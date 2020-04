El martes se confirmó la entrada de México a la fase tres de la pandemia de covid-19, reconociendo que el aumento de casos se ha disparado, que la propagación ya es totalmente local y que el sistema de salud empieza a saturarse.

Las cosas se pondrán feas e inicia la peor parte pero parece que al gobierno federal no sólo no le afecta sino que no le importa. Quizás la expresión de "anillo al dedo" no fue tan equivocada y sí hay personas que ven en la tragedia y en la muerte la oportunidad para cumplir sus metas, más allá de que no concuerden con lo que necesita el país... algunos comentarios:

· El mismo día de anuncio de la fase tres el presidente López Obrador declaró que ante esta situación era más importante que nunca contar con la nueva "constitución moral" que prepara su gobierno. Ya a este nivel no sé si el presidente asumió una actitud de cómico para intentar bajar la presión de los ciudadanos o si en realidad ya enloqueció y piensa que su catálogo axiológico sirve de algo para enfrentar una pandemia.

· Sumado a esto un día antes, el petróleo cotizó en números negativos en la historia. La mezcla mexicana se calculó alrededor de los dos dólares por barril... cada barril tiene 159 litros de petróleo, esto quiere decir que es más cara el agua purificada que el petróleo... y mientras tanto el presidente López Obrador sigue empecinado en que es necesaria una nueva refinería y en que los aerogeneradores "afean" los paisajes. Supongo que nunca ha visto una refinería.

· El día de la caída del petróleo, que también fue el día previo al inicio de la fase tres de la pandemia sesionó el Senado de República. La mayoría de Morena convocó a sesión para que se votara la "ley de amnistía" que propuso el presidente López Obrador, se aprobó (hace meses) en la Cámara de Diputados y esperaba su dictamen en el Senado. La propuesta básicamente beneficia a los narcomenudistas y a los ladrones menores, aunque es francamente confusa. En el discurso los senadores de Morena dijeron que era para liberar a las mujeres que fueron encarceladas por abortar, pero es mentira, ya que no hay un solo caso a nivel federal; también dijeron que era para atender la pandemia. pero eso no sólo es mentira, es estúpido, la ley es anterior al covid-19. Además, no es un tema inmediato, es un proceso largo en donde se tiene que pedir la amnistía, se tiene que analizar, se juzga de nuevo... en fin, no es que mañana saldrán los posibles beneficiarios. Aquí lo absurdo no es todo eso, es que realmente es intrascendente e innecesario; hoy México necesita que se hable de un rescate económico, que se liberen los recursos para responder ante la pandemia, que se cambien prioridades, se cancelen proyectos inútiles y se rescaten a los empresarios que están tronando y con ellos los empleos que generan. Pero no... mientras el país se cae para Morena la prioridad es darle gusto a su tlatoani... en serio, si alguien después de todo esto sigue creyendo que López obrador es un buen presidente o que Morena sirve para algo el problema no sólo es de información y de educación, es también de sentido común.

¿Cuánto tiene que valer el petróleo para que López Obrador entienda que no hay futuro en Dos Bocas? ¿Cuántos muertos tienen que sumarse para que los senadores de Morena entiendan que hay prioridades mayores a darle gusto al presidente? ¿Qué tiene que pasar para que deje de funcionar el avión presidencia de López Obrador como distractor (el martes salió de nuevo el tema, que ya viene de regreso, por si estaban con el pendiente)? ¿Qué tiene que pasar para que López Obrador entienda que la capacidad de adaptarse a la realidad y responder a la crisis es más importante que sus proyectos? Ya no estamos ni en el mismo México ni en el mismo mundo en donde hablaba de aeropuertos, aviones, refinerías y trenes para turistas... estamos en un mundo en el que se habla de rescates económicos, superación de la pandemia, cuidado del personal de salud y respaldo a los sistemas de salud... y los líderes de verdad están en esos temas... a ver si la constitución moral o Dos Bocas salvan alguna vida o algún empleo.