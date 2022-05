¿Ya sabemos quién pagó los espectaculares?

Si usted es de los conductores y/o peatones que están hartos de ver tanto espectacular o anuncios mal colocados en la vía pública, los cuales, por cierto, generan contaminación visual, déjeme contarle que existe una iniciativa de ley de publicidad exterior que el gobierno capitalino, de la regenta Sheinbaum, presentó ante la Asamblea Legislativa de la CDMX para quesque generar un ambiente regulado y ordenado en el espacio urbano.

La idea parecería resolver el problema; sin embargo, la iniciativa, cosa rarísima, está plagada de errores y dados cargados. Con decirles que la reforma exige quitar anuncios que ya están prohibidos desde 2010, como los espectaculares unipolares. Además, ojo, de que permite establecer medios de publicidad que están prohibidos en la ley vigente. ¡Quihúboles!

¿Quién o quiénes se benefician?

El dedito pareciera que apunta a las empresas Rentable, de Ricardo Escoto, así como a Isa Corporativo e Ipkon, de Hugo Camou, las cuales podrían incrementar su participación de mercado, pues no está por demás recordar que actualmente controlan la publicidad en los bajopuentes y puentes peatonales.

Pero lo más interesante del tema es que, obviamente, todo este entramado de beneficios, regulaciones y concentración llegará a las oficinas de Inti Muñoz Santini, quien está al frente de la Dirección de Ordenamiento Urbano de la Seduvi, y quien al parecer es muy cercano a la firma Rentable. Pero no se preocupen, acuérdense que ellos son diferentes... #OkNo.

¿Por qué es tan importante la publicidad exterior?

Para impulsar campañas del partido en el poder a partir de una extensa publicidad visual de cara a las elecciones de 2024, tal como lo vimos en la revocación de mandato, aunque se estuviera violando la ley. Así, la regenta tendría más espacios para posicionarse vía espectaculares, cabinas de autobuses, bajopuentes, entre otros. No hay que olvidar que en 2021 perdió nueve alcaldías, ¡eh!, y que hasta hoy todas las encuestas apuntan a que Morena perdería con la alianza Va por México (PAN, PRI, PRD) el bastión morenista, qué digo morenista, lopezobradorista más importante, sí, la CDMX.

Misoginia en Bodegas Alianza

Qué les cuento, que en el juicio de divorcio, la esposa del empresario dueño de Bodegas Alianza solicitó su derecho de compensación, ya que nunca trabajó durante el matrimonio, y sin valorar las pruebas y en contra de autos, el licenciado Sergio Laborie Vivaldo, flamante juez interino del Trigésimo Cuarto de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, le negó el derecho que tiene la señora a la compensación, generándole violencia económica. ¿Cómo un juez, ante la evidencia que obra en el expediente 142/2020, determina una sentencia en contra de autos? Y no es que el esposo ande descalzo, ¡eh!, pues es dueño de más de 100 tiendas en la ciudad y en el Edomex y tiene ingresos por miles de millones de pesos. Además, es dueño de más de 40 inmuebles. Así pues, este juez, de manera ilegal, comete un delito contra la impartición de justicia, y al parecer se olvida de su deber al no salvaguardar los derechos de la mujer, pero anda muy presto salvaguardando los derechos de un empresario acaudalado que de tiro por viaje ha sido llamado a cuentas con el SAT.

San Miguel de Allende pone el ejemplo

Quien hoy estará insoportable, en el buen sentido de la palabra, es el priista Mauricio Trejo, presidente municipal de San Miguel de Allende, pues en la inauguración del stand en el Tianguis Turístico presumirá: que están en franca normalidad respecto a la recuperación económica y que trae números históricos de ocupación turística y de ticket en centros de consumo (restaurantes, terrazas, bares y establecimientos), obvio, siguiendo siempre los protocolos de cuidado sanitario por el covid. Su estrategia turística ha estado enfocada en incrementar la pernocta en San Miguel de Allende, promocionando los alrededores, así como fortaleciendo la imagen a nivel internacional para lograr atraer turistas con mayor derrama y menor impacto. Ah, y no menos importante, lo ha logrado haciendo equipo con los empresarios, no haciéndoles el fuchi, como otros. Así pues, no es de extrañarnos que el alcalde mantenga altos índices de popularidad. Ah, y tampoco sus números son engañosos, como los de Sectur, pues no hay que olvidar que en México, durante la pandemia, recibimos a todos los coronavirurenses del mundo al jamás pedir prueba alguna para ingresar al país.

La columna de Lourdes Mendoza Peñaloza se publicó originalmente en El Financiero, reproducida aquí con autorización de la autora.

* Lourdes Mendoza Peñaloza es una periodista mexicana especializada en finanzas, política y sociales, con más de 20 años de experiencia en medios electrónicos, impresos, radio y televisión.

