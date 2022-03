¿Y dónde dejan la presunción de inocencia?

Alrededor del mediodía del martes 15 de marzo el ex gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como el ´Bronco´ viajaba en su camioneta Suburban gris cuando un grupo de policías ministeriales encabezados por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Estado (FEDE) lo detuvieron a las afueras del rancho "María de Los Ángeles" en el municipio de General Terán, Nuevo León.

De inmediato fue trasladado a las instalaciones de la Agencia Estatal de Investigaciones donde llegó cerca de las 13:40 horas; le tomaron sus datos generales y seguramente le leyeron sus derechos; 40 minutos después, dejó las instalaciones con rumbo al penal No.2 en el municipio de Apodaca. Ahí se le realizó una revisión médica de rutina y se le hizo la ficha de detención como lo marca el reglamento...

Antes, la FEDE confirmó en un comunicado sin numero la detención: "La persona investigada permanecerá en resguardo en un centro de reinserción social estatal a disposición de un juez de control que resolverá su situación jurídica".

"Los corleones a la cárcel, quien la hizo la paga": Samuel García.

De inmediato y como si fuera un trofeo de guerra y como si hubiera detenido al peor criminal, el c. gobernador Samuel García publicó en su cuenta de Instagram:

"4 años y 4 meses tardamos, pero al fin LO LOGRAMOS #BroncoFirmas #NLincorruptible".

Pero antes de la detención lo había anunciado a través de la misma red social:

"Somos un gobierno incorruptible así que quien la hizo la paga. Quien robó o desvió recurso público a sus amigos, a sus sobrinos, a sus favoritos o a campañas, va a ir a la cárcel porque ya basta que roben saqueen a nuestro estado", se le escucha decir en un video como si estuviera en campaña, y hasta se emocionó como él mismo lo reconoce en su cuenta de Twitter @samuel_garcias.

Ser incorruptibles empieza por no robar, por castigar a los que robaron y desviaron el dinero de Nuevo León a sus campañas. Y aquí ya empezamos.#NuevoLeónIncorruptible #Broncofirmas pic.twitter.com/HGLXp84HjH — Samuel García (@samuel_garcias) March 15, 2022

Ser incorruptibles empieza por no robar, por castigar a los que robaron y desviaron el dinero de Nuevo León a sus campañas. Y aquí ya empezamos.

¿De qué acusan al ex gobernador?

En 2018, Samuel García acusó al entonces gobernador por malversación de fondos en el proceso de recolección de firmas para validar la candidatura presidencial como candidato independiente. En la denuncia detalló que más de 500 funcionarios del gobierno utilizaron recursos públicos para recolectar las firmas necesarias para presentarse a la contienda electoral. El asunto no prosperó, pero en 2019, García ya como senador de MC amplió la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por la comisión de tres delitos: peculado, daño al patrimonio del estado y coalición del gabinete estatal.

A finales de 2021, fue cuestionado sobre si el ex gobernador pisaría en algún momento la cárcel, entonces el hoy gobernador dijo con mesura que tenía que tener cautela con las declaraciones y acciones que llevaba a cabo al respecto, ya que no quería violar el debido proceso, esta vez se les pasó la mano y justamente violentaron el debido proceso.

El tema llegó a la mañanera, el presidente se deslinda.

Y sin que nadie le preguntara por el tema, el presidente López Obrador aprovechó para deslindar a su gobierno de la cuatroté de lo que ocurre en el norte del país: "Es un asunto de las autoridades de Nuevo León. Yo me enteré ayer, ya cuando lo habían detenido, porque no es nada vinculado con el gobierno federal", aclaró.

¿Venganza política?

Y agregó el presidente que "no se debe de utilizar la ley para venganzas políticas". agregando que "no se deben fabricar delitos y al mismo tiempo no debe haber impunidad".

Pidió que se transparenten los motivos y se presenten las pruebas sobre el encarcelamiento del ex gobernador...

Y aquí fue cuando alzó la voz señalando que no le gustó que se han divulgado fotos que denigran a las personas: "y eso lo digo porque creo que afecta la dignidad de las personas, fueron las fotos que le tomaron. Eso no", dijo.

En efecto, los hechos de este martes atentan contra la dignidad de las personas.

-Pero tienen intención. Precisamente, al no difuminar el rostro del gobernador, se pueden utilizar como elemento para desvirtuar el caso - le pregunta un reportero.

"Puede ser, pero no es un asunto jurídico, es un asunto que tiene que ver con el honor y con la dignidad, dijo el presidente y aprovechó para citar al Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes "y como decía el Quijote, por la libertad y por la dignidad se puede arriesgar hasta la vida. Lo que hicieron con el presidente de Honduras, que lo encadenan, esas cosas no se deben de permitir", respondió el presidente.

¡No me gustaron las fotos y ojalá no vuelva eso a suceder!, concluyó.

Descartó reunirse con el gobernador García para hablar del tema pues dijo ser respetuoso de la soberanía de Nuevo León, "ellos son independientes, son autónomos y yo respeto sus decisiones".

Esta vez coincidimos con el presidente.

El ex gobernador de Nuevo León recibió un trato indebido; fue tratado como criminal sin haber sido juzgado.

Una de las imágenes divulgada fue con una sudadera color gris y portando en frente una tarjeta con su número de interno que reza "Centro de Reinserción (Sic) Social número 2 Norte", y tienen el número 10634; en otra se ve al exmandatario vistiendo una camisa blanca, pantalón gris y sentado en una celda, al mismo tiempo que es cuestionado por un custodio. Y hay otras más de frente y de perfil.

Es evidente que en el gobierno de Nuevo León -son corresponsables el gobernador, el fiscal general y el director del penal- violentaron el principio constitucional de la presunción de inocencia, que mandata el artículo 20.

¿Con que facultades dan a conocer la imagen de un presunto culpable?

Es evidente que el gobernador quería la foto como si fuera un trofeo, y cumplir un sueño -una venganza- y la consiguió, fue publicada en todos los medios impresos y electrónicos, así como en redes sociales...

Lástima de Gobernador, pierde peso para el 2024. Así no, joven gobernador, así no; con todo respeto...

PD. Deja Vu... La detención de ´El Bronco´ puede leerse como una venganza del ex gobernador Rodrigo Medina, quién fue detenido también en 2017 "a la malagueña". Recordemos que fue obligado a declarar en un juzgado en la prisión de Topo Chico y sólo estuvo unas horas preso "para la foto" misma que también fue filtrada a los medios de comunicación, vestido con el uniforme de interno de color naranja y con el número 0238, a él por lo menos le taparon los ojos.

Osea, quizá por eso el ex presidente Vicente Fox publicó en su cuenta de Twitter:

Más marranadas, canibalismo puro:

. Bronco a Medina......

. El "chamaco" a Bronco.

¡¡Aguas "chamaco" estas muy joven para meterte entre las patas de los caballos!!

PD2. El caso de la familia política del fiscal general de la República sigue de manera lenta. Justicia que no es expedita no es justa.

La pelota la trae ahora el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena; todo indica que al final, Alejandra Cuevas será absuelta y que la orden de aprehensión contra su madre cuyo amparo quedó aplazado hasta que existan nuevos proyectos será cancelada. Eso esperamos, y que no se tarde el nuevo ponente, o en su caso permitan que la señora lleve el juicio en su casa, la llamada prisión domiciliaria.

Hay un principio que la SCJN ha hecho a un lado: la presunción de inocencia.

