Una más de Guardia Nacional

Este jueves se votará el proyecto de dictamen en materia de Guardia Nacional que ha desatado un fuerte y enconado debate entre quienes están de acuerdo con la creación de este "cuerpo policiaco" y quien lo advierte como la militarización de la seguridad en el país. Derivado de esta discusión tal vez será que por primera vez veamos una oposición al régimen con la conformación del bloque PRI, PAN, PRD y MC. Morena estaría a sólo nueve votos para lograr la aprobación del dictamen con una mayoría calificada en el interés del Ejecutivo Federal.

Previo a la discusión, en parlamento abierto se expresaron y recogieron los puntos de vista de expertos, activistas, políticos y miembros de la sociedad civil organizada, el resultado del mismo pareció ser claro. Sí a una Guardia Nacional, con mando civil, con adiestramiento en materia de seguridad pública y Derechos Humanos, sí con alineamiento a los criterios de convencionalidad y tratados internacionales inscritos en la materia, e incluso como hábilmente logró advertirlo el PRI quien enmascara la Ley de Seguridad Interior para que sea el marco normativo, que regule el actuar de esta nueva Fuerza Armada Permanente, donde por supuesto se pronunciaron por un mando y la adscripción civil para aprobar el dictamen.

De las exposiciones vertidas en el Legislativo parecieron fundamentalmente destacadas los puntos en donde se advertía que no se necesita tener que realizar una reforma constitucional para hacer las labores que pretende la Guardia y que curiosamente parecen ser las mismas que previamente ya realiza la Policía Federal, entonces, ¿por qué no nada más le cambiamos el nombre a la Policía? Interesante incluso la de académicos como Alejandro Madrazo del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) que en una muy puntual y acertada exposición, advirtió que este cuerpo no debería ser una Fuerza Armada Permanente, y fue enfático que estamos cercanos a la perpetuación de las labores de seguridad por parte de las Fuerzas Armadas, al dejar su creación plasmada en una reforma constitucional.

Es de interés lo dicho también por los legisladores como Miguel Ángel Mancera quien recalcó incluso la posible repetición de delitos como el caso Alvarado en los que se ha condenado al Estado Mexicano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por actos ilegales en el actuar de las fuerzas armadas y donde a propósito de la misma la CDH, resolvió que los Estados partes de la convención (interamericana) podrían desplegar a las fuerzas armadas para desempeñar tareas ajenas a las propiamente relacionadas con conflictos armados... (en donde) su empleo debe limitarse al máximo y responder a criterios de estricta excepcionalidad, misma que el Ejecutivo actual parece no está dispuesto a someterse.

Sin embargo, la minuta que aprobaron las comisiones en particular Morena y sus aliados en el Senado, parece no haber advertido ninguna de las muchas voces que pidieron enmendar la plana a este respecto, entendible cuando son los que tienen la presión de la milicia por aprobar en los términos su actuar que muchos años ha intentado ser regulado. Incluso se advierte que retomaron muchos de los conceptos que habían sido soslayados por la colegisladora, en una cerrazón donde incluso el mismo Gobierno es quien ha comenzado una fuerte polarización ante los planteamientos de los opositores.

Lo que parece extraño es que hoy muchos de los antagonistas al proyecto del Ejecutivo no puedan ni siquiera advertir timoratamente que lo que la Guardia Nacional debe atender son los temas que contenía la Ley de Seguridad Interior, que es un cuerpo intermedio entre la Seguridad Pública y la Seguridad Nacional. Curiosamente en esa minuta se encuentra la temporalidad, el apego al federalismo, la excepcionalidad, los controles Legislativos, Judiciales y de Derechos Humanos, por supuesto de convencionalidad, lamentablemente faltaba el cuerpo que acompañará esas acciones. Hoy parece, como reza el dicho popular, que les "salió el tiro por la culata" pues todos los preceptos que parecen ser necesarios y aplicables para esta nueva fuerza de seguridad, son por los que lucharon vehementes para que no fueran aprobados, incluso con una ola de controversias constitucionales por los que hoy se piden de manera incluso desesperada se tomen de nuevo en cuenta. Lo peor, por quienes fueron cínicamente sus antagonistas. En una cosa puede tener razón el presidente Obrador en que esto parece ser una gran simulación.

Parece importante que el Ejecutivo tenga la suficiente sensibilidad para entender que, a pesar de las disputas y los dichos, el dictamen debe de cambiar para mejorar, porque a todas luces la Guardia Nacional es necesaria, que el tema del mando civil es fundamental pues las actividades de este cuerpo y sus miembros deben de estar en el mismo régimen de su actuar. Para nada es una mala idea que este cuerpo atienda emergencias, es decir una Fuerza de Tarea como advierte el CIDE, y los expertos también deberían entender que esto no es nuevo. Incluso el origen de la Policía Federal que todos defienden es de carácter militar, pues se conforma de personal transferido; cerca de 35 mil elementos de la SEDENA y Marina. El debate parece ser que en realidad se trata de un monólogo de las partes.

Muchos mitos han empezado alrededor de la Guardia Nacional, efectivamente no será la panacea... pero es necesaria. Es evidente que no queremos un cuerpo que no sea capacitado en temas de Derechos Humanos y del Nuevo Sistema de Justicia Penal, deberíamos dejar de pensar que todo cabe en la Seguridad Pública cuando es evidente que esta ha sido rebasada, pero sobre todo lo que debería de comenzar es a mejorar, eficientar, y nutrirse de nuestras fuerzas estatales y municipales; hacerse efectivas, sólidas, y capaces pues el gran grueso de la inseguridad es atendida por estas corporaciones. Es necesario contar ya con un Cuerpo Nacional de Policía.

