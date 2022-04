Un parque de diversiones virtual

Recientemente, platicando con padres y madres de familia, me he dado cuenta que la transición al mundo virtual ha alcanzado también a las y los más jóvenes. Me hicieron saber, por ejemplo, que el día de hoy, niñas y niños no juegan solamente en el mundo material, también las clásicas prácticas lúdicas se han enraizado fuertemente en el entorno digital. En los tiempos que corren, de la mano de sofisticados avances tecnológicos como el Metaverso o la iniciativa impulsada por Epic Games y Lego, no es una locura hablar de parques de diversiones virtuales o jugueterías virtuales.

Desde luego, otros aspectos relacionados con la vida de niñas y niños, como la educación, mudó de manera integral a los foros virtuales en el contexto de la emergencia sanitaria global, lo que implicó importantes retos en la seguridad de las aulas virtuales y de los procesos educativos. Por estas razones, consideramos oportuno aportar diversas reflexiones en las vísperas del Día de la Niñez.

En el informe realizado por la UNICEF, "El Estado Mundial de la Infancia 2017: Niños en un mundo digital", se señala que 1 de cada 3 usuarios de internet en todo el mundo pertenece a la niñez. En ese sentido, se ha dicho que al día de hoy son muy escasas las medidas para proteger a este sector de la población de los riesgos del entorno digital y favorecer su acceso de manera segura.

La niñez cada vez se apropia de manera más importante de los espacios digitales, es más hábil en el uso de los dispositivos y tienen cada vez más conocimiento de lo que sucede en Internet. Sin embargo, aparejado a ello, se potencializan los riesgos existentes al momento en que entregan su información y acceden a sitios o plataformas que comprometen su seguridad y la de su entorno. Y es que como da cuenta un estudio llevado a cabo por la firma Wibson, los datos personales de cada persona usuaria de internet están en posesión de al menos 400 empresas, otorgados en circunstancias diversas, algunas veces a través de políticas claras, otras veces no.

En el ámbito internacional existe un importante acervo de antecedentes que han posicionado de manera importante la protección de los datos personales de la niñez en el contexto de la Sociedad de la Información y el Conocimiento. Al respecto, casos como la disputa judicial entre el Ministerio Público Federal de Brasil contra Google o la iniciativa de protección online de la Niñez de la Unión Internacional de Telecomunicaciones han formado de manera notable el material normativo tendiente al tratamiento jurídico de la protección de la niñez en los ambientes digitales.

En el foro interamericano podemos encontrar el Memorándum de Montevideo, que es un conjunto de recomendaciones de carácter no vinculante dirigido a los ámbitos de desarrollo de la niñez, tales como las escuelas, la familia y la sociedad en general. El fin que persigue es posicionar en el centro de las dinámicas nacionales la importancia de generar legislaciones sólidas y especializadas para concientizar a las autoridades y a la sociedad sobre la importancia de la protección de la privacidad y los datos personales.

Las acciones que deben llevarse a cabo para consolidar estrategias efectivas para la protección de datos personales de la niñez en los ambientes digitales comprenden diversos ámbitos y deben ser diseñadas a la luz del principio de proporcionalidad para evitar el control desmedido de las comunicaciones, deben favorecer en todo momento el consentimiento explícito e informado y deben ser diseñadas en perspectiva de infancia. La finalidad última que se persigue es salvaguardar la seguridad y privacidad del sector más joven de la sociedad en el contexto de una cada vez más intensa digitalización de la cotidianidad.

