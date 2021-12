Victoria Rodríguez Ceja: ¡Mujer de la que nos orgullecemos!

Los senadores de Morena respaldamos a Victoria Rodríguez Ceja, propuesta del presidente de la República, para ser gobernadora de Banxico, por su capacidad, trayectoria e integridad. Es una atribución del presidente de la República nominar a su candidato para el puesto de Gobernador o Gobernadora del Banco de México.

Se está dando un ataque hacia Rodríguez Ceja, que por supuesto cae en violencia de género al descalificar a una mujer preparada que ha tenido una trayectoria muy importante en el tema de las finanzas en la ciudad de México.

A nivel nacional ha trabajado en la Secretaría de Hacienda, y cuando se hacen estos cuestionamientos a una mujer, generalmente no ocurre lo mismo hacia un hombre; y me parece intolerable que por tratarse de una mujer no se hable justamente de las características que la llevan a ser propuesta por el presidente de la República.

Los críticos, se refieren a ella como incondicional del presidente y no como una persona que tiene estudios y trayectoria suficiente para ocupar el cargo. Es una funcionaria honesta, competente, que en su ejercicio como Subsecretaria de Egresos nunca permitió un desfase de la meta del balance fiscal que aprueba el Congreso de la Unión.

Se requiere de mucha eficiencia para manejar un presupuesto de seis billones de pesos autorizado por el Congreso, como es su caso.

Es Licenciada en Economía por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey; Maestra en Economía por el Colegio de México. Es especialista en ejercicio del gasto, ha sido subsecretaria de egresos, directora general de Política Presupuestal, directora general de egresos, directora de deuda en la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad y Directora de Finanzas en el Sistema de Transporte Colectivo (Metro) de la ciudad de México.

Es decir, que la trayectoria de la MAESTRA, (porque así deberían de referirse a ella los medios y la oposición), es suficiente para que encabece el Banco de México.

El grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República, por supuesto que respalda la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador y nos parece que la Maestra Rodríguez Ceja tiene todas las credenciales y experiencia para ocupar este cargo.

Su desempeño ha sido ejemplar, y gracias a su trabajo en la Secretaría de Hacienda, la economía del país goza de estabilidad financiera y no ha existido necesidad de recurrir a deuda adicional.

La funcionaria ha expresado que su compromiso en la Secretaría de Hacienda "es la preservación de las finanzas públicas sanas, el combate a la inflación y no tocar las reservas internacionales, estamos obligados a respetar la autonomía del Banco de México"

Es la encargada del manejo de las inversiones públicas y ha actuado con mucha responsabilidad para no gastar por gastar, a ella se debe el que tengamos estabilidad financiera, el que no se haya recurrido a deuda adicional ante la pandemia. Es una excelente servidora pública.

De acuerdo a la Ley Orgánica del Banco Central, en el artículo 39 se estipulan los tres requisitos necesarios para poder pertenecer a la Junta de Gobierno: No tener más de 65 años cumplidos, la persona deberá haber ocupado cargos de alto nivel en el sistema financiero mexicano durante cinco años, así como contar con una reconocida competencia en materia monetaria.

Por último el tercer requisito es no tener ninguna sentencia por algún delito, y no haber sido removido de algún cargo de la junta de Gobierno, a menos que ello haya sido por alguna incapacidad física que haya sido superada.

Victoria Rodríguez Ceja cumple con cada requisito.

¡Basta de violencia política en este caso contra la Maestra Victoria Rodríguez actual subsecretaria de egresos de Hacienda!, que será, sin duda, la primera mujer en dirigir el Banco de México.

La intención es que el próximo jueves su nombramiento sea ratificado por el pleno.

Hoy, contamos con un gabinete paritario como nunca antes, y sin duda hay machismo en las críticas hacia Rodríguez Ceja básicamente porque a los conservadores machistas no les gusta que el "Club de Toby" se esté erradicando del país.

¡La victoria de Victoria, será nuestra!

