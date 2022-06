Víctimas réprobas

El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, ha asegurado públicamente que los muertos recientes de la violencia criminal en territorio potosino han sido "gente que se dedica a vender las drogas y por consiguiente se pelean unos contra otros".

Lo ha dicho como respuesta a la alerta de viaje a que el Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió para sus ciudadanos que viajan a San Luis Potosí, un criterio soportado en el aumento de casos de secuestro y delincuencia. La alerta no es nueva; la entidad no ha podido salir de ese mapa de líneas amarillas desde hace lustros. Como en buena parte del país, la escena criminal no se va, con intermitencias, escaladas y temporadas de menor visibilidad.

El gobernador lo ha dicho también por las opiniones que ha desatado una crecida de eventos criminales en continuado desde hace unos meses. No sólo las ejecuciones de cada día, sino también el asesinato de emprendedores que no atendieron presiones extorsivas, aparatosos "levantones" de comerciantes o transportistas, asaltos a mano armada, así como desapariciones relacionadas con préstamos "gota a gota".

La vocería de la Arquidiócesis Potosina le pidió al gobernador que se pusiera a trabajar en lugar de seguir de campaña. Por separado, pero en sincronía, el titular de la Secretaría de Seguridad y el fiscal general, acusaron a las policías municipales de sacarle la vuelta a los delincuentes; que los municipales llegan tarde o nunca llegan al lugar de los hechos.

Antes que Gallardo, otros gobernadores pretendieron edulcorar, atenuar o hasta justificar las horas más incómodas de la actividad delictiva que les tocaron. También los hubo que devaluaron a las víctimas fatales con la asignación generalizada de perfiles riesgosos, reprobables, anómalos o poco recomendables.

Para minimizar la incompetencia, a ninguno de los gobernadores potosinos de los últimos 20 años le ha faltado actitud, sin importar el color del partido de adscripción política. Si con el panista Marcelo de los Santos todos los casos eran "hechos aislados", con el priista Toranzo las muertes eran una especie de merecida resultante para quienes toman el camino alejado de la decencia: el señor sermoneaba y se encogía de hombros.

Con Gallardo, se coloca a los ejecutados, los baleados, los levantados y los desaparecidos en una categoría infame de la estantería social: "Hoy los muertos en las calles no es (sic) de la gente de la sociedad civil que iba pasando o de un empresario o un comerciante, no, es de gente que se dedica a vender las drogas y por consiguiente se pelean unos contra otros", dictaminó.

Publicado su órdago, no fue muy lejos por la réplica de ciudadanos en redes. Mencionaron, entre otros, el asesinato impune de un popular empresario tortero en la capital del estado que se negó a atender una extorsión, móvil revelado por la propia Fiscalía. Otros hicieron humor negro: si toca balacera en la calle, el salvoconducto es convencer a los señores pistoleros en plena refriega que uno no es "dealer", narcomenudista ni "camello".

Eso sí, cada uno de los gobernadores tuvo en sus campañas el cuajo de arremeter contra la incompetencia de sus antecesores en seguridad. Gallardo Cardona aceleró una reforma en seguridad que consistió en cambio de nombre de las dependencias encargadas, compra de un par de armatrostes móviles llamados "rinos" y estreno de un uniforme feíto, en tonos de milicia rural o grupo de autodefensa.

Al final, igual que sus antecesores, a la primera subida delictiva le ofrezcan como solución el envío de más fuerzas de la República, llámense como se llamen: Policía Federal, Gendarmería, militares desnatados o Guardia Nacional. La cortesía en esta ocasión ha sido de la potosina Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y promotora de la carrera política de su hermana, delegada política de Morena y se presume que aspirante a la alcaldía de Ciudad Valles.

El colchón de los delincuentes sigue tan mullido como siempre.

