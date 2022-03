Volver y salir

Cuando salí de la Autoridad del Espacio Público de la Ciudad de México, al terminar 2018, me propuse no regresar al gobierno en todo el sexenio. Conforme avanzaban los absurdos del presidente de México era evidente que estar dentro sería cada vez más complicado. Sin embargo, la idea de estar bien gobernado es siempre un propósito que todos compartimos, y que en ocasiones se vuelve un reto mayor, cuando se vive lo opuesto.

Como habitante de la Ciudad de México, no me considero bien gobernado. Hay acciones buenas y malas, sin duda, no soy tan blanco y negro como para reducir todo a lo negativo, pero habiendo votado por Claudia Sheinbaum jamás volveré a hacerlo. No comparto su fachada científica con una esencia tan soez como cualquier otro gobernante que utiliza el cargo para obtener el siguiente sin hacer una propuesta arriesgada por una transformación profunda.

En esta colaboración, sin embargo, no me centraré en la Jefa de Gobierno, sino en mí. A lo largo de la vida he habitado tres demarcaciones. Benito Juárez, Iztapalapa y Coyoacán. Ahora en esta última, donde he tenido cuatro domicilios en los últimos años. El abandono en el que se encontraba esta demarcación era impresionante. Mauricio Toledo, Valentín Maldonado y Manuel Negrete vinieron básicamente a usar Coyoacán para su beneficio.

Las campañas de 2021 tuvieron diversos matices en la Ciudad de México, algunas poco propositivas, otras simplemente basadas en una fotografía de los candidatos con el presidente López Obrador. La unión de partidos que competían por separado, PRI, PAN y PRD, bajo una novedosa coalición, aunado a los errores del gobierno de Sheinbaum, dio como resultado la derrota de Morena en las urnas capitalinas. Nueve alcaldías.

Como dijo Andrés Atayde, presidente de Acción Nacional en la ciudad, la noche del 6 de junio, "le hemos arrebatado a Morena la Ciudad de México". El triunfo no fue total. Al final, Morena conservó el control del Congreso y ha dificultado el desempeño de las alcaldías que no gobiernan. La deshonestidad de Claudia Sheinbaum está más que probada en las demarcaciones de oposición.

Eso no significa que las demarcaciones de la Alianza PRI-PAN-PRD estén gobernando bien. Podríamos decir que hay variopinto. En el caso de Coyoacán, a mi juicio, el cambio para bien es evidente. Cuauhtémoc es un caso muy distinto; sin juzgar el desempeño del gobierno de Sandra Cuevas, bien podemos cuestionar sus formas: exageraciones en la toma de protesta y estridencias a lo largo de los últimos seis meses. No sabemos qué ocurrió el 11 de febrero, pero ha tenido que reconocer sus culpas y Morena ha aprovechado sus errores, a tal grado que parecía que se convocaría a nuevas elecciones en la demarcación central.

En la campaña de 2021, acompañé al hoy alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez. Ganó por un amplio margen. En su momento hizo la campaña más propositiva de la ciudad y quizá del país. 168 propuestas cuyo contenido estuvo, en buena medida, a mi cargo. Creativo como soy, traté de presentar una oferta política de avanzada, abordando temas locales y de otros niveles de gobierno, bajo la lógica de que en última instancia las alcaldías cuentan con la posibilidad de proponer, algunas veces de forma directa, y otras a través del Concejo y otros órganos de gobierno.

Fue en esa dinámica que volví al servicio público. Realmente no debí. La propuesta de campaña obliga. No deja de ser algo subjetivo, pero si un alcalde se presenta ante los electores con un planteamiento, debe hacer el esfuerzo por cumplirlo o por adaptarlo a las nuevas circunstancias, pero jamás abandonarlo. Veo ese riesgo en Coyoacán. La agenda de seguridad y servicios urbanos ha dominado, eso es entendible dado el nivel de desatención que prevalecía, pero no puede abandonarse la agenda con la que se ganó.

Como militante urbano, como impulsor de transformaciones en las ciudades, incluso como idealista, me parece más importante buscar apoyos a la transformación urbana desde fuera del gobierno: no veo mucho interés ni apoyo a las agendas alternativas. Esto no es exclusivo de Coyoacán, en realidad es inherente a casi todos los gobiernos locales. No obstante, quizá ningún otro optó por una propuesta de avanzada. Es por ello que para mí, el 31 de marzo, se cierra un capítulo. Es probable que no vuelva nunca al gobierno, eso no me quitará la posibilidad de seguir haciendo política a favor del cambio.

En 2024, la unión PRI-PAN-PRD podría ser la única opción de transformación, sin embargo, no estamos viendo una propuesta urbana innovadora. Tenemos dos años para lograrla o decepcionarnos, lucharé para lograrla.

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.