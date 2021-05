¿Y el cheque, apá?

¿Recuerda que el 10 de febrero del 2020, con bombo y platillo, el fiscal general de la República fue a la mañanera a entregar un cheque por 2 mmdp señalando que era fruto de la lucha contra la corrupción? Pues con la novedad de que ese dinero sigue guardado porque ¡no se puede usar!

Vayamos por partes

¿Quiénes se cayeron con esa lana? Los hermanos Moisés, André y Max El-Mann Arazi, accionistas mayoritarios y mandamases de Fibra Uno, quienes celebraron con la FGR un acuerdo reparatorio para evitar demandas y pleitos legales.

Según argumentaron, ellos recibieron de Telra Realty mil mdp, y tras enterarse de que esta empresa estaba en el ojo del huracán, pues el gobierno los estaba persiguiendo por una indemnización que les dio el Infonavit, ni tardos ni perezosos ofrecieron reparar el daño, y que, aunque no tenían ninguna relación con este caso, no querían ese dinero que supuestamente tenía origen ilícito. Claro, tanta bondad también pudo deberse a que la UIF les bloqueó sus cuentas.

Para probar lo mucho que querían colaborar con la justicia, los hermanos El-Mann entregaron no sólo los mil millones que les transfirió Telra, sino ¡mil más! ¿Por qué tanto desprendimiento y magnificencia? Vaya usted a saber. Tal vez se libraron de todos sus pecados bajo la liturgia de la 4T. Améeeen.

El punto es que, aunque lo presentaron en la mañanera como un gran éxito, el dinero no lo pueden tocar. Lo primero que se dijo es que ese dinero sería devuelto al Infonavit porque era la víctima, pero el Infonavit dijo ¿y yo por qué? Yo no puedo recibir ese dinero. Luego, se lo quisieron endilgar al Indep, sin embargo, este instituto sólo puede recibir recursos procedentes de decomisos, aseguramientos o extinción y la Fiscalía no acreditó ninguno de estos supuestos.

Incluso, el extitular de este instituto, Jaime Fernando Cárdenas García, escribió en su carta de renuncia del 21 de septiembre del 2020: "Queda pendiente conciliar la transferencia de los 2 mil mdp que en febrero de 2020 se remitieron al Indep. Hasta la fecha esos recursos están invertidos, generan intereses y no han sido utilizados".

Aún hay más



Seguro no me lo va a creer, pero le cuento que los muy generosos hermanos El-Mann olvidaron un pequeño, pequeñísimo detalle: avisarle a la BMV las andanzas en las que andaban metidos, el acuerdo al que llegaron con la Fiscalía y el dinero que tuvieron que dar para no tener problemas –para seguir leyendo recomiendo ir por algo fuerte y botanas a su elección–. Así pues, la CNBV emitió una opinión de delito a la Procuraduría Fiscal señalando que, en efecto, los hermanos Robin Hood región 4 sí ocultaron u omitieron revelar información o eventos relevantes al público inversionista y al mercado, delitos sancionados con prisión de cinco a 10 años de acuerdo con la Ley del Mercado de Valores. Y, ojo eh, además la fibra también cotiza en Estados Unidos, así que en una de ésas hasta la SEC interviene.

Otro caso de la mañanera que está saliendo muy, pero muy mal.

Continuará...

Adiós a los Bejarano

No sorprende que Giovanni Gutiérrez, candidato de la alianza, esté liderando las encuestas en la alcaldía Coyoacán, pues me enteré que va con todo con las mujeres tras la invisibilización sufrida por el gobierno de la 4T y sus políticas públicas. Así pues, escuche, bueno, más bien lea: propone que más de la mitad de los puestos de la alcaldía, incluidas las posiciones de mando, sea para mujeres, e invitará a las empresas, giros y negocios a que se sumen a su propuesta de manera voluntaria. Solicitará la declaración #3de3 a quienes laboren en la alcaldía, pues no se permitirá que haya personas señaladas por violencia intrafamiliar, deudores de pensión alimenticia, ni aquéllos que sean agresores sexuales.

Realizará, además, dos ferias del empleo, una de ellas con perfil de género, dedicada especialmente a las mujeres. "No vamos a permitir que sean subestimadas ni que sus derechos sean atropellados, lo digo por convicción personal y por simple justicia. Una mujer no tiene por qué, en este momento de la historia, tener que padecer ninguna agresión ni ser subestimadas por una cuestión de género".

Vaya criterio de oportunidad

¿Se acuerdan del escándalo en el cual se acusó al magistrado Felipe Fuentes de usar el taller del Tribunal Federal Electoral para restaurar sus autos, y que el mecánico Leonel Fajardo Rosas aceptó que aún le debía dinero de la renta del otro taller a donde los llevaba? Pues qué creen, que me enteré que el mecánico hoy ha sido designado como subdirector de Informática. ¡Qué tal, eh! Eso es lo que yo llamó un súper criterio de oportunidad, ¿o no? Pues obvio, no cuenta con el perfil para el puesto.

Sin maroma



Alguna de por medio, Jimmy Pons, titular de Fonatur, le dio el fallo del material rodante del Tren Maya al consorcio de Bombardier, Alstom y Grupo Indi a pesar de que, según la UNOPS, no cumplían los requisitos. Así las cosas en la 4T.

La columna de Lourdes Mendoza Peñaloza se publicó originalmente en El Financiero, reproducida aquí con autorización de la autora.

* Lourdes Mendoza Peñaloza es una periodista mexicana especializada en finanzas, política y sociales, con más de 20 años de experiencia en medios electrónicos, impresos, radio y televisión.

