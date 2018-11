¿Voto electrónico desde el extranjero?

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la creación de la Comisión Temporal de Vinculación con Mexicanos Residentes en el Extranjero y Análisis de las Modalidades de su Voto, la cual celebró su primera sesión el 5 de noviembre.

La creación de esta Comisión es un paso fundamental para seguir trabajando junto con las y los mexicanos que radican fuera de nuestro país, para que ejerzan sus derechos político electorales y puedan emitir su voto para elegir a las personas que deben ocupar los principales cargos públicos de nuestro país y de la entidad federativa en la que nacieron.

El voto de los mexicanos residentes en el extranjero se estrenó en las elecciones presidenciales de 2006 y después fue extendiéndose a diversas entidades federativas para que desde el extranjero pudieran votar por la Jefatura de Gobierno o la Gubernatura del estado de procedencia del mexicano o mexicana que vive en el extranjero. 2018 fue la tercera ocasión en la que los mexicanos en el extranjero pudieron ejercer su voto en las elecciones presidenciales y, al ser 2018 la elección en la que coincidentemente se llevaron a cabo procesos electorales en casi todo el país, también pudieron ejercer su voto en diversas entidades federativas.

Los esfuerzos por promover y difundir el derecho de las y los mexicanos que radican en el extranjero a emitir su voto, rindió frutos en las elecciones de 2018. Un factor de vital importancia para el crecimiento del número de votantes en el extranjero, fue la reforma de 2014 que facultó al Instituto Nacional Electoral a emitir credenciales para votar en el extranjero, resolviendo una de las principales demandas de nuestros compatriotas que residen fuera de nuestro país: no podían ejercer el voto porque no contaban con credencial de elector y no podían realizar, al menos, dos viajes a México para tramitarla y después para recogerla. Además, querían contar con un documento oficial que los identificara como mexicanos fuera de nuestro país.

La votación recibida en 2018 supera ampliamente la de los tres ejercicios anteriores. Se inscribieron para votar desde el extranjero 181,256 personas y el INE recibió votos de 98,854 personas registradas.

La labor de esta Comisión reconoce el interés y la importancia del voto desde el extranjero y tiene como misión seguir vinculándose con las y los mexicanos que vivan en el extranjero para que conozcan y ejerzan sus derechos políticos en nuestro país.

Por otra parte, es particularmente relevante que esta Comisión tenga como objetivo analizar otras formas de votación para los mexicanos en el extranjero. El voto postal es una opción que ya rindió los frutos esperados y debe avanzarse a formas más novedosas, fáciles y sin tantos trámites para que un mayor número de mexicanos puedan votar fuera de nuestro país.

La opción electrónica de voto es de estudio obligado para el INE. Las experiencias exitosas en nuestro país, como la del voto desde el extranjero para la Jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal en el año 2012 en la que se votó por internet, es un claro ejemplo de que pueden otorgarse facilidades a las personas mexicanas que viven en el extranjero para que emitan su voto, garantizando los principios constitucionales para la emisión del sufragio, de manera segura y fácil frente a los engorrosos trámites, requisitos y plazos que norman el voto postal y que se ha utilizado por el INE en las tres últimas elecciones presidenciales.

La tarea crucial de esta Comisión será determinar una o varias formas en las que se pueda votar desde el extranjero, que permitan potenciar los derechos de las personas mexicanas que viven fuera de nuestro país para ejercer su derecho al voto para elegir a las personas que ocupen diversos cargos públicos en México..

