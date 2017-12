Al pasar de las coyunturas políticas nos vamos acostumbrando a ver noticias que deberían ser ofensivas, pero que no se miden en su justa dimensión por lo fugaz del medio noticioso. Algunas de las noticias de estos últimos meses y pasaron desapercibidas aunque eran dignas de reflexionarse:

· La gran noticia de que José Antonio Meade usaba vuelos comerciarles para su pre campaña. No conformes con esta bella aseveración todavía remató Enrique Ochoa diciendo: es el primer candidato presidencial en la historia del PRI que utiliza vuelos comerciales... ¿Es en serio? ¿Están diciendo que ningún candidato del PRI en la historia había usado un vuelo comercial para sus campañas y creen que es digno de reconocerse que Meade lo haga?... híjole... creo que ya es tan cínica la realidad que en serio creyeron que esto es una bueno noticia.

Si lo ponemos en un lenguaje que no sea desde el cinismo del PRI, tendrían que decir algo como: "durante toda nuestra historia, los candidatos del PRI te hemos robado hasta para pagar las giras previas a las elecciones; Meade será el primer priista que no te robará ese dinero y por alguna razón te debes de sentir agradecido"... Es un insulto que vean no utilizar aviones privados como algo a reconocerse; en el aeropuerto yo personalmente he visto cuando menos a los gobernadores de Guanajuato y de Chihuahua (Márquez y Corral), esperando vuelos comerciales (y cabe mencionar que como lo hace cualquiera, no primeras clases ni salas especiales); abordar y viajar como cualquier mexicano... Anaya y López Obrador (cuando no vuela en avionetas), siempre usan vuelos comerciales, la diferencia es que para ellos eso no quiere decir que se tenga que publicitar un "baño de pueblo".

Con un poco de suerte y en unos días vemos a Meade subirse al metro o a un taxi con el slogan "soy como tú" viéndose tan fuera de lugar como se ve en un vuelo comercial.

· Otra cosa que en realidad es de llamar la atención es el donativo que presumió dar López Obrador a los damnificados de los terremotos.

Durante algunas semanas supimos de miles de donativos de personas públicas y AMLO siempre dio la espalda; hace unos días se promocionó que había donado 800 mil pesos de sus cuentas personales... esto no suena mal ni es algo malo en sí, pero AMLO es un político que se jactar de tener una especie de "voto de pobreza" y dentro de sus declaraciones presentadas como 3 de 3 no había esa cantidad de dinero guardada... una buena intención que revela algo que era más que lógico: el blanco plumaje de AMLO no es tan blanco.

No tiene que ser dinero ilegal o dinero que sea fruto de la corrupción, pero sí evidencia que más allá del dinero, hay una mentira más grande que se ha logrado esconder en sus más de 18 años en campaña: el verdadero patrimonio de AMLO. Se dice que el dinero salió de sus libros... puede ser, pero cómo llegó a una cuenta que supuestamente no existía.

· Otro tema que involucra a AMLO y a la congruencia de su partido es la alianza con el PES, conocido por ser satélite del PRI y abiertamente pro religioso. AMLO ha jugado durante toda su vida en un hilo muy delgado en donde el discurso es digno de un revolucionario de izquierda y la práctica es de un partido conservador. Cuando se firmó la alianza por primera vez escuché a López Obrador tener que responder: "Morena no es un partido de ultraderecha"... cuando se tiene que responder algo así, uno se da cuenta que 18 años seguidos en campaña no son del todo útiles, sobre todo si durante todo ese tiempo no lograste construir una imagen pública sólida.

Las incongruencias permanentes a las que somos expuestos muchas veces pasan desapercibidas, pero dentro de ellas encontramos las respuestas más básicas de las personalidades: tanto Ochoa como Meade piensan que es un acto de generosidad volar en aviones comerciales y AMLO puede donar el dinero que nunca ha tenido a una causa noble...

Aprovecho la oportunidad para desearles a todos los lectores de esta columna y esta sección, un feliz año 2018.

