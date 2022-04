Xoco revisitado

Xoco es, para muchos, el pueblo que nos ha acompañado en nuestros acercamientos al cine de arte. Hasta la remodelación de hace 10 años, las salas de la Cineteca Nacional miraban hacia la calle de Real Mayorazgo, por la que uno caminaba desde el metro Coyoacán. Para otros más, Xoco ha sido el anfitrión de quienes van a El Cantoral, al IMER y al Consejo Nacional de Pueblos Indígenas.

Desde los años ochenta, aloja a uno de los grandes hitos decadentes del México contemporáneo, el llamado Centro Bancomer, un edificio que en su momento recibía toda la atención, organizaba visitas para conocerlo, y representaba un salto adelante en tecnología bancaria. Entré unas cuantas veces, lo recuerdo como un lugar lleno de escaleras y sobrevalorado arquitectónicamente. Hoy es la sede de la Secretaría de Educación Pública.

Los terrenos de Bancomer eran gigantescos. Por años sirvieron como un estacionamiento interminable. Hace unos años se empezó a especular acerca de la construcción de Mitikah, un rascacielos habitacional en el sur de la ciudad, que ya está prácticamente terminado y es la estructura más alta de la metrópoli.

En Xoco también se encuentra un templo de la segunda mitad del siglo XVII, dedicado a San Sebastián Mártir. En mis caminatas a la Cineteca, lo vi cientos de veces. Funcionaba más como estacionamiento público. Todo su atrio quedaba repleto de autos de los oficinistas de la zona que encontraban un espacio barato para dejar su armatoste.

Hoy, la parroquia de San Sebastián luce muy distinta. Se fueron los autos, se transformó el atrio y se restauró el templo. Esta acción forma parte de las mitigaciones de Mordor. Podría sonar exagerado el término, pero el hecho de que un rascacielos de 250 metros se haya impuesto en el paisaje de un pueblo originario, realmente es un contraste perverso, si a esto sumamos que todo el frente poniente del Pueblo de Xoco haya quedado en manos del desarrollo inmobiliario para construir un mega estacionamiento subterráneo y una plaza elevada que se apropia del espacio público, podremos comprobar que para el ciudadano de a pie, Mitikah es Mordor; seguro que no lo será para sus habitantes y sus visitantes élite.

Como parte de las mitigaciones, y con algo de presupuesto participativo, se está cambiando la iluminación, se están pintando fachadas y se está integrando el espacio público, todo a un solo nivel, con una cantera rosada que conforma distintos patrones en el suelo, para delimitar tanto áreas peatonales como vehiculares. Como cereza del pastel, el legendario Puente de Xoco, que servía para cruzar el Río Magdalena, hoy entubado, fue recuperado a través de las nuevas bancas, en las que se plasma su figura. Los callejones de Xoco se han vuelto lugares agradables.

Sin embargo, las transiciones son horribles y peligrosas. Han hecho vialidades para resolver el predominio del auto que el propio conjunto de Mitikah creó. En el diseño de un cruce vehicular en Avenida Universidad y la salida del conjunto, quedaron 7 carriles sin descanso sobre una raya peatonal que remata en un camellón repleto de jardineras, luego 4 carriles del otro lado. Alguien ama los autos, es inverosímil que sigamos aprobando proyectos para vialidades de 11 carriles.

Xoco dice mucho, en realidad, de hacia dónde deberíamos llevar el desarrollo urbano. Para construir Mitikah y los demás edificios del conjunto no hizo falta traer potencial de ningún lado, ya estaba en el predio. Se aprovechó de la forma más vistosa. Las fachadas bonitas miran hacia Río Churubusco, todo lo demás es, insisto, un patio trasero. Pero la normatividad impide hacer algo más para forzar a los desarrolladores a la integración.

Las inversiones que se están haciendo en el Pueblo de Xoco, como decía, como mitigación, se llaman "Medidas de Integración Urbana". Si algo no está haciendo Xoco es integrar. Mitiga pero no integra, aunque nadie tiene atribuciones para lograr algo más y pareciera que no nos damos cuenta dónde está el problema.

No me agrada la idea de construir un edificio de 68 niveles junto a un templo colonial. No obstante, si el conjunto se abriera peatonalmente hacia el pueblo, en vez de llenarlo de murallas, estacionamientos e instalaciones de servicio, la integración sería mejor.

Mitikah no es la excepción. Los desarrolladores no harán nada para cambiar las reglas, la autoridad debe hacerlo. Hay que buscar la integración, las plantas bajas activas, que los proyectos inmobiliarios no definan los niveles de la calle ni reemplacen las ventanas por muros ciegos; hay que evitar que haya vialidades rápidas y espacios públicos aislados.

Viene un gran desarrollo en el Estadio Azteca. No me opongo, pero la respuesta de los desarrolladores, en este caso Televisa, debe ser muy distinta. Debemos lograr una intervención en las calles interiores del Pueblo de Santa Úrsula con los criterios con que hoy se interviene la calle de San Felipe en Xoco y el templo de San Sebastián. Sin embargo, la relación del entorno del Estadio Azteca y el centro comercial no puede ser la de Mitikah con Xoco. Nunca más debe haber exclusión cuando se detone un desarrollo inmobiliario.

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.