Victorias y derrotas de las elecciones

El pasado domingo seis de junio de este 2022 se realizaron elecciones en seis estados, de los cuales Morena ganó en cuatro entidades federativas y la oposición refrendó en dos estados. El análisis que deja la jornada electoral es por demás interesante.

Los estados de Quintana Roo, Oaxaca, Hidalgo y Tamaulipas se pintaron de guinda, optando por el cambio y dándole la oportunidad a la 4T de gobernar. Por su parte Aguascalientes y Durango optaron por la continuidad y la alianza de la oposición para seguir gobernando.

Pero si bien es cierto que las elecciones de Quintana Roo, Oaxaca e Hidalgo fueron un dia de campo para los candidatos de Morena, Tamaulipas fue mucho más cerrado de lo que se esperaba; aun así le dio un triunfo cómodo a Américo Villarreal, de Morena, sobre el candidato oficialista César ´El Truko´ Augusto.

Lo que llama la atención de esta elección es que de acuerdo a la propaganda política que se utilizó en los diferentes medios de comunicación, así como entre los actores políticos, era un supuesto pacto criminal entre los candidatos de MORENA y el crimen organizado, en específico con el Cártel de Sinaloa. Lo que llama poderosamente la atención, es que el estado de Tamaulipas es donde menos presencia existe de este cártel. Es sabido que aunque operan cerca de seis grupos criminales, los más fuertes son el Cártel del Golfo y los Zetas, y los grupos criminales que operan con estos son los metros, ciclones, escorpiones, tropa del infierno, etc., por lo que aquí es imposible que el Cártel de Sinaloa tuviera injerencia en las votaciones estatales.

Lo que sí quedó claro fue que se utilizó todo el poder del gobernador para que su candidato ganara las elecciones, ya que está de por medio su libertad por las sendas órdenes de aprehensión que existen en su contra.

Durango es otro caso digno de análisis, ya que usan la misma narrativa de que existe un pacto criminal entre el gobierno federal y el Cártel de Sinaloa. Resulta curioso que el grupo preponderante que tiene el control territorial y político del estado es el Cártel de Sinaloa por medio de su grupo armado los Cabrera, brazo armado del líder Ismael ´El Mayo´ Zambada, y que fue ganado por la oposición, utilizando también todo el poder del estado en contubernio con los grupos criminales para garantizar la victoria del candidato oficialista Esteban Villegas.

Pero no todo se queda ahí, en Aguascalientes, donde se denunció una operación de estado para las elecciones de este domingo, se documentó la utilización facciosa de las policías municipales y estatales en favor de la candidata oficialista Tere Jimenez, curiosamente, el grupo criminal preponderante ahí es el Cártel de Sinaloa. Me pregunto ¿por qué si supuestamente el gobierno federal tiene un pacto con el Cártel de Sinaloa, ganaron los candidatos de oposición a la 4T?

En los estados donde no hay una mayor presencia de este Cártel y sí de sus enemigos, ahí sí ganó la 4T, como por ejemplo Hidalgo, Tamaulipas, Oaxaca y Quintana Roo. ¿Será acaso que esa narrativa del pacto con el Cártel de Sinaloa es otro invento de la oposición para justificar sus derrotas electorales? Incluso, ni siquiera vimos la presencia de la Guardia Nacional en dichos estados de la República.

Recordemos que el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) no tenía ninguna gubernatura en 2018, cuando su candidato ganó la Presidencia de la República; pero hoy tiene 20 gobernaturas y dos más si contamos a sus aliados políticos como el PES y el Partido Verde Ecologista. Esto debería poner a pensar a la oposición, ya que lo que nos dejan estas elecciones es claro: la oposición no ha sabido conectar con la gente, no tiene propuestas ni políticas nuevas, los actores políticos son los mismos, han perdido identidad al juntar a la izquierda con la derecha, sumado a los grandes egos de sus dirigentes y los escándalos de corrupción de sus miembros, así como los conflictos internos.

El PRD perderá el registro en cuatro estados de la República, sin contar los que ya han perdido. Muy probablemente termine desapareciendo ya que no aporta nada a la famosa alianza opositora. Igual pasa con el PRI, que incluso perderá el registro estatal en el estado de Quintana Roo, que siempre fue uno de sus bastiones. El PAN deberá analizar qué tan conveniente es ir con estos dos partidos en alianza. Recordemos que viene la madre de todas las batallas que será el Estado de México, bastión priista por excelencia y del famoso grupo Atlacomulco. Además se sabe que no quiere ir en Alianza porque se encuentran mejor posicionados los candidatos del PAN, en específico Enrique Vargas, que cuenta con todo el apoyo de su partido y es el único que ha generado una red de trabajo en el estado mexiquense. Se sabe de antemano que la candidata de MORENA será la maestra Delfina Gomez, quien ya se encuentra preparando la campaña, el mismo senador Higinio Martinez sabe que será la abanderada por MORENA. La alianza opositora dependerá de lo que se negocie en el Estado de México, si lo pierde el PRI será la mayor catástrofe de su historia, incluso más que la pérdida de la Presidencia de la República en los tiempos de Zedillo.

Por último, parecería que Movimiento Ciudadano es el gran perdedor de estas elecciones; sin embargo, al ir solo ganó lo que perdió el PRD y el PRI, que es conocer su realidad y que le alcanza para competir solo, aunque sea para sumar los porcentajes necesarios para mantener el registro que, en estos tiempos de alianzas electorales, se vuelve algo muy codiciado para cualquiera de los actores políticos que pretendan ganar la Presidencia de la República.

