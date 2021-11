El 25 de noviembre es el día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer y en México es un problema real y creciente. A pesar de todos los avances que en años pasados se han dado, recientemente, debido a la eliminación de políticas públicas, a la minimización del gobierno federal y al confinamiento de la pandemia la cifras se han disparado. Algunos ejemplos de ello:

· En los últimos 6 años el feminicidio ha aumentado un 129.6% en nuestro país, e incluso esta cifra es optimista ya que en muchos estados la tipificación es confusa u omisa y muchos casos no son tipificados correctamente.

· Entre 2015 y 2021 se registraron 5 mil 286 feminicidios y tan solo en lo que va del año (enero a septiembre 2021) son 736... somos el país número uno de América Latina en feminicidios.

· Quienes han evidenciado de mejor manera la ineptitud del gobierno federal para atender el problema han sido las propias mujeres en sus marchas y con su silencio. Mientras López Obrador cada vez pone las "barricadas" más lejos de Palacio Nacional para "ni verlas ni oírlas", y mientras minimiza con expresiones como "ni llenaron el Zócalo" cada día es más evidente la incapacidad del gobierno para resolver o para al menos dar respuestas válidas... supongo que el jueves volveremos a ver formadas en la "mañanera" a Olga Sánchez Cordero, Irma Eréndira Sandoval, Rocío Nahle y a Luisa María Alcalde porque así se siente "feminista" el presidente... ah, ¿ya no verdad?

· No está de más recordar que hace apenas unos meses vimos como proyectaban en Palacio Nacional la frase "un violado no será gobernador" y aunque no lo fue, es gobernadora su hija... ya no sé si el cambio fue para bien o para mal, el presunto violador no fue gobernador, pero se quedó el espacio poniendo a su hija de manera arbitraria... ahora tenemos a un presunto violador como gobernador de sombra y a una mujer presuntamente manipulada por un presunto violador que además es su papá... todo mal.

· A eso le podemos sumar que en estados como Chiapas y Guerrero el 40% son casadas o unidas antes de ser mayores de edad... y AMLO dice que así es y que no se meterá... en fin... ojalá sí se meta alguien porque esto no sólo atenta contra todo derecho humano, sigue perpetuando y fomentando un mercado "totalmente legal" de trata.

· En lo que va del año se han incrementado los casos de: violencia contra la mujer, abuso sexual, acoso u hostigamiento sexual y violencia de pareja. Han reducido las denuncias por violación y violencia familiar (que sin dejar de mencionar que es algo positivo, sigue muy por encima de los niveles prepandemia).

Las cosas no van bien en términos de violencia contra la mujer en nuestro país. La minimización por parte del gobierno y la eliminación de presupuestos y políticas públicas para atender los problemas de violencia género sólo lo empeoran... lo que no se reconoce no se puede cambiar.

