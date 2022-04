World Press Photo, se reinventa

La semana pasada les conté aquí mismo sobre los cambios de organización del concurso del World Press Photo, donde ganó nuestro colega Yael Martínez, en su modalidad de "Formato Abierto" en la región de América del Norte y Centroamérica.

Hoy quiero reflexionar con ustedes las implicaciones de estos cambios y sus consecuencias. Para comenzar las fotos de Yael, que están trabajadas adicionalmente a su toma original, nunca habrían sido premiadas en el formulario anterior, porque ni él mismo las hubiera podido colocar en ninguna categoría disponible hasta entonces, y desde hace 65 años.

Pero es obvio que la revolución digital y las nuevas narrativas obligaron a la fundación holandesa a modificar sus reglas y regiones de competencia. Para basarme sólo en el ejemplo de Yael, les diría que su trabajo compitió y ganó esta vez porque sólo se midió con los fotógrafos de nuestra región. Me explico. Antes la competencia era global y les ganabas a "todos" sin importar el origen geográfico del trabajo o de su autor.

"Slingshots" de Anónimo para The New York Times

Ahora además de los cambios en sus categorías, es una competencia regional, digamos que es parecida a lo que hace la FIFA en todo el planeta antes de un mundial, para que la selección mexicana vaya a un Mundial, debe ganar en su zona, igual que Argentina en el cono sur y los africanos entre ellos. Ahora en el World Press Photo el concurso es similar, para ganar la fotografía del año global, debes ganar primero en tu zona.

Esto trae ventajas y desventajas, pero creo que en la mayoría de los casos, resultará más positivo y plural su resultado. Ahora un trabajo de migración en la frontera sur de Estados Unidos no competirá con imágenes de la guerra en Ucrania y viceversa.

La World Press Photo anunció a sus ganadores la semana pasada. Ahora la competencia cambió a un nuevo modelo basado en regiones que premia a los ganadores en cuatro categorías en seis regiones globales.

World Press Photo cambió a un nuevo modelo regional para la competencia de 2022, ya que descubrió que había un desequilibrio en la representación entre los participantes, las historias y los ganadores. En 2021, solo 7% de los participantes procedían de América del Sur, 5% del sudeste asiático y Oceanía, y 3% de África. La organización sintió que esto no era representativo del talento fotoperiodístico de todo el mundo y buscó cambiar sus métodos para reflejar eso. "Necesitábamos mirar el concurso desde un ángulo diferente: cambiar el formato de cómo se organiza y cómo se juzga, para mejorar la representación de las regiones que históricamente han estado subrepresentadas en nuestros concursos", explica la organización. "El modelo del concurso debe proporcionar una plataforma donde se pueda escuchar una multiplicidad de voces, y se puedan ver historias, para que podamos convertirnos en una organización que refleje el mundo".

El concurso de este año, por lo tanto, utiliza un sistema de seis regiones: África, Asia, Europa, América del Norte y Centroamérica, América del Sur, el Sudeste Asiático y Oceanía. En cada región, un jurado regional compuesto por profesionales que son de o están trabajando activamente en esa región eligió una selección de entradas por categoría. "Una vez que los jurados regionales tomaron una decisión, el jurado global eligió a los 24 ganadores regionales y, de ellos, a los cuatro ganadores globales: World Press Photo of the Year, World Press Photo Story of the Year, World Press Photo Long-Term Project Award y Premio de formato abierto de World Press Photo". Los ganadores mundiales se anunciarán el próximo jueves 7 de abril.

Cada ganador regional recibirá un premio económico de 1,000 €, inclusión en la exposición mundial anual, inclusión en el anuario anual, publicación y un perfil personal en el sitio web de World Press Photo, promoción en las plataformas de World Press Photo, una invitación a la Programa de ganadores además de un premio físico.

De entre todos los ganadores destacaría el trabajo de los siguientes fotógrafos: De África en la categoría de Stories está la serie titulada "Miedo a ir a la escuela" y fue capturada por Sodiq Adelakun Adekola de Nigeria, AFP. De Asia destacaría la foto de Singles "Niños palestinos en Gaza" que fue tomada por Fatima Shbair, Palestina, de Getty Images. Excelente color, donde se ve a un grupo de niños en medio de una ciudad devastada.

Desde Europa destaca la serie titulada "Crisis de Ucrania" y fue tomada por Guillaume Herbaut, Francia, de la Agence VU en la categoría de trabajos de largo tiempo, es decir reportajes. De nuestra región obviamente resaltaría el trabajo de Yael Martínez al que le dedicamos la columna anterior. Por lo que respecta a los colegas de Sudamérica, me fascina la foto sencilla de Vladimir Encina, de Colombia, titulada "Desalojo Asentamiento San Isidro" sin duda un estilo fresco para un tema añejo.

Y desde el sudeste asiático pongo a su consideración la imagen "Slingshots" que fue tomada de forma anónima para The New York Times. Y que ganó en la categoría de Singles. Y si, la novedad es que es anónima y no recuerdo un antecedente así. Quizá más adelante conozcamos al autor. En la imagen que aquí les presento, un grupo de manifestantes con armas caseras enfrentan a las fuerzas de seguridad. "Ves a estos jóvenes con hondas y armas caseras que apenas podrían matar a un pájaro, enfrentándose a un ejército", dijo el fotógrafo del Times. "Están luchando por su libertad y democracia". Así lo describe nuestro anónimo colega.

Pero si ustedes quieren ver a todos los ganadores y seleccionados aquí les dejo la página de la fundación holandesa: https://www.worldpressphoto.org sólo falta saber quién será el fotógrafo ganador del año el próximo 7 de abril. Muchas sorpresas trajo esta nueva edición del World Press.

PD. Por cierto, si alguien quiere saber cómo hacer dinero con la fotografía, los invitamos al taller que dará JP Monge desde Costa Rica vía zoom en zona zero. Escríbanos al correo de contacto@zonazeromexico.com y con mencionar esta columna tendrán un increíble descuento. Arrancamos el lunes.

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.