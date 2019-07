Urzúa y las consecuencias

Después de la renuncia del secretario de Hacienda se mantuvo el tema económico toda la semana y aunque mucho fueron burlas de forma por la curiosa imagen del nuevo secretario y su nombramiento, existen una serie de temas de fondo que aunque ya habían sido denunciados desde la oposición y desde otras instancias, ahora se reconocieron desde y por el gobierno. Algunos comentarios:

· Al parecer una buena parte del equipo de López Obrador ha expresado su inconformidad de seguir con la ocurrencia de hacer una refinería en Dos Bocas. El ex secretario de Hacienda, en una reflexión muy simple pero muy clara expresó que si ninguna empresa dijo que se podía construir en ese lugar a ese precio es porque probablemente no se puede y aunque el presidente López Obrador se obstine y se haga a su modo... lo más seguro es que no pase como él quiere. Será más caro y más tardado o simplemente un elefante blanco más al país.

· Desde que se dio a conocer la carta de renuncia y hasta la hora en que se escribe este artículo han pedido que se aclaren varios temas de la carta; principalmente el tema que hace referencia a "la imposición de funcionarios sin conocimiento de la Hacienda pública"; "motivado por personajes influyentes de la actual administración". Aquí, después de chismes, declaraciones y escándalos parece que habla de Alfonso Romo y de una casa de bolsa en la que es socio... pero eso todo mundo lo sabe y si es así de simple porque escribirlo de manera críptica... algo muy similar escribió en su carta Germán Martínez al renunciar al IMSS y debe ser más de una persona. Por el momento Romo ha respondido, pero al menos en la carta de Germán Martínez no creo que se refiera al empresario.

· En otros aires pero al mismo tiempo, un reporte del Departamento de Estado de Estados Unidos asegura que las políticas, programas y comunicación de la administración de AMLO ha contribuido al aumento de la incertidumbre para hacer negocios en México.

· El reporte dice textual: "La incertidumbre sobre el cumplimiento de los contratos, la inseguridad y la corrupción también siguen obstaculizando el crecimiento económico de México. Estos factores elevan significativamente el costo de hacer negocios en México".

· También anunció Merrill Lynch que México se encuentra en recesión técnica y se han dedicado a negarlo, pero sin un secretario de Hacienda fuerte será difícil romper esa percepción.

Además, el ex secretario Urzúa se dejó ver en una imagen con el ex secretario de Gobernación (de Calderón) Alejandro Poiré en su ingreso como maestro al Tec de Monterrey y eso, sumado a las declaraciones de AMLO, suscitó el odio de los fanáticos de la 4T a Urzúa.

En lo personal creo que sí se le pueden reclamar muchas cosas a Urzúa pero irse a dar clases es de las que menos.