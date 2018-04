La objetividad no es una cualidad innata, cualquiera que se diga objetivo solo así como por arte divino, miente. Y miente porque seguramente ignora que su objetividad está formada por prejuicios y moldeada por aquellos con quienes convive, a quienes lee y lo que disfruta ver. Es por eso que no juzgamos de la misma forma un acto de corrupción cometido por los miembros de un partido al que somos afines que por los miembros de otro que nos simpatiza.

Chimamanda Ngozi Adichie, escritora y conferencista utiliza una fórmula para identificar el machismo que bien podría aplicarse a cualquier otro aspecto de la vida. Ella se pregunta: ¿está mal que una mujer perdone una infidelidad? Y se responde: no si el hombre también estaría dispuesto a perdonarla a ella. Y así poniendo todo lo que se cuestiona desde el ángulo del otro es capaz de discernir si un argumento es válido o está moldeado por un prejuicio.

Así es como en la política yo utilizo la siguiente fórmula: ¿Y si fuera el PRI?

Explico, estamos viviendo tiempos difíciles para la crítica, el encono que se vive incluso al interior de las familias por las preferencias electorales no deja espacio para las preguntas. Criticar a Morena o a López Obrador en redes sociales es garantía de lapidación por furiosos seguidores, y estar a favor de López también puede ser garantía de que te dejen de hablar en tu familia o círculo de amistades. (No me quiero imaginar cómo les va a los que presumen votarán por el PRI).

Lo peligroso de no poder emitir una opinión a favor o en contra por temor a cualquiera de las reacciones es que limitamos nuestra capacidad para hacernos preguntas y con ella nuestra capacidad para pensar. Es por esto que antes de comenzar a construir una opinión sobre un hecho en la política me pregunto si lo juzgaría de la misma manera si ese hecho proviniera del PRI. ¿Cómo reaccionaríamos si el PRI contara con un ejército de furiosos seguidores que insultaran a todo aquel que osara criticarlos? Sí ya sé, el PRI no me mueve así, para qué insultar en redes sociales si puedes llamarle a los jefes del criticón y pedirle que diplomáticamente que le baje de tono, también es terrible y se debe denunciar.

Pero insisto, y si el PRI actuara así, ¿lo veríamos igual o notaríamos la coerción que ejerce de forma violenta sobre la libertad de expresión? Si fuera un priista el que pretendiera ser presidente de un país en donde hasta hace poco sus hijos no vivían ¿lo veríamos igual o nos parecería "insolting and unacceptabol"?

"Y si fuera el PRI" no es una invitación a pensar que todos son iguales, es solo eso, una invitación a pensar.

