Una falsa sobreviviente del holocausto, la estafa emocional de Misha Defonseca

En 1997 una pequeña editorial en Massachusetts dirigida por Jean Daniel publicó: "A memoire of the Holocaust Years", un texto autobiográfico de Misha Defonseca traducido al castellano como "Sobrevivir con lobos". Fue un impresionante éxito editorial. No era para menos: una judía belga de edad madura, exiliada con su esposo en Estados Unidos, narraba -una transmisión de esperanza, un acto liberador, un resarcimiento- la historia trágica de su infancia: sus padres sabiendo que van a ser deportados a un campo de concentración, salvan a su hija dejándola al resguardo de una familia católica en Bélgica. Víctima de maltrato en su familia de acogida, la niña de siete años decidió fugarse y buscar a sus padres -le dijeron que estaban en Alemania- cuyos apellidos ni siquiera podía recordar. "Terminé con una familia que no me amaba. Es lo menos que podría decirse. Me odiaban".

Se internó en el bosque -entre los árboles se escondió de la persecución, de la guerra, de la ocupación nazi- atravesó países enteros sostenida por la esperanza de volver a abrazar a su madre y con una brújula en las manos. Temblaba bajo la nieve. Robaba comida. Dormía a la intemperie. Jamás hubiera podido lograrlo sola. Pero la pequeña huérfana fue "adoptada" por una manada de lobos. Entre los animales encontró la protección que los humanos inmersos en la catástrofe le negaban. Misha era una sobreviviente del holocausto. Como tal fue abrazada por decenas de miles de personas. El documental retoma las entrevistas en las que habla de su vida: "El nombre de mi madre era Gerusha y el de mi padre Robert. Pero nuestro apellido no creo haberlo sabido nunca". Y Misha abre sus ojos y mira hacia el vacío con tristeza infinita.

Desconocía la historia sucedida hace ya quince años y a la que llegué apenas antier porque la cita Sarah Chiche en una de sus novelas: una gigantesca y detallada estafa. El abuso de todas las formas de la compasión y la empatía. Me pegué a Google frenética. ¿Quién era esa mujer capaz de usurpar la vida de una sobreviviente del exterminio nazi? Escribirla. Contarla y volverla a contar -con las lágrimas rodando por sus mejillas- en espacios de conferencias, medios de comunicación, sinagogas de un lado a otro del mapa. ¿Quién era esa estafadora emocional cuya "autobiografía" había estrujado corazones en todo el mundo? Y la había hecho ganar millones. Claro. En 2007 Sara Belmont dirigió la película inspirada en la obra de Misha: "Sobreviviendo con lobos", mientras tanto, las investigaciones de quienes desconfiaron de algunos datos específicos de su narración estaban en marcha.

Curiosa "casualidad", encontré que el documental "Misha y los lobos" dirigido por Sam Hobkinson está justo ahora en Netflix. El recuento de una dolorosa e inmensa impostura. Pero no comienza por allí el documental. Primero nos deslizamos en esos años en los que su "testimonio" se escuchaba como verdad. Hablan sus amigas, la primera periodista que la entrevistó, la editora, una especialista en crianza de lobos que declaró nunca antes haber visto algo parecido: Misha aulló y los lobos le respondieron. ¿Cómo no? La "reconocieron" como una de ellos. La voz de Misha en la sinagoga dando por primera vez su "testimonio". A los siete años la pequeña Misha arrancada de sus orígenes se había convertido en Monique de Wael. Después se descubrió que de Wael era su apellido verdadero. Que no era judía, que mientras la ocupación nazi arrastraba a los judíos hacia su exterminio ella estudiaba la primaria en una escuela católica. Y que muy probablemente no había visto un lobo en su vida.

Evelyne Haendel quien realmente sobrevivió al holocausto como "niña escondida" en una familia católica encontró su acta de bautismo y sus registros escolares. "No era una niña judía escondiéndose de los nazis, era una niña católica inscrita en la escuela... Me sentí enojada, asqueada, acababa de ver la historia y la identidad falsas, una forma de sacar dinero del holocausto. Alguien me robó una parte muy dolorosa de mi vida. Lo sentí por mí, por todos los niños ocultos, por todos los niños muertos durante el holocausto". Su primera editora recibió la información. Afirma "no haber dudado de nada". Sin embargo, Debórah Dwork, historiadora del holocausto afirma que leyó el manuscrito que Daniel le envió y le recomendó no publicarlo. ¿En qué momento Jane Daniel estuvo dispuesta a dudar? Cuando Misha le ganó un pleito millonario por sus regalías. Fue entonces que solicitó una investigación e hizo público sus resultados.

Pero las brutales fabulaciones de Misha tal vez no comenzaron en las ansias de dólares. Una se pregunta qué habrá vivido en la realidad de su propia infancia para ser capaz de inventarse una vida alternativa tan dolorosa, pasando por encima de la más básica ética de vida. De pronto aparece el periodista belga Marc Metdepenningen especializado en casos judiciales. Se hizo la misma pregunta: "La cuestión para mí era saber: si su historia era falsa, ¿cuál era su verdadera historia?" Llamó de uno por uno a los de Wael del directorio telefónico hasta que encontró a la tía Ema. "¿No recorrió Europa para buscar a sus padres?" "Dios, no. Se quedó con su abuelo y con su abuela". Afirmó que su sobrina siempre "había delirado, que se creaba mundos imaginarios para sí misma". Fue muy otra la fuga de Misha. Su padre participaba en una red de la resistencia belga manejándose sin prudencia. Lo arrestaron junto a su esposa y 41 personas más. Lo interrogó la GESTAPO. Delató a sus compañeros. Se dijo que había pactado con los nazis. Él y la madre de Misha murieron en un campo de concentración alemán.

Misha perdió a sus padres a los siete años. Se convirtió para todos en su entorno en la hija del colaboracionista. "La hija del traidor" junto a la que nadie quería estar. Al migrar a Estados Unidos su historia verdadera quedaba a todo un océano de distancia. Comenzó a fabular en voz alta. A tomar el lugar de las víctimas. Y ella fue sin duda una víctima, pero la diferencia es abismal. Cuando en 2008 la verdad fue dicha, declaró: "Este libro, esta historia es la mía. No es la realidad real, pero sí fue mi realidad. Mi manera de sobrevivir; pido perdón, solo quería exorcizar mi sufrimiento". Quizá en un principio buscaba alguna forma de resarcimiento: contar una historia trágica y ser abrazada, amada en su vecindario. Pero una periodista la escuchó. Y una editora.

Y llegó la danza de la fama y de los millones. Hasta que la detuvo Evelyne Haendel, quien más que consciente del daño que los testimonios falsos han causado a los sobrevivientes y de qué manera estos "testimonios" han sido explotados en los discursos antisemitas y negacionistas, tuvo, sin embargo, la generosidad de decir: "Es la víctima y es la villana. Es las dos".

