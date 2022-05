Violencia política y comunidad trans

Ejercer mi derecho no puede afectar o pasar por encima del que corresponde a otra persona. Así se explica por qué los derechos tienen límites, muchos de ellos, marcados en la reciprocidad del ejercicio personal.

El mantenimiento del Estado de Derecho se logra, entre otras cosas, respetando esta máxima y garantizando el acceso igualitario a la justicia.

Estas son algunas de las ideas que sustentan la sentencia con la que la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que el diputado federal por el PAN, Gabriel Quadri, cometió violencia política de género contra Salma Luévano, diputada federal por Morena y, en general, contra todas las mujeres trans (expediente SRE-PSC-50/2022).

En dicha sentencia, la Sala estableció que Quadri usó su cuenta de Twitter para emitir diversos mensajes sobre la identidad de género de Luévano y la comunidad trans que negaron la dignidad de estas personas y disminuyeron el ejercicio de sus derechos político-electorales.

Ello, tuvo como consecuencia la materialización de conductas que constituyeron violencia política contra la mujer por razón de género. Por esta conducta, la Sala determinó que el diputado debe ser incluido en el padrón de agresores del INE.

Como medidas de reparación integral se estableció la emisión de una disculpa pública por parte del diputado involucrado, la toma de un curso en materia de violencia política contra las mujeres y otro en materia de violencia contra las personas LGBTTTIQA+, así como la publicación de un extracto de la sentencia en su cuenta de Twitter.

La resolución cobra importancia por diferentes razones. La primera de ellas radica en que la Sala Especializada reconoció que, en este caso, resultó inaplicable la inmunidad parlamentaria aducida por el denunciado, por lo que no existe una libertad de expresión absoluta, ni tampoco puede emplearse de excusa o justificación para impedir, limitar o menoscabar los derechos de terceras personas.

Un punto adicional a considerar es que esta Sala Especializada no hace distinción entre las personas al momento de juzgar. No importa que un justiciable ostente un cargo público o de elección popular. Nuestra labor es la impartición de justicia y esta no reconoce distinciones o nombramientos. Se basa exclusivamente en dos principios: el mantenimiento del Estado de Derecho y la protección del derecho de acceso a la justicia.

Es importante aclarar que todas las decisiones de la Sala Especializada son impugnables ante la Sala Superior de este tribunal. Como siempre, prestaremos atención a lo que la máxima autoridad en materia jurisdiccional electoral determine en este asunto que invita a reflexionar desde la tolerancia, la inclusión y la diversidad como algunos de los principios en los que se cimenta nuestra democracia.

