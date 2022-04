Y la comedia, ¿para cuando?

Hace unos días asistí a un espectáculo de stand-up comedy sin tener idea de quién se presentaba. Era la primera vez que visitaba el lugar. Simplemente quería reír y pasar un buen rato. Conforme fue avanzando el show (solo de hombres), sentía que estaba en una regresión en el tiempo: quienes se presentaban con sus guiones recurrían al viejo truco de lograr la risa de un grupo a costa de personas ahí presentes, y también de apelar a estereotipos para intentar conectar con las audiencias. Claramente lo lograban con unas y con otras no, pero definitivamente no era lo que yo como espectadora buscaba.

Al día siguiente fue la ceremonia de los Oscar en la que, como sabemos, sucedieron cosas inaceptables, como el uso de supuestas bromas a costa de la dignidad de personas y grupos de personas. Esto le sucedió a Kirsten Dunst, Penelope Cruz y, desde luego, a Jada Pinkett-Smith (en ese orden). Todas ellas, mujeres poderosas, reconocidas por su trabajo y millonarias que, sin embargo, son expuestas a situaciones que las despojan por completo de todas esas características bajo el manto de una comedia misógina, racista y discriminadora en diversos sentidos, avalada por todas las personas presentes que ríen y aplauden los chistes.

Lo que es común a la historia personal de mi asistencia al stand-up y a lo sucedido en los Oscar, es la dificultad que nos implica pasar de ser espectadores a actores frente a una situación como esta, en la que, sin duda, también está en juego el juicio social que suele gritar “estas locas exageradas”, particularmente cuando se trata de mujeres, personas no binarias o personas racializadas.

La realidad es que la mayoría de las personas, aún asumiéndonos antirracistas, feministas, etc., no sabemos como hacerlo, porque esos escenarios están hechos para poner nuestra propia identidad en juego. El claro ejemplo de esto es Will Smith, quien intentó no ser ese espectador e intervenir frente a la humillación hacia su esposa, pero la única forma que encontró para hacerlo fue una expresión de violencia patriarcal que terminó invisibilizándola y despojándola aún más del poder que claramente tiene. Golpeó a nombre de ella pero no fue capaz de pasarle el micrófono cuando lo tuvo.

Mientras tanto, muchas otras personas que seguramente identificaron la brutalidad del “humor”, eligieron quedarse sentadas y, a lo más que llegaron fueron a hacer muecas o caras de desconcierto. Ese punto es, realmente, el más preocupante: la falta de herramientas para llevar a la práctica nuestras teorías y ser congruentes con ellas en lo cotidiano.

Imaginemos por un minuto todo el poder de muchas de las personas en la ceremonia del Oscar, levantándose en protesta por los comentarios humillantes de las y los conductores del evento. Imaginemos por un minuto a las mujeres y hombres presentes poniendo un alto no violento y solidarizándose con las personas que fueron puestas en esa situación y dándoles el micrófono. Pero no sucedió.

Esa complicidad a través del supuesto uso del humor, es parte de una forma inaceptable de hacer comedia que perdura a pesar de los potentes cambios en los discursos sociales que estamos presenciando alrededor del mundo. Si bien la comedia ha sido muchas veces instrumento de transformación para evidenciar todo tipo de injusticias, también sigue siendo un instrumento al servicio del status-quo.

Confieso que, en mi microescena, no me atreví a expresar ahí mismo y en el momento, mi molestia. La mañana siguiente y antes de la ceremonia de los Oscar, escribí al lugar al que fui, para decirles que no era correcta ni aceptable esa forma de hacer comedia. Recibí la respuesta del lugar común. Algo como: agradecemos su mensaje, nuestros comediantes están aprendiendo a adaptarse, les estamos insistiendo y también es su responsabilidad lo que dicen en sus líneas. Dudo que si alguien se quejó de lo que pasó en los Oscar haya obtenido una respuesta muy distinta, probablemente justificada en la libertad de expresión.

Hasta hoy, la Academia no ha sancionado los comentarios discriminatorios realizados en su ceremonia, sino la acción de Will Smith (misma que tampoco es aceptable), lo cual nos deja ver que estamos muy lejos de tener, en el humor dominante, un motor del cambio social. Porque no se trata de “adaptarse” sino de impulsar los cambios. ¿Para cuándo se renovará la comedia y habrá los espacios para que eso suceda?

