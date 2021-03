Una Convención Bancaria diferente

¿Se acuerda que hace un año las autoridades hablaban de que en abril de 2020 estaríamos de regreso en nuestra vida normal? Pues mire, aquí seguimos y no tenemos para cuándo... Y justo cuando todo esto empezó en marzo del año pasado, coincidió la organización de la Convención Bancaria de la Asociación de Bancos de México (ABM), el máximo evento del sector financiero del país.

Dado que ya se habían detectado brotes de contagio de covid-19 en varios estados del país, muchos banqueros cancelaron su participación en el evento, otros decidieron reducir su comitiva y algunos mantener su asistencia y correr el riesgo que esta situación implicaba.

De hecho, un funcionario del Banco de México asistente dio positivo y tanto la ABM como todos los asistentes debieron cumplir una cuarentena para descartar más contagios. De ahí para acá mucha agua ha pasado por el río, por lo que este año la Convención Bancaria será totalmente diferente a lo que estábamos acostumbrados a ver y vivir en el Princess de Acapulco.

Formato mixto, mitad presencial y mitad virtual, ¡me explico!

La inauguración y la clausura serán presenciales y se llevarán a cabo en el patio central del Club de Banqueros, en el Centro Histórico de la CDMX. El grueso de la convención, llámese conferencias, paneles y reuniones, será virtual, es decir, a través de alguna plataforma tecnológica de videollamadas.

Para la apertura se espera la asistencia de Arturo Herrera, secretario de Hacienda; Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México; Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda, y Juan Pablo Graf, presidente de la CNBV. Luis Niño de Rivera será el encargado de dar inicio a los trabajos de lo que será su última convención como dirigente de los banqueros.

Entre las conferencias sobresale El papel de la mujer en el sector bancario, a la cual asistirán ni más ni menos que la española Ana Botín, presidenta de Santander; Virginia Marie Rometty, quien fuera CEO de IBM, y Galia Borja Gómez, subgobernadora de Banxico.

Otro invitado que acaparará miradas –aunque sea a través de la computadora– será Larry Fink, mandamás de BlackRock, la firma gestora de inversiones más grande del mundo.

Amenazó y cumplió... soltó al tigre

Para la clausura asistirá el presidente López Obrador, que hace dos convenciones nos amenazó con que podría soltar al tigre y ahora deberá reconocer que ya lo soltó, y que ya rasguñó a todo el país. Estará acompañado de Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX, así como por Arturo Herrera y Luis Niño de Rivera para tomar protesta a Daniel Becker como nuevo presidente de la ABM.

El clima que se vive entre los banqueros previo a su encerrona no es precisamente el mejor; al contrario, es de preocupación y malestar ante la coyuntura político-económica-regulatoria en el país. Ya Valentín Díez Morodo, viejo lobo de mar del sector empresarial y presidente del Consejo de Administración de Citibanamex, envió un duro mensaje durante la plenaria, al afirmar que el cambio de estrategia de desarrollo del país "parece no tener un rumbo definido" y que el bajo desempeño de la economía en las últimas dos décadas obliga a pensar que el desarrollo y el crecimiento no se circunscriben a la adopción de un modelo, sino que son resultado de una acción práctica que genera riqueza. Jane Fraser, CEO de Citi, planteó también en dicho evento que lo que México necesita es mejorar su clima de negocios y ofrecer certidumbre a la inversión.

Pero no sólo eso

La recién aprobada reforma eléctrica, con la cual el gobierno de la 4T pretende "retomar el control" de este recurso a través de la CFE, no ha sido bien recibida ni en México ni en ningún otro lugar del mundo. Por ejemplo, BBVA México dijo, en voz de su director general, Eduardo Osuna, que es un mensaje que pone nerviosa a la inversión y que generará posibles aumentos en el precio de la energía para los usuarios.

Otro tema que estará en el aire es la ley Banxico o la reforma al Sistema de Pensiones, que incluye la intención de topar las comisiones en este servicio y ponerlas al mismo nivel que en Estados Unidos, Colombia y Chile. ¿La multa impuesta por la Cofece a siete bancos por acuerdos ilegales en el mercado secundario de intermediación de valores de deuda gubernamental tendrá alguna resonancia en el evento? Ya veremos y ya les platicaré.

Me brincaron los datos

¡Qué les cuento! Que al revisar el Censo de Población y Vivienda 2020 realizado por el INEGI, de Julio Santaella, donde nos aseguran que ahora somos 126 millones 14 mil 24 habitantes, léase de un plumazo, desaparecieron a más de un millón de mexicanos. Pues en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del 3T de 2020 contabilizó a 127 millones 237 mil 648 ciudadanos. De hecho, Jonathan Heath, subgobernador del Banxico, a través de Twitter mostró su sorpresa y llamó a revisar los números. Entre las entidades que tuvieron disminuciones respecto a los resultados están el Edomex, de Alfredo del Mazo; Sonora, de Claudia Pavlovich, y Chihuahua, de Javier Corral. Y es que el dato del censo es más que relevante, pues impacta negativamente en las finanzas públicas de los municipios y estados, ya que las participaciones federales se calculan y distribuyen considerando la última información oficial de población del INEGI, entre otros datos. ¡Así las cosas!

#Feminicidios. Hoy, como cada día, serán asesinadas 12 mujeres por ser mujeres. De éstas, al menos una es niña o adolescente.

La columna de Lourdes Mendoza Peñaloza se publicó originalmente en El Financiero, reproducida aquí con la autorización de la autora.

*Lourdes Mendoza Peñaloza es una periodista mexicana especializada en finanzas, política y sociales, con más de 20 años de experiencia en medios electrónicos, impresos, radio y televisión.

