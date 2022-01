Violadores y acosadores sexuales: los hombres del presidente

A Andrés Manuel López Obrador no le importan las mujeres. Punto. No importa cuando leas esto.

El Presidente de todas y todos los mexicanos ha demostrado una y otra vez que no le interesa, ni entiende ni cambiará sus posturas respecto a la enorme pandemia llamada violencia contra las mujeres que enfrentamos todos los días en cada rincón del territorio nacional.

A lo largo de estos 3 años ha reafirmado esta dolorosa actitud de indolencia que raya en el cinismo. Para el Presidente no es importante que haya mujeres que denuncian, acoso, violaciones, feminicidios. Para él todo es un invento de sus detractores para sabotear su gobierno y sus "grandes" acciones transformadoras. Las vidas de las mujeres qué.

Acá un recuento rápido de todas las veces que el Presidente nos ha fallado:

Cada que una reportera o reportero le pregunta por acciones especificas a favor de las mujeres siempre se esconde en la cómoda respuesta: los programas sociales que se dan a todos los mexicanos les llegan también a las mujeres. Tan llano y manipulador como eso.

Descalificó a las mujeres que marchamos en las primeras marchas masivas del 2019, y el 2020, muchas de ellas que se hicieron de manera múltiple en las principales plazas públicas de varios estados. Nos llamo producto de los conservadores y neoliberales y nada mas alejado de la realidad. Las mujeres que marchan son mujeres valientes que han podido vencer su dolor y su miedo y ahora gritan y exigen justicia, un país de justicia que la 4T les niega.

Vimos como apoyo a un Gobernador de Zacatecas, que como candidato fue acusado de manosear mujeres, David Monreal, todas y todos vimos el video, nadie lo inventó y hoy ese es el hombre que gobierna y llego por ser integrante de una familia política, y fue defendido por el Presidente; pasó lo mismo con Félix Salgado Macedonio, tres acusaciones de violación -y López Obrador no dijo nada, lo avaló hasta el ultimo momento-.

Y ahora ¿por qué no tener un Embajador acosador? Pedro Salmerón fue expulsado como Profesor del ITAM por acusaciones de acoso sexual, violencia de género y hostigamiento sexual, ¿Acaso cree el Presidente que las alumnas mintieron?

Es patético y lastimoso que el señor no quiera actuar al respecto hasta que no haya una decisión de la Fiscalía. López Obrador es el primer enemigo de las acciones que desde el poder Judicial y desde el INE se están haciendo para evitar que violentadores de mujeres tengan cargos públicos. Y como mexicana me da pena y coraje que sea el primer mandatario el que nos niega esta posibilidad y que además nos imponga a violadores, hostigadores y atacadores de mujeres y QUE NO PASE NADA.

Mujeres mexicanas por favor dense cuenta. López Obrador y la 4T no gobiernan para ustedes.

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.