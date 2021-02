Niños migrantes

En medio de la euforia por el sorpresivo y muy merecido triunfo de la selección nacional frente al campeón del mundo, así como de la intensificación de las campañas en su recta final -y del intercambio de acusaciones entre los contendientes-, se difundieron una serie de imágenes que han provocado una gran indignación y rechazo de la comunidad internacional e incluso se ha llegado a señalar que se trata de una crisis humanitaria.

De acuerdo a la información dada a conocer, cerca de 2 mil 300 niñas y niños migrantes fueron separados de sus padres al ser detenidos por las autoridades de Estados Unidos en su intento por cruzar la frontera para entrar a ese país. En las imágenes se observa cómo estos niños, que en su mayoría provienen de países centroamericanos (Guatemala, El Salvador y Honduras) pero entre quienes también se identificaron a 25 mexicanos, son aislados de sus familiares en una especie de jaulas.

También se ha reproducido en medios de comunicación y redes sociales, un audio en el que se escucha el llanto de niños en uno de los centros de detención de la patrulla fronteriza mientras uno de sus agentes aparentemente se burla al decir que “tenían una orquesta”.

Un canciller ausente

Mientras que diversos organismos internacionales como la ONU, UNICEF al igual que activistas para la defensa de los derechos humanos, congresistas demócratas e incluso la esposa del ex presidente George Bush -a la que se sumaron otras ex primeras damas- o la senadora republicana Susan Collins se han manifestado en contra de estas medidas que forman parte de la política de tolerancia cero en materia migratoria ordenada por Donald Trump, el gobierno mexicano demoró cuatro días en pronunciarse lo que le generó serios cuestionamientos. Probablemente una de las voces más críticas contra ese ominoso silencio fue de la cantante Sasha Sokol, quien en un duro tweet evidenció que mientras el canciller Luis Videgaray emitió 33 mensajes relacionados con el triunfo de la selección, no se dio el tiempo para fijar posición sobre esta tragedia humanitaria.

Sr. @LVidegaray , Secretario de Relaciones Exteriores de México:

En su cuenta de Twitter hay 33 mensajes relacionados al triunfo de nuestra querida Selección, pero nada sobre ésta tragedia humanitaria. ¿Por qué? https://t.co/XZ78fj29hH — Sasha Sokol (@SashaSokol) 19 de junio de 2018

Parece que nuestras autoridades no cayeron en cuenta de que, como han apuntado los especialistas, estamos ante una persecución por motivos xenófobos que violenta los derechos más elementales de niñas, niños y adolescentes quienes junto con sus familias, huyeron de la violencia que padecían en sus países en búsqueda de mejores condiciones de vida.

Crisis humanitaria

No fue sino hasta el martes por la mañana que, en una conferencia de prensa, Videgaray calificó estos hechos como crueles e inhumanos. Sin embargo trató de matizar la declaración al dejar en claro que México no promueve la migración ilegal, y también deslizó lo que podría interpretarse como una justificación a la tardía reacción del gobierno de nuestro país, al señalar que los niños mexicanos que han sido separados de sus padres representan una pequeña minoría. No cabe duda que la administración de Peña Nieto ha sido errática en materia de política exterior, lo que quizá se explica por lo que el propio canciller admitió cuando fue nombrado: que no tenía experiencia y había llegado a aprender, pero la curva de aprendizaje ha resultado muy costosa.

Afortunadamente la presión internacional surtió efecto y, a pesar de que durante varios días la Casa Blanca se empeñó en justificar la decisión del Presidente al argumentar que el fenómeno de la inmigración ilegal es aprovechado por organizaciones criminales para cooptar menores e instruirlos en actividades delictivas como es el caso de la Mara Salvatrucha -cuando en realidad trató de utilizarlo políticamente para atacar a los demócratas y generar apoyo para la construcción del muro fronterizo-, Trump tuvo que dar marcha atrás al anunciar que va a firmar una orden ejecutiva que impida que las familias de migrantes sean separadas. Sin distingo de nacionalidades, todos debemos sumarnos en la defensa del interés superior de la niñez y de un trato humano a los migrantes.

@agus_castilla | @OpinionLSR | @lasillarota

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.