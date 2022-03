Y retiembla en su centro la 4T

Julio Scherer Ibarra se fue a pasar unos días de descanso en Europa después de que salió de la Consejería Jurídica de la Presidencia el 31 de agosto de 2021. Pero no estaba tranquilo. En sus reuniones privadas se sabía observado por ojos que no tenía a la vista, por oídos que tampoco podía mirar.

"En calidad de rumores" fue como redujo el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, el 1 de septiembre. ¿Su argumento? En las últimas filas un enjuto Julio Scherer estaba ahí su cuerpo, pero el funcionario había roto con "su hermano" el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El abuelo de Julio Scherer fue presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y su padre fue uno de los iconos del periodismo mexicano, don Julio Scherer García. Prosapia hay. Gustos refinados, quizá "fifís" en el concepto de su líder político, pero discretos.

En columnas periodísticas se había ventilado el choque Gertz Manero-Scherer Ibarra. También era inocultable la tirria que le causaba a Olga Sánchez Cordero como secretaria de Gobernación que el consejero Jurídico de Presidencia tuviera tanto control político. Florero, le motejaron a la ministra en retiro.

¿Qué se reventó en el verano del 2021? Porque según el relato de Julio Scherer, de su puño y letra publicado en la revista Proceso, para López Obrador eran "chismes" los documentos de presuntas investigaciones que presumía su "hermano" habían hecho por encargo de la secretaria de Gobernación para golpearlo.

Hace poco el propio López Obrador reveló en su acostumbrada conferencia en Palacio Nacional destellos del pleito Scherer-Sánchez Cordero.

"NO había buena relación con la Secretaría de Gobernación, y yo necesitaba que me ayudaran para atender asuntos de tipo político, de relación con gobernadores, incluso con el Poder Judicial y con la Fiscalía (General de la República) porque hay asuntos de Estado", dijo López Obrador el 28 de febrero pasado.

"Yo opinaba alguna situación y él opinaba (distinto). Pero bueno, como todo en el derecho, es debatible, ¿no? Mi posición era a veces otra, a veces él tenía otra posición, pero básicamente fueron competencias y atribuciones", aderezó en una entrevista Olga Sánchez Cordero días después, el 1 de marzo.

Era inocultable la animadversión. ¿En qué momento se rompió la relación Gertz-Scherer? Jorge Carrasco, director del semanario Proceso, relata en el número 2368 de la revista, que reportajes que describían los conflictos de interés del fiscal lo llevaron a un nivel de molestia que en octubre se reunieron los tres, el periodista, el exconsejero y el fiscal.

El encuentro acabó mal. Julio Scherer aseguró que él no le filtró información a la revista para atacarlo y el director del semanario confirmó que los materiales periodísticos eran producto de la investigación de sus reporteros y que él era el responsable editorial de su publicación.

"Usted podía haber elegido entre un fiscal amigo o un fiscal enemigo", dijo Gertz Manero a Julio, según los dos textos escritos de puño y letra del Scherer y Carrasco.

La narrativa de Julio Scherer no tiene desperdicio. Aunque para López Obrador eran "chismes" lo que le llegó a alertar su "hermano", como investigaciones de sus nexos con diversos despachos de abogados y que presuntamente fueron ordenados por Olga Sánchez Cordero, al final pudo más "el chisme" que la "verdad".

Apellidos de abogados de abolengo, empresas famosas como Cruz Azul, o artistas como Inés Gómez Mont desfilan en el escrito.

Desde la oficina de Gertz Manero optaron por el silencio. Muy ruidoso, por cierto, su silencio. También hubo escandaloso silencio de parte de Olga Sánchez Cordero, se limitó a un tuit para negarlo todo. Eso habla más de lo que subió a la red social.

Alejandro Gertz es un hombre que no soporta la crítica. Hace años me envió una carta larguísima para protestar por una serie de notas, a las que consideraba ya un "asedio mediático". También acostumbra llamar por teléfono y decirse víctima de grillas de sus malquerientes. Pero ahora con más poder, Alejandro Gertz Manero se torna más peligroso.

Qué duda cabe que hoy retiembla la 4T en su centro:

1.- Julio Scherer revela la amenaza del fiscal General y sostiene que "es tiempo de hablar". Y sostiene que "perseguido como hace 22 años, estoy convencido de que el país no podrá cambiar del todo mientras la justicia sea rehén de hombres como Gertz Manero". ¿Ahora sí es el fin del fiscal Gertz Manero?

2.- El 31 de agosto de 2020, estos Recovecos (Morena: ultras vs moderados (lasillarota.com) dieron cuenta del pleito entre ultras y moderados en la 4T. La implosión Scherer-Gertz no es única, los grupos políticos, como se describió entonces, se dividen en dos bandos, uno claramente alineado a Claudia Sheinbaum, con AMLO como buque insignia, y otro donde están Ricardo Monreal y Marcelo Ebrard. De entonces a la fecha ha habido muchas batallas, varios caídos y barruntos de pelea. Pero queda claro que nadie se mueve de sus puestos en gobierno este año. Nadie de los presidenciables.

3.- Aunque el discurso oficial, encabezado por López Obrador, lo niega, es un hecho que las obras insignia del sexenio hacen agua: desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, principalmente, serán escandalosamente caras... y con mucha corrupción.

4.- Son muchas las políticas de gobierno que pintan a fracaso. La más reciente es la decisión de recargar en el IMSS Bienestar lo que no pudo resolver el Insabi. Este movimiento es la aceptación tácita del error en que incurrieron en la política de salud pública del gobierno obradorista. Pero no es la única.

5.- Sandra Cuevas es perseguida por Claudia Sheinbaum. La alcaldesa de Cuauhtémoc, hoy separada del cargo, ha cometido yerros desde su llegada al puesto. Pero muchos se preguntan cómo es posible que tras la tragedia de la Línea 12 que dejó 26 muertos y 98 heridos, la Fiscalía General de ¿Justicia? de la Ciudad de México no haya procedido con tanta diligencia, como ahora por las presuntas acusaciones contra Cuevas. No, no es contra Cuevas, es parte de las reyertas de Morena.

Así las cosas, la 4T retumba en su centro. Y las consecuencias serán catastróficas. Ya lo veremos en el 2024.

Punto y aparte. The New York Times dedicó un gran esfuerzo periodístico para ir contando y documentando con paciencia cada mentira que iba diciendo Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Cientos de mentiras fueron exhibidas por el periódico más influyente del mundo. Todos mienten, Richard Nixon se quiso hacer el que no sabía del espionaje a los demócratas y acabó renunciando. Bill Clinton también le dio por ocultar sus amoríos con una becaria y casi le cuesta el cargo. George Bush se inventó lo de las armas químicas para invadir Irak. Luis Estrada, también con paciencia, ha seguido con acuciosidad los dichos de Andrés Manuel López Obrador. 700 mañaneras, en tres años, suman 67 mil falsedades, inexactitudes y mentiras dichas por el presidente de la república, asegura en su libro "El imperio de los otros datos. Tres años de falsedades y engaños desde Palacio".

Punto final. Este 21 de marzo se inaugura el AIFA. El tiempo pondrá a cada quién en su lugar.

