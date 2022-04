Y siguen desapareciendo

Doña Rosario Ibarra es un referente obligado en la defensa de los derechos humanos, así como por la denuncia y búsqueda incansable de su hijo y de las miles de personas que han desaparecido en nuestro país desde los tiempos del autoritarismo y la represión gubernamental de los años setenta. Como activista y también como política, fue ejemplo de congruencia, enérgica e inflexible en la defensa de su causa, pero siempre en un marco de respeto. Me parece que la foto en la que aparece junto con Cuauhtémoc Cárdenas y Manuel Clouthier reclamando la "caída del sistema" en las elecciones presidenciales de 1988, al igual que la decisión de dejar en custodia la medalla Belisario Domínguez hasta que se alcance la verdad y la justicia, la definen muy bien. Para doña Rosario, no hay democracia posible con desaparecidos.

Sin embargo, estamos muy lejos de honrar y dar respuesta efectiva a su lucha y a la de tantas personas que han entregado su vida en medio de un profundo dolor para encontrar a sus seres queridos sin más recursos que su amor y voluntad indeclinable. Por mucha molestia que cause al presidente, simplemente no hay forma de negar o tratar de minimizar la crisis humanitaria por la que atraviesa nuestro país que, si bien no es de ahora, lo cierto es que en estos poco más de tres años no se ha logrado revertir o siquiera atenuar, como se acredita en todos los informes que se emiten periódicamente, y sobre todo en los casos que lamentablemente se presentan cada día.

Al momento de escribir estas líneas, Cecilia Flores, fundadora de las Madres Buscadoras de Sonora no ceja en la búsqueda de sus dos hijos desaparecidos en 2015, como también los padres de Debanhi Escobar cuyo paradero se desconoce desde el 8 de abril que salió a una fiesta en el municipio de Escobedo, Nuevo León. A 8 años aún persisten las dudas sobre lo que realmente pasó con los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y así podemos seguir mencionando trágicos relatos del pasado y del presente.

Las cifras son desoladoras. Más de 95 mil 200 personas han desaparecido en nuestro país, de las cuales alrededor de 26 mil han ocurrido durante la administración del presidente López Obrador, y cada año se suman en promedio 8 mil nuevos casos. De acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, del 1º de enero al 14 de abril de este año, desaparecieron 748 mujeres concentrándose el 46% en el Estado de México, Ciudad de México y Morelos, y otras 729 fueron localizadas, 12 de ellas sin vida.

Asimismo, la Red por los Derechos de la Infancia (REDIM) señaló que al menos 5 mil 105 menores de edad han desaparecido en este gobierno, en tanto que en todo el sexenio de Peña Nieto fueron poco más de 6 mil. Es decir, 14 niñas y niños desaparecen cada día en nuestro país, y dos terceras partes son mujeres.

El reciente informe del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU es muy claro al advertir que servidores públicos y el crimen organizado son los principales responsables del creciente número de personas desaparecidas en México, y que" la impunidad es un rasgo estructural que favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas, perpetuando el paradigma del crimen perfecto". Al respecto, es de mencionar que cuando menos hasta noviembre de 2021 apenas entre el 2 y 6% de los casos resultaron en procesos penales, y únicamente hay 36 condenas a nivel nacional. También expresó su preocupación por la crisis forense que enfrentamos ya que 52 mil personas se encuentran sin identificar en fosas comunes, a las que habría que sumar las miles de fosas clandestinas que han convertido a algunas zonas del país en un gran cementerio. Otro punto a destacar, es que el Comité considera que el modelo de seguridad militarizado ha sido insuficiente para proteger los derechos humanos e incluso, en sentido opuesto a la posición gubernamental, su presidenta recomendó fortalecer a las fuerzas civiles y que el Estado mexicano establezca un plan de retiro ordenado, inmediato y verificable de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad pública.

No obstante, en vez de reconocer la grave situación que enfrentamos -que por cierto fue una de sus principales banderas de campaña-, compartir la preocupación y analizar las diversas recomendaciones que se han formulado, el presidente López Obrador se limitó a descalificar el informe supuestamente por no contar con la información y apegarse a la verdad, además de rechazar que un organismo internacional nos "ponga en el banquillo de los acusados". Pero por más que se quiera, es imposible tapar el sol con un dedo y como bien dijo el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, "la crisis de violencia y desapariciones continúa sin que se haya revertido, la ONU no inventó nada, constató una realidad del presente".

La respuesta presidencial es lamentable y desesperanzadora como también lo es el silencio ensordecedor de la CNDH -paradójicamente encabezada por la hija de doña Rosario-. Ojalá que con la misma sensibilidad y vehemencia con que reacciona ante las críticas, se comprometiera y actuara en consecuencia frente a la angustia de las víctimas y de sus familias.

