Un solo aeropuerto

Hace 35 años que la Ciudad de México necesitaba un aeropuerto con operaciones simultáneas. Hace 3 décadas salió la aviación general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Hace 40 años que estábamos hablando de alternativas para construir un segundo aeropuerto o reemplazar el existente. Ya, por fin, llegamos a ese punto. A muchos no nos gusta la forma, el engaño, la simulación del ahorro, el derroche que implicó abandonar una obra que llevaba más de la tercera parte avanzada, que estaba fondeada casi en su totalidad y que tenía un gran respaldo técnico.

El aeropuerto de Santa Lucía salió más caro y es menos funcional que el de Texcoco, podemos criticar la presencia del ejército, las sospechas de corrupción en torno a los contratos para acelerar la obra, cuestionar las muertes que ocurrieron por las prisas. También podemos hacer énfasis en que el aeropuerto no está realmente terminado o que la inauguración fue una pantomima. Podemos cuestionar la narrativa totalitaria con la que está siendo presentada la nueva terminal.

Sin embargo, ahora está allí un aeropuerto que permite operaciones simultáneas, el segundo del país en lograrlo, en este caso con 3 pistas, una de ellas todavía en construcción. Si la capacidad del AICM estaba topada en poco más de 60 operaciones por hora, el AIFA probablemente duplique esa capacidad conforme crezca la terminal y la capacidad logística de su entorno.

Lo que más me preocupaba en la campaña de Andrés Manuel López Obrador, era su amenaza de cancelar la obra de Texcoco; al ganar, me seguía preocupando el tema. Cuando se llevó a cabo la falsa consulta, la ilusión de un régimen que abrazaba la esperanza de millones quedó rebasada por una idea: no existe decisión más estúpida en toda la historia política de México.

Antonio López de Santa Anna no vendió la mitad del territorio porque quiso sino porque el país carecía de los elementos para hacer frente a los embates de Estados Unidos de América. No era un estratega, era, como nuestro actual presidente, un demagogo; no hay en la venta de la Alta California o de la Mesilla, voluntad sino rendición. No es el caso de la cancelación de Texcoco.

No obstante, hoy el voluntarismo ha puesto en operación el segundo aeropuerto de la Zona Metropolitana del Valle de México. Incompleto, sin hotel, sin todas las obras concluidas, sin accesos, sin señalización. Pero la propaganda dice que sí se pudo. La comunicación propagandística del presidente López Obrador ganó. Yo no veo al próximo presidente con la gobernanza para cerrar Santa Lucía y retomar las obras de Texcoco. Al contrario, una decisión así sería tan polémica como en su momento lo fue la cancelación de Texcoco, pero sin el respaldo social que construyó López Obrador.

Con esto lo que quiero decir es que Santa Lucía llegó para quedarse. No me gusta el proyecto, es un capricho respaldado por huestes hipnotizadas, pero existe. Conforme pasen los impactos económicos de la pandemia, se incrementarán las actividades en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hasta desbordarse de nuevo. Tal vez en el AICM limiten los slots, tal vez haya otras decisiones para impulsar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y así éste se impondrá poco a poco en las comunicaciones internacionales de nuestro país.

Mi lectura hoy, en términos de política aeroportuaria, es muy distinta que cuando se canceló el proyecto de Texcoco. Me parece que ya el inviable es el AICM. Santa Lucía está muy lejos, sí, pero entre el tren y las obras viales, de forma paulatina se volverá funcional su acceso.

El AICM mide 746 hectáreas céntricas cuyo valor puede pagar un tren para conectar en 20 minutos con el AIFA, ya con vuelo y equipaje documentado. Es decir, lo que estoy planteando es establecer una terminal satélite del AIFA en el AICM, ocupar parte de las 746 hectáreas en el desarrollo inmobiliario para financiar obras de conexión, ocupar otra parte en áreas públicas, pero no operar con dos aeropuertos. No olvidemos que el suelo del AICM es de la Federación, así que la especulación inmobiliaria que propongo no favorece a privados, sino al común de la gente.

En las campañas de 2024, el tema de los aeropuertos de la Ciudad de México estará presente, pero sería un error que los candidatos de oposición propongan retomar Texcoco, más bien deben sugerir el cierre del AICM, el control civil del AIFA y una conexión rápida desde terminales satélite, financiadas mediante un plan maestro de uso de los terrenos del AICM.

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.