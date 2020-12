Un decálogo vital ante el covid-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un decálogo con recomendaciones para las fechas decembrinas ante el covid-19.

"Si no tenemos nada verdaderamente importante que hacer, no salgamos a la calle; si salimos a la calle guardemos la sana distancia; comuniquémonos por teléfono o por videollamada con nuestros familiares y amigos y que no se reciban muchas visitas, aunque sean nuestros seres queridos; no hagamos fiestas ni reuniones con familiares ni amigos.

Si presentamos síntomas como dolor de garganta, cabeza o cuerpo, fiebre, hablar de inmediato para recibir atención médica al 56581111 en la Ciudad de México, y al 911 en el resto del país; si tienes síntomas procura hacerte la prueba. Se están instalando quioscos con ese propósito en la Ciudad de México y algunos estados.

Acude pronto a la clínica, centro de salud u hospital más cercano para atenderte. No te esperes, sobre todo si padeces de enfermedades crónicas. Es muy importante llegar pronto al hospital.

Dejemos los regalos de Navidad para otro momento. Recuerda: regala afecto, cariño, amor: no lo compres.

Nosotros el Gobierno (continúa el decálogo) ampliaremos, sobre todo en la Ciudad de México el número de camas, equipos, enfermeras, doctores para que a nadie le falte la atención médica especializada y de calidad. Pero lo más importante es que no nos enfermemos. Es mejor prevenir que curar, mejor prevenir que lamentar.

El Gobierno del presidente López Obrador no limitará las libertades pues considera que: la autoridad somos todos. Nadie mejor para cuidarnos que nosotros mismos"

En México, la actividad epidémica se mantiene al alza, por lo que el doctor José Luis Alomía, Director General de Epidemiología, hizo un llamado enfático a la población a mantener las medidas de prevención que permitan romper las cadenas de contagio como quedarse en casa si no se tiene una actividad relevante que realizar, además de "abstenerse de realizar actividades sociales y de gran concentración en todo el territorio nacional".

Arrancan las fiestas navideñas en uno de los momentos de salud más críticos del país. No olvidemos lo comentado por la doctora Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México durante su mensaje al cumplir dos años de Gobierno: "la Ciudad de México está en un momento crítico y de alto contagio por el covid-19(...)", por lo que reiteró su llamado a las personas para que se queden en casa con el propósito de evitar contagios, hospitalizaciones y fallecimientos.

Actualmente la Ciudad de México es la entidad del país que tiene la tasa de casos activos más alta del país de acuerdo con la Secretaría de Salud.

Para las autoridades de Salud las y los mexicanos deben tener mayor conciencia del riesgo que implica la pandemia de covid-19 durante la temporada invernal, y han invitado a los mexicanos a que actuemos con responsabilidad.

La secretaria de Salud de la Ciudad de México, Olivia López Arellano se suma al llamado de quedarse en casa y en lo posible trabajar a distancia para reducir la movilidad.

En cuanto a las vacunas son tres las superpotencias tecnológicas globales China, Rusia y Estados Unidos que están ante lo que se ha llamado la "guerra de las vacunas". Algunos ensayos clínicos amplios podrían arrojar resultados a finales del año en curso.

Hoy atestiguamos la feroz competencia para la producción de las vacunas.

La Organización Mundial de la Salud, OMS está trabajando con asociados de todo el mundo para ayudar a coordinar los pasos clave de ese proceso. Una vez que se disponga de una vacuna segura y eficaz, la OMS trabajará para facilitar el acceso equitativo a miles de millones de personas que las necesitarán.

Rusia fue uno de los primeros países en registrar la vacuna Sputnik V y ha comenzado a vacunar a los trabajadores de alto riesgo de infectarse de covid-19, por sus actividades profesionales, en centros de vacunación en Moscú, marcando la primera campaña de inmunización contra la enfermedad.

Miles de doctores, profesores y trabajadores sociales se inscribieron para recibir la vacuna en la capital rusa que abrió 70 centros de vacunación, en lo que el presidente Vladimir Putin ha llamado, vacunación voluntaria. Será administrada en dos dosis con 21 días de diferencia y será gratuita.

Durante esta fase de inoculación en Moscú la inyección no se administrará a trabajadores mayores de 60 años, personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas o en período de lactancia.

Entre tanto, integrantes de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) consideran que en el mundo existen los factores necesarios para que se sigan presentando pandemias tales como: la destrucción de los ecosistemas, el calentamiento global y el hecho de que vivimos en una aldea globalizada.

Es posible, agregan, que las estructuras actuales de los Sistemas Nacionales de Salud requieran adaptarse para enfrentar lo que han llamado la era de las pandemias.

Estoy seguro de que cada uno de nosotros tomaremos las mejores decisiones para proteger nuestra salud y la de nuestra familia y entorno.

¡No nos confiemos!

¡No bajemos la guardia!

