fortalecerlas, sino porque son pilares de la democracia.

Además, aunque es verdad que la democracia sale cara, el hecho no significa que no se deba invertir lo suficiente en ella porque la mayoría de las noticias que genera son fugaces. El marco jurídico electoral sigue siendo complicado, sobrerregulado y con ciertos problemas prácticos en cuanto a la equidad y los equilibrios que debe haber entre los poderes. Esperemos que la reforma electoral en puerta sea más eficiente en estos temas y no se convierta solo en un campo de batalla que termine convirtiéndose en una regresión que favorezca a unos cuantos.

En la consultoría política sabemos que las buenas noticias no son noticia. También estamos claros que el conflicto "vende", que es atractivo y que no hay que rehuirlo. Por eso, a veces es necesario crearlo para llamar la atención de la ciudadanía. En el mismo sentido, los desacuerdos tienen el potencial de mejorar las condiciones de vida de las sociedades y de las naciones.

Desde esta perspectiva, la revocación de mandato no ha sido una noticia excelente o de efectos positivos en una visión de largo alcance para el país, no obstante los conflictos que han caracterizado el proceso. La corrección y el nuevo encauzamiento que se requieren para que en verdad sea útil para la sociedad no se ven en el corto plazo. La polarización lo impide. El desequilibrio entre los poderes y la debilidad que persiste en los partidos de oposición tampoco ayudan.

