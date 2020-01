Y entonces, ¿cuál fue el motivo real de la renuncia?

El 10 de octubre pasado comentamos en este espacio el mismo tema (¿Cuáles son las causas graves de la renuncia?), y dimos a conocer detalles, señalamos entonces que el Senado perdió una oportunidad histórica de elucidar el tema.

Un ciudadano solicitó por acceso a la información hacer públicos los motivos reales de la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora (EMM), presentada y aceptada a principios de octubre de 2019. A finales de diciembre el pleno del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) resolvió darle la razón al solicitando.

El INAI determinó que hay elementos que indican que sí existió comunicación entre el entonces ministro y el presidente López Obrador sobre los motivos de la dimisión, de acuerdo con lo que se difundió entonces en redes sociales y lo expuesto por el mandatario en una conferencia mañanera del pasado 4 de octubre (abajo).

Este instituto considera procedente REVOCAR la respuesta de la Oficina de la Presidencia de la República, y ordenarle que: "turne la solicitud folio (...) a las unidades administrativas competentes".

Como sabemos la renuncia se dio en los términos del Artículo 98 de la Constitución, el cual establece que los ministros de la Corte sólo pueden renunciarpor causas graves y ésta tiene que ser avalada por el Presidente y el Senado, por lo que López Obrador está obligado a conocerlas.

Leamos la línea del tiempo...

En la conferencia matutina del lunes 13 de enero, Diana Lastiri, de El Universal, le pregunta al presidente emita su opinión sobre la resolución que dictó el INAI en donde ordenan a la Oficina de la Presidencia dar a conocer las causas de la renuncia del ministro Medina Mora. Y si es que la oficina va a impugnar....

"Por lo que corresponde a nosotros se va a dar a conocer todo, nada más que debemos de cuidar la parte legal; pero si no hay ningún impedimento legal, pues se hace público·, precisó el presidente...

¿Entonces, por qué alegaron inexistencia de la información?-, le inquiere Lastiri..

"Pues no tengo noticias de eso. Si se trata, por ejemplo, de la renuncia, se tiene, se da a conocer, yo creo que ya hasta se publicó", dijo López Obrador...

Presidente, ¿no se viola con esto el debido proceso?

¡Ah!, eso es lo que tenemos que ver. Si se viola el debido proceso, entonces aquí se los decimos: Fíjense que no podemos hacerlo nosotros, pero que no parezca que nosotros estamos ocultando. No, nada, transparencia completa."

La respuesta presidencial en la mañanera del lunes 13 generó expectativas y se interpretó que por fin conoceríamos la información real de la renuncia de Medina Mora.

Y en la conferencia del martes 14, le recordaron y respondió con un "hoy. Ya estoy como el clásico, hoy. Sí, por favor...,"

Esa tarde la Oficina de Comunicación Social de la Presidencia difundió la carta de renuncia ya conocida, o sea, dieron atole con el dedo, y hubo desencanto con los reporteros de la fuente.

En ese sentido, el día de ayer miércoles 15, Isabel González, de Grupo Imagen, le recordó al presidente el compromiso contraído, precisándole que la carta dada a conocer no era lo que se esperaba, y directo le pregunta ¿Usted conoció de manera verbal o escrita esas causas graves que expuso Medina Mora para llevar a cabo la decisión?

Presidente: "El caso del ex ministro Medina Mora, conforme a la Constitución, me presentó a mí su renuncia y en la renuncia se expresa que va a atender asuntos legales.

La fiscalía tiene dos averiguaciones (Sic) en proceso sobre este asunto. No puedo decir más porque no me corresponde. Ya dimos a conocer la carta que esto es lo que motivó su renuncia, su retiro, y yo lo informé, lo notifiqué como lo establece la ley al Senado y el Senado aprobó.

Ya sobre los delitos es la fiscalía, tengo la información de que son dos averiguaciones las que están abiertas.

-¿Pero el ministro presidente de la Corte no le comunicó nada sobre...?

Presidente: ¡No!

-Entiendo la restricción legal del debido proceso y que todavía se está investigando, que es presunto responsable Medina Mora, pero nada más dejar claro si usted conoce esas causas graves o se infiere que es a partir de esas averiguaciones.-, pregunta la reportera.

Presidente: Son las averiguaciones, básicamente. Y yo creo que la fiscalía, que ya informó, podría de nuevo aclarar sobre qué tipo de investigación está llevando a cabo.

- Entonces, ¿por qué aceptó su renuncia, presidente?

Presidente: "Porque me lo pide, por... Él establece... ¿Por qué no ponen la carta de renuncia? (en la pantalla para que todos la lean)

-Pero la Constitución dice que debe aceptar los motivos graves para turnarlo al Senado-, le vuelve a preguntar Isabel, y agrega que "en la carta no se detallan cuáles son los motivos graves, solo son dos párrafos y no se detalla..."

Presidente: Sí, pero ya con eso..., responde el presidente queriendo cerrar el tema.

-Son entonces las averiguaciones (el motivo real), le preguntan.

Presidente: Sí, corresponde al Senado decidir. O sea, yo recibo de acuerdo a lo que establece el procedimiento y es el Senado de la República el que acepta (la renuncia).

- Presidente, ¿usted se reunió con Medina Mora?

Presidente: No.

-¿Con Zaldívar para saber lo del asunto de Medina Mora?

Presidente: Sí.

-O sea, sí las conoce y no las puede decir esas causas graves por la restricción legal-,

Presidente: No, no las conozco, dijo categórico.

-¿No las conoce?

Presidente: Esa.

- Es la carta que se hizo pública.

Presidente: Sí, sí.

-Pero en esa charla encuentro que usted tuvo con el ministro presidente de la Corte, ¿él le comentó a usted: ´Mire, presidente, ABC; por esto renuncio´? Medina Mora-.

Presidente: Ya estaba, vamos a decir, abierta una investigación en cuanto a acusaciones de traslado de recursos, para no decirlo de otra manera.

-Presuntamente, le precisa la reportera...

Presidente: Sí, presuntamente. Y yo creo que eso es lo que lo lleva a él a presentar la renuncia, pero ya estaba. Y esa información es la que tiene la fiscalía", concluyó el presidente.

En una entrevista con Aristegui Noticias, el comisionado Óscar Guerra Ford, dijo que la Presidencia sólo debe entregar la carta de renuncia -ya lo hizo-, a la SCJN, la cual ya se conocía desde octubre, y una versión estenográfica de lo dicho por el presidente López Obrador en una conferencia matutina de ese mismo mes (4 de octubre), sobre lo que pudo haber motivado tal decisión del entonces ministro, que en su momento cimbró a la clase política.

Con esta información quedaría cerrado el asunto legal con el INAI, pero no con la opinión pública....

¿Qué se dijo en la mañanera del 4 de octubre?

Lo comentamos aquí, conviene regresar al dato fino...

¿Cómo fue la renuncia?

La tarde del jueves 3 de octubre EMM renunció al cargo a través de un comunicado sin fecha y dirigido al presidente de la República, que dice:

"Con fundamento en el artículo 98, tercer párrafo, que es al que aludo, someto ante usted la renuncia al cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para el que fui electo por el Senado de la República.

Ruego a usted acepte esta renuncia y, acorde a lo previsto en la Constitución, la someta a consideración de este Senado de la República".

La misiva no precisa fecha de renuncia ni las causas graves. ¡Gravísimo!

Preguntamos desde este espacio al C. Presidente: ¿Dónde dice señor que la renuncia fue para atender asuntos legales, como lo comentó en la mañanera de ayer?

¿Por qué dijo eso?

¿Sabe algo o es su interpretación?

Sabemos que el documento fue entregado el 3 de octubre en Palacio Nacional pasadas las 14 horas. Es más, se comentó que en ese momento el presidente de la Corte no estaba enterado, una llamada de la oficina presidencial lo confirmó y con ello se concretó una reunión privada para ver qué hacer y enfrentar una posible crisis institucional...

A las 18 horas la renuncia había sido aceptada y turnada a Gobernación para los trámites correspondientes.

A las 19:19 el ministro Presidente de la SCJN emitió un comunicado con tuit desde su cuenta @ArturoZaldivarL.

En relación con la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora, estaré atento a las determinaciones que tomen el Titular del Poder Ejecutivo y, en su momento, el Senado de la República. 7:19 p. m. ·3 oct. 2019·

A las 19:53 horas el vocero presidencial confirmó la renuncia a través de un tuit.

¡La información corrió como reguero de pólvora!

¿Estábamos ante una crisis institucional?

¡No! Pero el hecho y las formas como ocurrió generó una serie de especulaciones.

Al día siguiente el tema llegó a la mañanera, esta vez en la ciudad de Puebla.

Ahí López Obrador respondió al cuestionamiento que le hizo Arturo Páramo, de Grupo Imagen.

¿Qué motivó renuncia?, pregunta AMLO y él mismo responde.

"Considero que el ministro quiere atender denuncias presentadas, no sé si una, dos (o más), cuántas denuncias que se han interpuesto, y que están en manos de la FGR. Son investigaciones que corresponden al Ministerio Público, nosotros hemos sido respetuosos y no nos involucramos en estos asuntos judiciales, es un tema, es una denuncia, si existe, que tiene que atender la FGR...".

-¿Usted vio o tuvo contacto con el exministro en algún momento?, le inquiere Páramo...

AMLO dijo que no que a él lo informó el consejero jurídico de Presidencia.

-Preguntarle si en esta carta que le envió (...) ¿él le hace saber que es para enfrentar estas denuncias?

-"¡No!", respondió el presidente "él decide separarse el cargo, me pide que se apruebe la renuncia".

-¿No le expuso ningún motivo?

-"No. Me solicita, de conformidad con la ley, que yo apruebe su renuncia. Eso es lo que puedo comentarles".

Hasta ahí. Y agregó como "muy probable que en el Senado se dé a conocer el texto y se informe con toda claridad".

-Y estas denuncias de las que habla, ¿se presentaron por la Unidad de Inteligencia de la Secretaría de Hacienda?, ¿y por qué motivos sería?

PRESIDENTE : Hay que ver cuál es el estado que guardan estas denuncias, (que) si existen...

-¿Esto se lo informó Santiago Nieto?, ¿que se presentaron estas denuncias?

Me informó de que existían estos datos, dijo el presidente...

Días después, los senadores le aceptaron la renuncia...

Hicieron uso de la palabra 20 senadores, Xóchitl Gálvez (PAN) comentó que le inquietó el tuit emitido por el titular de Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Santiago Nieto, donde afirmó que la investigación de un ministro fue a petición del Senado.

Gálvez se refirió a aquel tuit famoso emitido por Nieto la tarde del 6 de junio:

@SNietoCastillo

La #UIF recibió una solicitud proveniente del Senado para analizar la información de transferencias financieras de un ministro. Se actuará conforme a Derecho. Mi reconocimiento perenne al Poder Judicial de la Federación, los hechos de una persona no trascienden a la institución. 18:03 - 6 jun. 2019

Curiosamente en la sesión otros senadores reconocieron no haber solicitado una investigación contra un ministro de la Corte.

Quien lo hizo fue el senador Ricardo Monreal, como lo recogió Claudia Guerrero de Reforma el 6 de junio... "Quiero comentar que hemos solicitado ya información formal a las autoridades sobre este tema. Nosotros en el Senado tenemos que actuar con mucha prudencia en estos asuntos. Normalmente tenemos que esperar la carpeta de investigación", dijo.

Comentó entonces que, para ello, existe tanto el juicio de procedencia, para eliminar el fuero del ministro, como el proceso de juicio político.

Lamentamos en su momento que no hubo ningún debate sobre el tema o los posicionamientos y muchas preguntas sin respuesta.

Se perdió una oportunidad histórica de elucidar el tema, por alguna razón EMM decidió no acudir al Pleno...

¿Y qué dijo Ricardo Monreal, entonces?

El día 8 de octubre afirmó que EMM declinó a su derecho de exponer los motivos de su renuncia; dijo que ahora sin fuero, Medina Mora podría enfrentar acusaciones en su contra si las hay.

Monreal, dijo que en el caso del ministro su renuncia era "de carácter definitivo y de naturaleza irrevocable". (Nota de Milenio)

"En este caso no hizo valer su derecho, nosotros que quisimos dejar la puerta abierta del Senado para que pudiera comparecer y él mandó a decir que no habría de enviar razones o ampliar los motivos de su renuncia, dijo que su renuncia era con carácter definitivo", señaló Monreal en entrevista con Azucena Uresti para Radio Fórmula.

Monreal aseguró que ellos no pueden obligar al ahora ex ministro a exponer las causas de su renuncia.

"No quiso agotar las instancias, no quiso ampliar sus motivos, dijo que era una renuncia de carácter definitivo y de naturaleza irrevocable. Nosotros no podemos obligarlo, ni modo de torcerle el brazo o traerlo con policía, no se puede, es una decisión personal", refirió.

Días después, el Senado nombró de manera aparentemente regular a la señora Margarita Ríos-Farjat, como nueva ministra de la Suprema Corte de la Corte de Justicia de la Nación quien asumió sus funciones el día 6 de enero de 2020, y concluirá sus funciones en 2035.

Percibí ayer en el lenguaje corporal que el C. Presidente evade decir la verdad...

No quiero pensar que lo único que querían en el gobierno era la plaza del ministro y con eso se cerraba el asunto...

¿Qué nos dice ahora e Fiscal Gertz Manero?