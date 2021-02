¿Y cuándo la disculpa de Peña Nieto?

En su momento –todos lo recuerdan–, la paliza al Presidente fue descomunal. En tono agresivo, a veces con insultos y en ocasiones de manera ofensiva, casi todos los intelectuales, opinadores y periodistas crucificaron al Presidente. ¿La razón? Que Peña Nieto decidió invitar a Los Pinos, a Donald Trump, antes de las elecciones de Estados Unidos.

Que si fue un error, una precipitación, una equivocación de cálculo, una torpeza… A casi todos les pareció una señal ominosa para México, para la soberanía nacional y una muestra de que el gobierno de Peña Nieto había iniciado un proceso entreguista con un republicano que apenas era candidato presidencial.

Incluso el mayor crítico del gobierno de Peña, Andrés Manuel López Obrador, exigió una retractación pública. Así lo dijo Obrador: "Yo soy partidario de no intervenir en los asuntos que corresponden a otros países. Creo que es un error de Peña tomar partido en algo que no nos compete porque nosotros debemos de ser prudentes, precavidos y no meternos en la vida interna de otro país para que ellos no se metan en las decisiones que sólo corresponden a los mexicanos".

Pero no fue todo. Calificó al Presidente Enrique Peña Nieto como “el payaso de las cachetadas, ya cualquiera lo ningunea, se volvió deporte nacional”.

Sin embargo, el tiempo, implacable, puso a cada quien en su sitio, sobre todo a los detractores de Peña Nieto.

Hoy son muchos los que aplauden la firma del acuerdo comercial entre México y Estados Unidos –con la intervención de Trump--; son muchos los que reconocen las habilidades de los negociadores mexicanos y muchos los que aplauden el nuevo acuerdo que sustituirá al TLC.

En sentido contrario, son muy pocos los que reconocen haberse equivocado a pesar de que con el nuevo acuerdo comercial están a la vista los saldos positivos de la relación diplomática de México con el gobierno de Donald Trump.

Más aún, el único que se ha disculpado es el expresidente Vicente Fox, quien en redes sociales escribió lo siguiente: “Hoy reconozco que fui excesivamente duro señalando a EPN por invitación a Donald Trump. Hoy tenemos acuerdo México-Estados Unidos. Buen triunfo Presidente Peña, es tu logro y el de México. Muchos más logros se te reconocerán, como las reformas educativa y energética, el NAICM y muchos más”.

¿Qué van a decir hoy todos los intelectuales, opinadores, periodistas que crucificaron a Peña Nieto? ¿Qué dirán todos aquellos sembradores de odio que se negaron a reconocer el valor de la diplomacia y la política como armas fundamentales en democracia?

En su momento aquí dijimos que el encuentro entre el candidato Trump y el Presidente Peña Nieto había sido un acierto, sobre todo porque el mexicano fue uno de los pocos gobiernos que acertó sobre el cambio que venía en Estados Unidos. La respuesta también fue una paliza.

Por eso insistimos: ¿Quién tendrá el valor de ofrecer una disculpa al presidente Peña? ¿Cuándo vendrá la disculpa?

Al tiempo.

¡Otra ocurrencia...!

