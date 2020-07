Una realidad distinta de las mujeres y la niñez en México

Una vez más el presidente desestimó la muy difícil situación que cotidianamente tienen que enfrentar las mujeres, niñas, niños y adolescentes en nuestro país. A pregunta expresa de una reportera, López Obrador repitió el estribillo que utiliza ante cada cuestionamiento afirmando que nunca se les había protegido tanto como en su gobierno que procura el bienestar de las familias, sin proporcionar desde luego ningún dato que permita corroborar su dicho.

Por ello es importante repasar las cifras -que en su mayoría provienen de fuentes oficiales de su mismo gobierno-, y no se trata de politiquería. Identificar y reconocer la realidad es condición necesaria para la toma adecuada de decisiones.

En 2019 se reportaron 2,852 asesinatos de mujeres, de los cuales 1,006 fueron tipificados como feminicidios superando en 94 casos a los registrados en 2018. Por su parte, México Evalúa señala que durante el segundo semestre de 2019 más de 6 millones de mujeres fueron víctimas de acoso sexual, hostigamiento, abuso, violación o tentativa de violación -en su mayoría no son denunciados por temor y desconfianza en las autoridades-, mientras que conforme a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) 2019 por cada delito sexual que se comete contra un hombre, hay 11 víctimas mujeres.

Lamentablemente en este año, lejos de advertirse avances, todo indica que la violencia de género se agudiza -esto sin tomar en cuenta otras formas de violencia como discriminación o acoso laboral-. El primer trimestre de 2020 ha sido el más violento para las mujeres desde que se tiene registro con 964 asesinatos, de los cuales en 720 casos se trata de homicidios dolosos y en 244 de feminicidios, mientras que en abril nuevamente se rompió récord con 267 homicidios dolosos (SESNSP). Es decir, en lo que va de esta administración han perdido la vida 6,770 mujeres (5,314 homicidios dolosos y 1,456 feminicidios).

Sin embargo, la respuesta del gobierno federal va en sentido opuesto a la dimensión del problema al ordenar recortes presupuestales a programas destinados a la prevención y combate de la violencia de género como la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) que ha afectado a entidades que registran mayor número de homicidios (Estado de México, Veracruz, Nuevo León, Ciudad de México, Puebla y Jalisco), el Instituto Nacional de las Mujeres sufrió una disminución de 151.9 millones de pesos y se cancelaron recursos para las Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana (CAMIS) que en algunos casos tuvieron que cerrar sus puertas.

El panorama para los 39.8 millones de niñas, niños y adolescentes en nuestro país no es mucho mejor, pues de acuerdo a datos de UNICEF cada día se registran cuatro homicidios, en 2019 seis de cada diez menores de 14 años padecieron algún tipo de violencia en el hogar, uno de cada dos ha sufrido agresiones físicas en la escuela y según la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) entre 30 y 35 mil menores de edad son reclutados por el crimen organizado. Además, hay que considerar a quienes no cuentan con cuidados familiares ni institucionales, o que se encuentran en situación de pobreza, padecen desnutrición etc. Los datos hablan por sí mismos.

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.