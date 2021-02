Una vida llena de milagros

“Si te contara mi vida, verás que está llena de milagros”, esas son las palabras de un hombre que creció en un hogar donde la violencia era la norma. Su padre golpeaba a su mamá, hasta que después de varios intentos, ésta logró dejarlo. A los doce años ya era consumidor de alcohol y drogas. A los 16 años, recibió la noticia de que sería papá. Intentó quitarse la vida tras la muerte de su madre, a quien dice decepcionó por haber sido un mal hijo. Su hijo recibió un balazo a los ocho años, producto de las riñas que este hombre sostenía con bandas rivales. La vida llena de milagros, es la vida de Pedro Carrizales, “El Mijis”, diputado local electo en San Luis Potosí.

'El Mijis'

Pedro creció en un barrio violento. Su origen y apariencia era suficiente para parecer sospechoso ante las autoridades, quienes asegura: “te detienen para ver qué te encuentran, y si no te lo encuentran te lo inventan”.

La muerte de su madre fue el evento que lo llevó a tocar fondo. Tras ahogar sus noches en alcohol, buscaba quitarse la vida, hasta que un día sucedió el primer milagro.

“Ayudé a una viejita a bajar del camión, me agradeció dándome la bendición”. Un “que Dios te bendiga” de una desconocida llevó a Pedro a experimentar una emoción que le era ajena, aquello que se siente cuando se hace algo bueno por el otro. ¿La volviste a ver Pedro?- le pregunto. “No, y la busque, creo que era un ángel”.

Sin quererlo, el Mijis se abrió camino en la política juntando a la banda de su barrio para asistir a diversos eventos políticos y manifestaciones. Su historia es también la de muchas marchas en nuestro país donde cuyos manifestantes son carne de cañón arrastrados más por la necesidad que por lo que digan sus pancartas. Pero gracias a esto, lograba conseguir recursos para los suyos. Del capital político fue a las propuestas. Comenzó a llevar a cabo programas que hoy comparte con orgullo. Conseguía pintura “de la buena”, dice Pedro, “que nos regalaba Comex y los chavos cobraban $250 a los dueños de las casas por pintarlas. ¿Quién no va a querer que te pinten la fachada por doscientos cincuenta pesos”. De esta forma, los jóvenes se empleaban y aprendían como a través de su esfuerzo podían hacerse de recursos.

Morena

“El no ganó por méritos propios, ganó por la avalancha de Morena”, me dice alguien en redes sociales, ignorando que Pedro buscaba ser candidato independiente. Tenía ya las firmas necesarias para conseguirlo, aceptó ser el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, porque le prometieron que tendría la libertad de perseguir su propia agenda: darle voz a los chavos banda.

¿Por qué Pedro no debería ser diputado local? ¿Por cómo se ve? ¿Por su origen? ¿Por haber nacido y crecido en un entorno violento que él no eligió? Creo, que justo por todas esas razones es que Pedro Carrizales debe ser diputado local y además una voz que se escuche en todo el país. Pedro representa las voces que siempre hemos decidido ignorar, su historia es también un ejemplo de que como él lo dice, no te define lo que te sucede, sino lo que haces con ello.

