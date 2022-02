Una mañanera más de agresión, ¿cuántas más?

El C. presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró este miércoles 16 de febrero que tienen las pruebas de que Carlos Loret recibió ingresos por 35 millones de pesos y que sólo espera la respuesta del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) para darlo a conocer en una de las siguientes mañaneras, como si fuera un gran espectáculo.

Un día antes, en un hecho sin precedente, AMLO solicitó de manera formal al INAI que haga una investigación sobre los ingresos, bienes y origen de la riqueza del periodista Loret de Mola, socios y su familia.

Además, solicita -como ciudadano (Sic)- y presidente al órgano nacional garante del derecho a la información y protección de datos que le responda si "como ciudadano", puede dar a conocer facturas y comprobantes sobre los ingresos del señor Loret de Mola de acuerdo con la documentación que ahora sabemos le hicieron llegar unos ciudadanos a la Oficina de Atención Ciudadana de Presidencia, de manera anónima.

En su escrito, AMLO aseguró al INAI -dando órdenes-, que la información seguramente la podrá obtener en el Registro Público de la Propiedad, en el SAT o en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Creemos que la carta al INAI la hizo por varios motivos. Primero, sabe de antemano cual será la respuesta y con ello aprovechará para golpear a la institución, y segundo para curarse en salud.

¿Por qué?

Se dio cuenta que cuando dio a conocer esa información contra Loret el pasado viernes 11 en Hermosillo, podría ser acusado de violentar el estado de derecho, pero al parecer eso no le importa...

Y es que, de repente, se comentó que la información proporcionada en Hermosillo tenía que ver con información confidencial salida del SAT, pero no fue así... (recomiendo ver detenidamente las conferencias mañaneras).

Por ello, hay que decir, que el presidente se lavó las manos -pero eso no lo exime de responsabilidad-, al decir que la información que dio a conocer le llegó de manera anónima, y decidió darla a conocer, sin antes haberla verificado con el SAT y la UIF, instituciones que dependen del Ejecutivo Federal.

O quizá sí hizo un cruce de información con la autoridad hacendaria, no sabemos bien...

Pero como hay sido lo coloca en una situación difícil, irresponsable para un jefe de Estado que debe cumplir cabalmente el Estado de Derecho, y dicha información es estrictamente confidencial.

Pero lo importante para AMLO ese día en Hermosillo era dar nota, y aprovechó la pregunta de un reportero afín.

¿Cómo lo dijo?

"Me entregaron un informe". No dijo quién ni cómo había llegado, sólo dijo que él tiene un ejército de 50 millones de informantes presumiendo que tienen más orejas que el antiguo Cisen.

Y de repente -iba preparado-, ordenó a Jesús Ramírez, su ayudante en esos menesteres a presentar la hoja en la pantalla con los datos de los supuestos ingresos millonarios del periodista y a la derecha sus ingresos en 2021.

Y con esa información arremetió contra Loret, contra Televisa, contra El Universal, Latinus y contra el periódico The Washington Post.

Incluso dijo ese viernes que formalmente pediría a la Secretaría de Hacienda que certifiquen los datos, y que se investigue si Latinus paga impuestos...

Así lo dijo; curiosamente ya no ha insistido en ese asunto con la SHCP y ahora se dirigió al INAI, con lo que ello implica y comentamos arriba...

¡Inédito!

Con ello habría violentado el estado de derecho:

- Art. 16 de la Constitución.

- Arts. 6 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales.

- Art. 57 de la Ley General de Responsabilidad Administrativa.

Y el artículo 69 del Código Fiscal.

Fue de llamar la atención la falta de ortografía de lo que se difundió en la pantalla (después lo corrigieron).

El caricaturista Alarcón nos recordó que la ortografía no es decorativa, es el reflejo de nuestro raciocinio, nuestra inteligencia y preparación académica.

"Radiopolis" falta acento.

"Washinton" falta una g.

"residente" falta una P

"Andres" falta el acento.

Pero eso no importó, nadie lo revisó o quizá fue deliberado para dar nota, y seguir con los demás episodios como si fuera una serie de Netflix.

Lo que hemos visto es que el C. presidente ha presentado datos sin verificación ni certeza de su origen, violando el principio de legalidad propio de su investidura: ¡Gravísimo!

¿Qué dijo el lunes 14?

"No sé por qué se alebrestaron", dijo, al exhibir otra vez los presuntos ingresos de Loret.

"Debe de transparentarse todo, el que nada debe nada teme, comentó.

"¡Cómo no dar a conocer esta información si este señor se dedica a golpear, no sólo al gobierno, no sólo el presidente, sino el proyecto de transformación que estamos llevando a cabo millones de mexicanos para acabar con el principal problema de México, la corrupción!", expresó colérico.

"¿Quién gana eso, un científico, un intelectual?, el presidente gana pues 10 veces menos, ¿Por qué gana tanto ese señor?, porque le pagan los de la mafia del poder para atacarme, debilitarnos y que regrese el mismo régimen de corrupción", declaró.

Y se lanzó contra medios internacionales como The Washington Post, New York Times, Financial Times o de The Economist, de quienes dijo defienden a la mafia del poder "allá ellos", subrayó...

Y aprovechó para criticar el foro virtual #TodosSomosLoret.

Como sabemos hubo una reacción a los dichos del presidente donde miles de usuarios de Twitter mostramos el apoyo a Loret, la transmisión masiva fue una nunca antes vista en México. La plataforma: Spaces de Twitter, rompió el récord mundial.

El posicionamiento del presidente fue desdeñar el ejerció al decir que no fueron muchos.

Y el martes 15, fue el día que dio a conocer la carta que dirigió a la comisionada presidenta del Instituto de la Transparencia, Blanca Lilia Ibarra, acotando que "no es asunto personal..." "pienso que todos deberíamos de transparentar nuestros ingresos, los bienes, no debe de haber excepciones, la vida pública tiene que ser cada vez más pública y saber cuánto ganan los periodistas".

Y este miércoles se lanzó de nuevo contra Loret -por enésima vez-, y contra López Dóriga, Ciro Gómez, Ricardo Raphael y Jorge Ramos, y para no variar también lanzó baterías contra The New York Times, Financial Times y The Washington Post que por cierto dedicó un duro editorial el martes en su sitio web en el que acusó a AMLO de atacar a "una de las figuras mediáticas más destacadas del país (Loret)", en lugar de abordar temas como la violencia contra el gremio periodístico.

Y en lugar de abordar el tema de la seguridad a periodistas, el presidente muy a su estilo, se mofó en la mañanera de la petición que el Post hiciera en su editorial donde hace un llamado al presidente Biden a condenar "los ataques a los periodistas mexicanos y hacer un llamado a nuestros aliados democráticos para que apoyen a la prensa libre".

"Estaba yo leyendo que el Washington Post está pidiendo al presidente Biden que me llame la atención por el acoso a los periodistas. Qué no sabe el Washington Post cómo funciona la mafia del poder en México, qué no sabe cómo imperaba la corrupción, cómo un grupo se sentía el dueño de México, cómo fueron los causantes de la desigualdad, de la pobreza, de que se desatara la violencia en el país, ¿no lo sabe el Washington Post?", preguntó entre risas socarronas.

Aseguró que su gobierno no reprime ni vulnera los Derechos Humanos del gremio periodístico.

Es evidente que pegó duro el reportaje que evidencia el caso de su hijo mayor...

Pero la función mañanera debe continuar hasta el 30 de septiembre de 2024...

El periodismo siempre ha estado bajo amenaza y sigue estándolo hoy en la cuatroté; sólo en este año hay cinco difuntos y los niveles d impunidad son del 90%.

Pero para el presidente lo que dice en la mañanera es normal "es bueno el diálogo, el debate, eso es la democracia", dijo en una charla informal en una gira por Sonora la tarde noche del sábado 12...

Pensamos, insisto que ahí iba a terminar eso, pero no, al contrario...

¡Ese es nuestro Señor presidente! Y con todo respeto a su investidura, no ha leído bien las críticas, esto no es un debate, es otra cosa; lo que ha dicho The Economist calificándonos en la categoría de "regímenes híbridos", es decir, un escalón menos que el de "regímenes autoritarios", no es descabellada.

De acuerdo con la publicación británica, en el Índice correspondiente a 2021, México se ubicó en el lugar 86, de un total de 167 analizados, con una calificación de 5.57, de un total de 10.

Lamentable.

Hay que recordarle al C. Presidente, lo que decía Alexis de Tocqueville en la Democracia en América hace muchísimos años -1835-: "Mientras más observo los efectos principales de la prensa libre, más me convenzo de que, en el mundo moderno, la libertad de prensa es la principal y en cierto modo el elemento constitutivo de la libertad".

Por último, el martes 15 de febrero, un grupo de reporteros que cubre la fuente en San Lázaro, interrumpieron unos minutos la sesión ordinaria para exigir seguridad en el ejercicio de su oficio. Bajo la consigna "¡Nos queremos vivos!", "libertad de prensa" y "justicia" el grupo de reporteros, se agrupó en el palco del pleno para rechazar la violencia en contra de los periodistas y para que se garanticen mejores condiciones de seguridad para el ejercicio del periodismo. Por cierto, dieron la espalda a los legisladores de Morena que se encontraban en la tribuna; además el Canal del Congreso quiso silenciar la protesta cortando el audio de la transmisión.

Ese mismo día, reporteros que cubren el Senado protestaron por la violencia contra el gremio con un vacío de cámaras y reporteros en la conferencia de prensa de legisladores de Morena quienes respaldaron "incondicionalmente" al presidente tras las notas publicadas.

Y en la mañanera de este miércoles, Rodolfo Montes -el Negro para los amigos-, aprovechó su intervención para decirle al presidente que no se le harían preguntas en solidaridad con las manifestaciones de los compañeros periodistas ocurridas un día antes...

"La mayoría de quienes estamos aquí platicando esto que sucedió ayer queremos decirle que este día no le queremos formular preguntas en solidaridad con lo que ocurrió en el Legislativo el día de ayer, queremos replicarlo", expresó Rodolfo.

"Nos queremos abstener, presidente, el hacerle preguntas, porque los principales asesinos de nosotros son servidores públicos y esa información la tiene el mecanismo. Por eso también estamos convocando a un encuentro nacional de periodistas en San Cristóbal de las Casas para el 5 de marzo, que usted dijo que Alejandro Encinas estaría presente".

¡Enhorabuena!

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.