Un miembro de la Curia Vaticana espera en la cárcel sentencia

La mañana del martes 26 de febrero se dio a conocer la noticia de que el cardenal George Pell, miembro de la Curia Vaticana fue declarado culpable de abuso sexual por un tribunal australiano encabezado por el juez Peter Kidd.

Los hechos presumiblemente habrían ocurrido en la década de los 90 cuando Pell era arzobispo de Melbourne, se le acusa de haber agredido sexualmente a dos monaguillos que tenían entre 12 y 13 años en la sacristía de la Catedral de San Patricio.

El veredicto de los 12 miembros del jurado del Tribunal del Condado del Estado australiano de Victoria fue unánime, se emitió en diciembre del año pasado, tras dos días de deliberaciones, pero se publicó el martes 26 de febrero, aun cuando existía una orden que prohibía la publicación de información sobre el juicio.

El proceso penal contra Pell es parte de una larga investigación en Australia iniciada en 2012 sobre la respuesta de las instituciones del país a las denuncias de abuso sexual infantil del pasado; se han documentado abusos de 4 mil 440 niños, con unos mil 880 sacerdotes involucrados.

En 2014, George Pell fue llamado por primera vez a testificar ante la Comisión Real Australiana que investiga el abuso sexual, y entre diciembre de 2015 y febrero de 2016 fue acusado de proteger a otros sacerdotes de los abusos cometidos contra niños en los años setenta.

En octubre de 2016, el cardenal fue interrogado en Roma por abogados australianos, y a finales de junio de 2017 fue acusado formalmente de violencia sexual contra un menor.

Fue entonces que el purpurado se puso a disposición de la autoridad civil, incluso pidió permiso a su jefe el Papa para dejar el cargo, con ello renuncia a la inmunidad diplomática que hasta entonces gozaba. En ese momento, el Papa le otorgó a cardenal Pell un periodo de excedencia del cargo de prefecto para que se pudiera defender.

Regresando a su país fue recluido en un monasterio en tanto se realizaba el juicio en su contra.

Es interesante el comunicado que envió la Santa Sede aquel jueves 29 de junio de 2017 cuando el cardenal informó que regresaba a su país para defenderse ante imputaciones de presuntos abusos ocurridos varias décadas atrás.

"El Santo Padre, informado de ello a través del propio cardenal Pell, le ha concedido un periodo de excedencia para poderse defender. Durante la ausencia del Prefecto, la Secretaría para la Economía continuará desarrollando los deberes institucionales que le son propios. (Por lo que) Los secretarios permanecerán en sus cargos para tramitar los asuntos de carácter ordinario, donec aliter provideatur, (es decir, hasta nueva orden)".

Agrega el comunicado que "El Santo Padre, que ha podido apreciar la honestidad del Cardenal Pell durante los tres años de trabajo en la Curia Romana, le está agradecido por su colaboración y, en particular, por su enérgico empeño a favor de las reformas en el sector económico y administrativo y por su activa participación en el Consejo de los Cardenales (C9)".

Concluye el comunicado que "la Santa Sede expresa su máximo respeto hacia la justicia australiana, que deberá decidir con respecto a las cuestiones suscitadas".

Y el juicio siguió su rumbo...

En septiembre de 2008 lo intentaron condenar pero el jurado no pudo alcanzar una decisión unánime; dos meses después -el 11 de diciembre-, fue declarado culpable, y como sabemos la decisión fue filtrada a medios el 26 de febrero, aun cuando existía una orden que prohibía la publicación de información sobre el juicio...

La tarde del 26 de febrero le fue revocada la libertad bajo fianza y desde ese momento dejó de ser el prefecto de la Secretaría de Asuntos Económicos de la Santa Sede,el número tres de la Curia vaticana...

En tanto, el papa Francisco confirmó las medidas cautelares ya tomadas contra Pell por el Ordinario local -el obispo- a su regreso a Australia, es decir, que, en espera de la determinación definitiva de los hechos, se le prohíbe ejercer el ministerio público y, por regla general, todo tipo de contacto con menores de edad.

Pero hubo un agravante en su contra, el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Alessandro Gisotti, una vez que tuvo la noticia de la detención del prelado emitió un tuit a través de la red social diciendo que Pell dejó de ser el Prefecto de la Secretaría de Economía de la Santa Sede, la decisión fue tomada de manera personal por el Papa Francisco quien hasta ese momento lo considera inocente...

I can confirm that Cardinal George Pell is no longer the Prefect of the Secretariat for the Economy