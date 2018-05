Miércoles 9 de mayo de 2018, última columna "Itinerario Político" de Ricardo Alemán en Milenio Diario: ¡Gracias...!

¿Qué paso? ¿Por qué? ¿Pidieron su cabeza? ¿Quién, quienes?

No sabemos.

Lo que es un hecho es que el columnista ha sido desde hace años uno de los duros críticos de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), no desde hace poco sino desde hace muchos años. Atrás quedaron sus excelentes relaciones cuando el tabasqueño usaba la oficina del periodista en la calle de Balderas.

Alemán explica en su columna del martes 8 de mayo por qué de su salida...

Días antes había salido de Televisa y del canal 11.

El motivo es por todos sabido..., un error de Ricardo Alemán en las redes sociales la noche del sábado cinco de mayo, dos palabras fueron detonante para que su nombre estuviera como tema del momento a nivel mundial... Lo explicaré más adelante...

Dice Ricardo Alemán que luego de una larga plática -3 horas- con Carlos Marín, director general editorial de Milenio -y con el dueño- tomó la decisión de poner fin a la colaboración diaria, el Itinerario Político, en esta casa editorial.

Dice que hubo un "linchamiento orquestado en mi contra para tratar de aniquilar a una voz crítica y, en general, del ataque a libertades fundamentales para la democracia mexicana —como la de expresión, a disentir y criticar—, concluí que mi permanencia en Milenio resultaba dañina para la casa que me abrió la puerta".

Dice que dos palabras —"Les hablan"— fueron sacadas de contexto, manipuladas para hacer crecer y creer la perversión de que se trató de una incitación a la violencia y llevadas al maniqueísmo de las redes, hasta crear una tendencia mundial...".

Acusa que "detrás del linchamiento está la mano de Morena —lo hemos probado—, el partido más interesado en callar nuestra voz y la de todos aquellos que han advertido sobre el peligro que significa para la democracia la eventual llegada al poder de Morena...".

Es increíble hasta dónde han llegado las cosas...

He dado seguimiento al tema.

Podemos estar o no de acuerdo con Ricardo Alemán pero hubo un exceso, un auténtico linchamiento, no es censura.

¿Qué ocurrió?

Ricardo lo explicó en su web La Otra Opinión la tarde del domingo 6 cuando ya Televisa había emitido un comuncado dando por terminada su relación laboral, y obviamente de todos su equipo de producción... En el mismo sentido hizo canal 11...

Televisa rechazó "categóricamente cualquier expresión que incite o avale la violencia".

"Ante la ausencia de una condena explícita, estamos obligados a dar por terminada la relación laboral con el periodista a partir de hoy.

"Reconocemos la labor que el Sr. Alemán desempeñó en Televisa y expresamos el agradecimiento que corresponde a un colaborador de tantos años en Foro TV", concluye el comunicado.

Dice Alemán que todo empezó cuando por la tarde -17:07 horas-, emitió un tuit en su cuenta en respuesta a un tuitero -que borró el mensaje-, y que decía que los propios militantes de Morena son los mayores enemigos del partido...". A lo que él respondió: "Si tiene pico de pato, grazna como pato, si tiene cola de pato y la caga como pato... se llama... 'chairo'".

De inmediato "como tercera en discordia, la usuaria Leticia Maldonado @letymaldo manda la imagen a nuestra cuenta de Twitter y después envía un mensaje: "¡Pues ellos mismos!", en referencia a la imagen. La usuaria confirma con su imagen y su mensaje que los militantes de Morena son los peores enemigos de su partido.

Y dos minutos después el error, Ricardo Alemán publica un tuit -o retuit- en modo imagen, con la imagen que enviaron y el texto, escribe "¡Les hablan!".

¿Qué decía el texto?

"A John Lennon lo mató un fan, a Versace lo mató un fan, a Selena la mató una fan, a ver a qué hora, chairos".

Más de dos horas después, a las 19:28 horas, Julio Hernández conocido como Astillero lo ve y responde:

Me parece sumamente peligroso que se aliente o "juegue" con la idea de un atentado político, como lo hace @RicardoAlemanMx https://t.co/94qiQT3ABA — Julio Astillero (@julioastillero) 6 de mayo de 2018

Ricardo le revira:

Qué pena, Julio, que dos palabras te hagan imaginar lo impensable! Analiza, antes de que el odio nuble la razón! Un retuit no avala y una advertencia no apoya! "Les hablan" es una llamada de atención! Sólo eso! Nunca pensé que lo tuyo fuera retorcer las ideas! — Ricardo Alemán (@RicardoAlemanMx) 6 de mayo de 2018

Y de ahí se vino la gran bola de nieve... incontrolable...

Al darse cuenta de la gravedad, Ricardo intentó recomponer las cosas. Incluso ofreció disculpas mediante un tuit con un video de menos de dos minutos...

Va la respuesta al tuit de "Les hablan" y que algunos quieren retorcer #NoAlPeriodismoSicario pic.twitter.com/H3dhcjIEFk — Ricardo Alemán (@RicardoAlemanMx) 6 de mayo de 2018

Eran las 0:25 horas del domingo 6 de mayo.

Minutos más tarde su cuenta de Twitter fue suspendida por "incumplir con las reglas que prohíben los comportamientos abusivos".

Obviamente hubo un gran silencio toda la mañana del domingo por la suspensión de la cuenta.

Por la tarde del domingo Televisa y Canal 11 decidieron separar de sus programas en respuesta a la ola de reclamos que en redes sociales...

Por la noche del domingo muchos amigos apostaron que la columna de Ricardo Alemán no saldría más en @Milenio, perdieron, de momento: "Dos palabras, un linchamiento" fue el nombre de la columna donde hace precisiones....

La mañana del lunes Ciro Goméz Leyva le ofreció a Ricardo un espacio en su programa radial para que se defendiera, y lo hizo...

"Pedir la cabeza de alguien, eso es fascismo Ciro. El boicot es contra todo aquel que políticamente no piense como ellos, que piense distinto", dijo Ricardo en entrevista radial ante las voces que han pedido su salida de distintos medios, incluyendo Milenio...

"Ah, pero yo no voy a leer lo que me gusta, pido la cabeza de ese (periodista), eso es fascismo. Lo peor es que muchos intelectuales se comieron completito el sapo y la serpiente como Enrique Krauze", dijo Alemán en el programa de radio.

"Manos interesadas, militantes de Morena, están queriendo involucrarnos en situaciones que están muy lejos de lo que nosotros hacemos. Nos interesa por supuesto manifestarnos a favor de la legalidad de este proceso electoral, no nos interesa ningún tipo de amenaza...".

"La práctica de disculparme es frecuente en mi columna, lo digo con mucha frecuencia, me equivoqué. Yo no tengo empacho, no me da pena, no me da vergüenza, si me equivoco que me critiquen", dijo.

"Me equivoque en manejar la tecnología. No somos nativos tecnológicos, me tocó escribir en las maquinas mecánicas", subrayó...

Lo que si le preocupa a Ricardo son dos cosas: "La gente que trabajan conmigo y lo que pueda pasar con México en las elecciones, ya que se está polarizando a niveles insospechados. Ya empecé a sentir la hostilidad. Los carniceros de hoy pueden ser las reses de mañana", comentó.

Por la tarde noche Pepe Cárdenas le abrió los micrófonos en Radio Fórmula...

En efecto hubo un linchamiento...

Confieso que me han dolido varios comentarios de amigos y conocidos...

Ricardo tiene amigos pero muchos adversarios...

Me dolió y preocupó un tuit de Emilio Álvarez Icaza, candidato al Senado y defensor de los derechos humanos, cuando escribió:

Celebro decisiones de @Televisa y @Foro_TV por terminar relaciones laborales con @RicardoAlemanMx



Igualmente celebro decisión de @CanalOnceTV en el mismo sentido.



No se puede dejar pasar incitaciones a la violencia y menos de ese tamaño.



Y ¿ @Milenio cuándo? https://t.co/PRp0ZAP1w4 — Emilio Álvarez Icaza (@EmilioAlvarezI) 6 de mayo de 2018

¡Ricardo se equivocó como muchos nos hemos equivocado alguna vez!

Además no lo hizo en ningún medio sino en su cuenta de red social, nada que ver lo que han hecho otros periodistas que han cometido errores y que les ha costado su carrera como fue el caso de Dan Rather en Estados Unidos en 2004.

A veces basta una disculpa, pero eso no contó, Ricardo ha generado muchos adversarios, y odios...

Además no les gusta el estilo ni el lenguaje que usa.

Podemos no estar de acuerdo con @RicardoAlemanMx pero no podemos silenciarlo.

¿O sí?

¡Ah la sabiduría de Voltaire!:

" No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo".

No es el fin de la carrera de Ricardo como muchos piensan y quieren... no, no se equivoquen...

Por lo pronto lo vemos y escuchamos en medios alternativos como La Otra Opinión, y en La Silla Rota.

Por cierto, su salida de los medios afecta al candidato de Morena, sino como dice Ricardo: "Al tiempo...", sabia virtud...

¿Quién es Ricardo Alemán?

Que yo recuerde empezó a trabajar en el periódico AM de León, Guanajuato hace muchísimos años; después se fue al Noroeste de Culiacán, donde fue amenazado de muerte y tuvo que salir.

Después lo vimos en La Jornada, de hecho fue de los fundadores -incluso accionista-, debemos reconocerle su excelente trabajo como jefe de información, sobre todo en el conflicto en Chiapas (1994-1995), una vez me contó que la noche del 31 de diciembre de 1993, se enteró de los hechos y amaneció en San Cristobal de las Casas donde reporteó puntual y profesionalmente.

Después empezó a escribir dos veces por semana la columna institucional que se llamaba "Clase Política". Más tarde el director Payan se retiró y Ricardo quiso ser director, sin éxito.

Y tuvo que salir de su casa...

Le abrieron las puertas en El Universal. Ahí en 1996 nació Itinerario Político, columna de opinión.

Años después el 11 de marzo de 2016 se despide de "el gran diario de México" con una afectuosa carta dirigida a Juan Francisco Healy Ortiz, le marca copia al hijo; evidentemente hubo diferencias, Ricardo no las externó. Así fue, aquí la misiva pública...

Carta de renuncia de Ricardo Alemán a El Universal

Cuatro días después Itinerario se empezó a publicar en Milenio Diario invitado por Carlos Marín, y los González...

Y ayer, 9 de mayo de 2018, fue la última colaboración.

¡Ah! Olvidaba que en un breve tiempo Itinerario estuvo en La Razón y después en Excélsior, ¿y ahora?

Posdata

PD. ¡Ah! También debemos decir que Alemán ha recibido mensajes solidarios como el de Denisse Dresser quién dijo que fue aunque no le gustan las posturas de Ricardo Alemán "creo que fue un error su despido y exigencia de demanda penal en su contra".

Cuando vi que eso ocurrió -agrega- inmediatamente pensé que eso iba a abrir la puerta a linchamientos/acusaciones/ censuras posteriores. "Pero creo que no debemos permitir el surgimiento de un clima de censura y despidos, especialmente cuando se trata de bromas de mal gusto", afirmó.

Hay que decir que Ricardo ha recibido desde hace años agresiones e incluso amenazas a su integridad física, una vez hasta lo pusieron en una lista de un grupo armado, debe cuidarse...

¡El horno no está para bollos!

Hay muchos candidatos de todos los partidos que han sido asesinados en este proceso electoral -alrededor de 90-, y eso que todavía faltan más de 50 días...

Varios columnistas se han expresado, están en mi blog...

El caso de Dan Rather y la CBS

Hace años a principios de septiembre del 2004, a días de la elección presidencial en Estados Unidos, la cadena CBS de repente creyeron estar ante un pequeño Watergate y desplegaron toda su capacidad, y el prestigio del connotado periodista Dan Rather, además de la fuerza del programa 60 minutos para ofrecer documentos en los que se cuestionaba el pasado militar del presidente Bush.

Poco después de la emisión -8 de septiembre- de los memorandos varios expertos en la verificación de documentos señalaron detalles de los papeles divulgados que sugerían que habían sido falsificados. En concreto, la terminología militar empleada y por el tipo de escritura, ya que algunas de las letras tenían forma de las modernas computadoras y no de las máquinas de escribir de comienzos de los años 70.

Pero la información fue reproducida una y otra vez lo que afectó los niveles de popularidad del presidente Bush en un momento difícil para su reelección.

Pero a la CBS le salió el tiro por la culata; la bomba informativa contra Bush resulto ser un duro proyectil a la credibilidad de la cadena.

Y es que no fue sino hasta doce días después que CBS News y Dan Rather dieron la cara en cadena nacional y dijeron: "lo siento cometimos un error de juicio, fuimos engañados por la fuente".

Sin embargo, en la oficina presidencial no se dieron por satisfechos con las explicaciones de la televisora y pidieron que el asunto fuese investigado a fondo.

Y es que el golpe a entonces candidato fue ¡durísimo!

Para tal efecto la CBS designó una comisión que investigó el asunto.

Fueron nombrados el ex secretario de justicia Dick Thornburgh y al ex director general de la agencia AP Louis Boccardi.

Y efecto, dos meses después, Dan Rather, anunció su retiro (anticipado) como periodista.

Dos meses después, el 10 de enero del 2005, la Comisión concluía que el equipo de informativos no siguió los principios básicos del periodismo, no verificaron bien sus fuentes; además dieron una serie de recomendaciones para que esto no vuelva a suceder, a saber:

i) designar a un supervisor que vigile que se cumplan los estándares periodísticos y que dependa directamente del jefe de informativos, cuyo trabajo consistiría en investigar los reportajes, documentos y fuentes anónimas;

ii) cambiar la atmósfera de trabajo para que la presión por llegar antes que la competencia no propicie este tipo de errores de juicio;

iii) dar a conocer a los jefes la identidad de las fuentes confidenciales;

iv) y elegir siempre a jueces independientes para que analicen cualquier reportaje cuya veracidad haya sido puesta en cuestión.

Y por su parte la cadena anunciaba el retiro de cuatro periodistas, entre ellos tres jefes, Betsy West, vicepresidente de la CBS; Josh Howard, productor ejecutivo de 60 minutos; y Mary Murphy, además de la productora del reportaje sin fuente, Mary Mapes,

El retiro de Rather, de 73 años, sacudió al país y al mundo periodístico.

Y es Rather no era cualquier periodista, tenía una larga experiencia y era toda una institución. Había sido reportero estrella en la CBS en la mayoría de los grandes conflictos del siglo XX, y comienzos del siglo XXI, desde la muerte del presidente Kennedy, la guerra de Vietnam, la Guerra del Golfo o los Balcanes, así como en la búsqueda de la paz en Sudáfrica y Medio Oriente hasta los taques del 11 de septiembre. Era quien cubría la fuente de Casa Banca durante el escándalo Watergate que acabó con el presidente Nixon, después de las investigaciones periodísticas del Washington Post.

El caso de Rather es un efecto traumático del partidismo de los medios...

"La verdad os hará libres..."

