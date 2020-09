¿Un asunto de perversión de la justicia electoral?

Con seis votos a favor y 5 en contra, el Consejo General del @INEMexico; dio el registro de la organización "Encuentro Solidario" como partido político nacional, sin embargo, aún cuando la comisión respectiva había votado a favor, el pleno del INE negó con siete votos a México Libre el registro respectivo, aún cuando cumplió todos los requisitos de ley. Basta leer el dictamen de la Comisión respectiva.

El argumento central de los consejeros en el pleno fue el de que se dieron dudas sobre el financiamiento que usó la agrupación para su constitución.

En virtud de que hay un 8.2% del ingreso en el que el @INEMexico no tiene claro su origen, decidí votar en contra del registro de la organización México Libre como partido político nacional. https://t.co/5DTosYFYLy — Lorenzo Córdova V. (@lorenzocordovav) September 5, 2020

La primera reacción fue del expresidente Calderón en un tuit.

Si querían negarle el registro a @MexLibre_ , señoras y señores consejeros, al menos se hubieran ahorrado el ridículo de sus argumentos. No nos van a detener. — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) September 5, 2020

El asunto aún no es cosa juzgada, se fue al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Las reacciones de la negativa fueron muchísimas, algunas muy respetadas, otras no. De hecho esa noche del viernes fue una noche de fiesta por la resolución del INE.

Al día siguiente, Andrés Manuel López Obrador, con una guayabera muy de su gusto y sentado bajo un árbol en su rancho en Palenque, Chiapas, con un sombrero en la mano, afirmó que el dictamen del INE hizo justicia terrenal o divina -dependiendo de las creencias- y es muestra de que los tiempos han cambiado.

¿Qué dijo el C. presidente?

Metió cizaña, incluso se burló del expresidente Calderón por la negativa que le dio el INE, y le recomendó que recurra a quienes lo apoyaron en 2006 cuando, dijo, "le robó la Presidencia".

"Yo creo que ya cambiaron las cosas, que ya son otros tiempos. Yo atribuyo esto a las nuevas circunstancias, a la fuerza de la opinión pública, al cambio de mentalidad. Yo creo que esto es un triunfo del pueblo de México", dijo el tabasqueño, en la misma línea en la que en redes sociales desestimaron la acción del INE.

Dio recomendaciones muy a su estilo. Por ejemplo, le dijo a Calderón que recurra a los que lo ayudaron en aquel entonces. "Ahí tienen el periódico Reforma, que en ese entonces -en 2006-, hasta nos contaba, decía en las marchas de protesta 'no es 1 millón, son 350 mil', nos ponía hasta alfilercitos en las fotografías con notario público".

Y volvió a mencionar innecesariamente de manera crítica a Héctor Aguilar Camín y a Enrique Krauze, entre otros...

La reacción inmediata fue de Margarita Zavala, dirigente de la organización Libertad y Responsabilidad Democrática A.C. En un mensaje en tuit acusó al presidente de presionar al TEPJF para que también le niegue el registro como partido a México Libre.

Sr Presidente México Libre lo encabezó yo -no me extraña que usted le quite méritos a las mujeres- y es de más de 250 mil mexicanos que también son pueblo y que debe respetar



Confiesa que presionó al INE, ahora amenaza al tribunal, con usted pierde la democracia, pierde México https://t.co/TGybFyKBEF — Margarita Zavala (@Mzavalagc) September 5, 2020

Margarita acudirá a los tribunales, pero los hechos de aquella noche en Tlalpan no son buenos. Confirma que vivimos tiempos oscuros, perversos...

No es bueno para la democracia..

Mi pronóstico es que el Tribunal le va a otorgar el registro a #México Libre, pero no es bueno ni civilizado para un jefe de Estado el tono burlón de sus comentarios en aquel video en su rancho de Palenque, Chiapas.

Tampoco el C. presidente puede compartir su felicidad porque uno de sus adversarios perdieron el registro como partido político, a pesar de haber cumplido con todos los requisitos de ley, como así lo dictaminó la Comisión respectiva..

Como dije, creo que el Tribunal le va a otorgar el registro a #MéxicoLibre, basta que presente el dictamen de la comisión del INE. Pero en caso de no hacerlo, entonces las magistrados electorales podrían estar por encima de la ley. De darse ese escenario, entonces las y los ciudadanos de México Libre podrían acudir a instancias internacionales (Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA), y dado el caso llegar hasta la Corte de Costa Rica.

La ruta es larga, pero políticamente, en dado caso que les den la razón será muy severa para el Estado mexicano.

Fue la ruta que siguió Jorge G. Castañeda con las candidaturas independientes. Recomiendo ver la resolución del caso.

Por cierto, hay una versión de que, quienes habrían cabildeado con los consejeros para no darle el registro al partido México Libre habrían sido sus mismos ex compañeros de Acción Nacional...

Sería muy perverso, de confirmarse. Pero si a alguien beneficia, además del partido en el poder, es a Acción Nacional

Y por último, más perverso aún... resulta que funcionarios de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, a cargo de Carlos Alberto Ferrer Silva, están entregando "cédulas de notificación" en varios templos católicos de la Ciudad de México como si fueran agentes del antiguo Cisen.

Los verificadores llegan con una "cédula de notificación" que dice:

"Ministro de Culto, Sacerdote, Encargado o quien legalmente Represente a la Parroquia.", y ponen el nombre de la misma...

Increíble pero están buscando hasta por las debajo de las piedras si la organización de Margarita Zavala cometió ilícitos, como el hecho de hacer afiliaciones o recabar recursos en lugares de culto.

De esto no ha dicho nada la Secretaría de Gobernación.

Sólo decir que hay molestias de varios ministros de culto, y en su momento alzarán la voz...

PD.: Para cerrar el caso de aquel promocional del C. presidente donde lucró con la figura del papa Francisco con el spot de 30 segundos de duración y grabado en Palacio Nacional. El video fue difundido el martes 25 de agosto; días después el PAN y PRD presentaron quejas al INE por la utilización de símbolos o elementos de carácter religioso; y en la tarde del lunes 31 de agosto, la Comisión de Quejas del instituto ordenaron suspender de inmediato la emisión del promocional.

El miércoles 2 de septiembre, el director general de RTC interpuso un recurso de revisión del Procedimiento Especial Sancionador y señaló, entre otros motivos, que el spot no tenía la finalidad de influir en algún proceso electoral.

Ese mismo día, en la conferencia mañanera, el presidente informó que llevaría su queja ante al TEPJF e incluso acusó al INE de querer censurarlo. Días después, el domingo 6 de septiembre le dieron palo. Los magistrados determinaron por unanimidad que no era procedente la difusión del spot confirmando los argumentos de los consejeros que integraban la comisión, en el sentido que involucraba cuestiones religiosas no permitidas por la ley.

La reacción del presidente fue inmediata..

Se defendió haciendo alusión que el papa Francisco no sólo es líder religioso sino jefe de Estado, y aprovechó para criticar a FCH cuando siendo presidente va a un servicio religioso "y comulga siendo jefe del Estado mexicano. Pero eso es lo que caracteriza al conservadurismo".

En efecto tiene razón el presidente López Obrador, en marzo de 2012 vino a México -a Guanajuato-, el papa Benedicto XVI, y celebró un servicio religioso al aire libre; en la liturgia comulgó el presidente FCH y su esposa, pero lo hicieron muchísimas persona, incluso Enrique Peña Nieto y su esposa del PRI; lo que no dijo el presidente en la mañanera fue que él también acudió a esa misa con el hoy papa emérito, y que le dieron trato preferencial, y no comulgó porque no quiso, pero pudo haberlo hecho. Lo acompañaron su esposa, la escritora Laura Esquivel, el ex ministro Genaro Góngora, su entonces jefe de prensa César Yáñez y el general Audomaro Martínez.

¿Sabrá AMLO que FCH no violó ninguna ley al comulgar? pero esa es otra historia..

