Un grito de auxilio; en riesgo, 300 mil empleos

La industria restaurantera hoy nos necesita y nos dice: #TeQueremosVerDeNuevoEnNuestraMesa

Alrededor de una mesa se comparten, no sólo la sal y la pimienta, sino se festeja la vida; y en otras, los negocios.

No cabe duda que en momentos de crisis la hermandad emerge por encima de cualquier rivalidad.

La devastación financiera que ha sobrevenido a causa de la pandemia del coronavirus ha afectado distintos sectores económicos, entre ellos el restaurantero, que en el caso de México está sufriendo los embates del confinamiento prolongado y medidas restrictivas, lo que ha orillado a grandes firmas como Burguer King a dar el ejemplo y poner en marcha una cadena de apoyo sin parangón.

Lo que en otros tiempos sería inimaginable, ocurre hoy que Burger King ha pedido a sus clientes consumir los alimentos de sus grandes competidores, alentando con ello a que la gente compre y asista a los restaurantes.

"Pide McDonald´s. Nunca pensamos que te pediríamos esto. Al igual que nunca pensamos que te animaríamos a que pidas en Domino´s, KFC. El Califa, Carl´s Jr., Bisquets Obregón, La Casa de Toño. Little Caesar´s, Sushi Itto, Fishers, Tortas Hipocampo, Vips... o cualquiera de las otras cadenas de comida independiente (de comida rápida o no tan rápida)", se lee en un tuit lanzado en las redes de la cadena en México, y que ha sido replicado por grandes firmas de la industria de comida.

Los datos reflejan la difícil situación por la que atraviesan los restauranteros, sin importar si son pequeños o grandes jugadores: antes de la pandemia había alrededor de 600 mil unidades económicas en todo el país empleando a unos 2 millones de mexicanos, de los cuales hoy se ha perdido hasta un 22% de empleo directo, de acuerdo con Linkedin.

En este sentido, la industria restaurantera conformada por la CANIRAC, la Asociación Mexicana de Restaurantes (AMR) y la Asociación de Directores de Cadenas Restauranteras estiman que, desde el comienzo de la pandemia, 90 mil restaurantes han cerrado en el país y, en promedio, han reducido sus ventas hasta en 50%, contra lo reportado en 2019.

De hecho, advierten que de mantenerse las condiciones actuales, la cifra de restaurantes que tengan que cerrar sus puertas podría ascender a los 122 mil para finales de este 2020, lo que implicaría la pérdida de 300 mil empleos.

Tan sólo en la zona metropolitana de la CDMX se prevé que cerca de 7 mil 500 restaurantes no volverán a abrir ante las actuales condiciones sanitarias.

Por su parte, Fintonic señala que desde que se registró el primer caso de coronavirus en México, en febrero, los consumidores redujeron su gasto en restaurantes en un 30%, orillando a las pequeñas, medianas y grandes cadenas a mantenerse en números rojos.

Ante este oscuro panorama, la convocatoria de la cadena experta en Whoopers es un aliento: "Nunca pensamos que te pediríamos que hicieras esto, pero los restaurantes que le dan trabajo a miles de personas realmente necesitan tu apoyo en este momento", agregan.

Al llamado de rescate impulsado por Burger King se han unido otras marcas de renombre, como es el caso del Fisher´s, de hecho Manolo "el Mojarra" Ablanedo llevó a cerca de 150 colaboradores del Fishers a comer a Burguer King y también lanzó un video en sus plataformas en donde invitan a consumir productos de su competidora en apoyo a la industria restaurantera.

Previo a la pandemia, el sector restaurantero generaba 2.1 millones de empleos directos y cerca de 3.5 indirectos, además de aportar el 15.3% del PIB turístico y el 1.3% del PIB nacional.

Al respecto, los restaurantes han hecho un llamado constante a los pequeños, medianos y grandes empresarios para "no bajar la guardia" y evitar un rebrote, ya que un nuevo cierre de establecimientos sería "catastrófico" para las miles de familias que dependen de este sector.

La iniciativa Burger King es un grito de auxilio para que se apoye consumiendo, y con ello mantener en marcha al sector restaurantero de arriba y abajo, pero también es muestra de que la solidaridad no conoce rival frente a una emergencia como la que el mundo atraviesa hoy.

Dato curioso

El lunes se cumplen 10 años de que la UNESCO reconoció como Patrimonio Cultural de la Humanidad a la cocina tradicional mexicana ¡Felicidades!

Por cierto...

Me pregunto, ¿por qué la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y su compañero, el alcalde morenista de la ciudad de Oaxaca, Oswaldo García Jarquín, se han propuesto irse contra los comercios y restaurantes establecidos? Y ojo, no estoy en contra de las reglas por el covid, pero ¿y los ambulantes, qué? ellos ¿son inmunes? o como son su clientela, ¿están exentos de cumplir las reglas? ¿Será que, como Oswaldo despacha desde Puebla, no se entera de lo que pasa en Oaxaca?

Ah, y no intrigar...

Pero Mauricio Merino y doña Claudia hartaron a la Antad, pues querían que sólo por citas pudieran los clientes entrar a comprar durante el Buen Fin; fue tal el jaloneo que la Antad les dijo "olvídenlo, no haremos Buen Fin". Acto seguido, recularon.

La columna de Lourdes Mendoza Peñaloza se publicó originalmente en El Financiero, reproducida aquí con autorización de la autora.

* Lourdes Mendoza Peñaloza es una periodista mexicana especializada en finanzas, política y sociales, con más de 20 años de experiencia en medios electrónicos, impresos, radio y televisión.

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.