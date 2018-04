Aurelio Nuño, Jorge Castañeda, Fausto Barajas y Tatiana Clouthier; el primero con el peso del gobierno federal (para bien y sobre todo para mal), el segundo había hecho severos cuestionamientos en torno a los ingresos de quien ahora coordina (lo subestimé dice ahora Castañeda), el tercero de presencia discreta casi nula en redes sociales, con la cómoda y a la vez difícil posición del cuarto lugar y la cuarta es motivo de estudio.

A principios de año AMLO presentó a Alfonso Romo y Tatiana Clouthier como el contacto con empresarios y coordinadora de campaña respectivamente. Tatiana era entonces directora de la Universidad Metropolitana de Monterrey, propiedad de Alfonso Romo. El nombramiento levantó varias cejas. Tan solo dos meses y medio después la mano de la coordinadora se nota en la campaña: "Ya me han dicho que no hable de la mafia del poder", "me piden que no caiga en provocaciones", del "voy a cerrar el nuevo aeropuerto" al "vamos a hacer una mesa y discutir".

Cualquier militante de Morena sabe que es casi imposible querer hablar de su proyecto político sin que la pregunta inmediata refiera a lo que el candidato presidencial hace, hizo o piensa hacer. Alguna vez escuché a uno decir: "Pero Morena no es solo Andrés Manuel". Pero para la opinión pública sí, para bien y para mal.

Andrés Manuel es inmediato, responde sin medir las consecuencias y desde el 2006 popularizó la creencia de si no estás conmigo estás en mi contra. Así quien no votara por él era porque era de la mafia del poder o estaba dormido. Hoy el discurso incluyente y hasta divertido viene de la mano de su coordinadora de campaña.

Tatiana Clouthier

Los coordinadores ocuparon una parte importante de los reflectores durante la precampaña, se convirtieron en la cara de los aspirantes en los debates. Cargaron no solo con las propuestas de sus candidatos sino también con su propia historia. En este terreno también Tatiana salía ganando con un apellido que remite a una carrera política con prestigio, palabras que ya rara vez se ven en la misma oración.

En redes sociales ha adquirido un papel más protagónico, contestando por igual a los otros candidatos presidenciales que a sus seguidores. Logrando desde ahí cambiar la conversación, incluso el #yomero de José Antonio Meade, hoy la frase más entrañable de su campaña, nace en una conversación en twitter con Tatiana.

Tatiana Clouthier es hoy la mejor aliada de Andrés Manuel, la única cara de su equipo capaz de convencer a quienes López Obrador nunca ha convencido. Así pinta hoy la coordinadora de campaña que gana simpatías distintas a las de su candidato. La que no tiene ni Obama. Pero no debemos olvidar que la campaña apenas comienza.

La niña bien y la objeción de conciencia

@PamCerdeira | @OpinionLSR | @lasillarota