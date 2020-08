En la conferencia mañanera del lunes 17 de agosto, el C. presidente López Obrador de repente sacó el tema de la corrupción y habló del proceso penal que se le sigue al señor Agustín Lozoya Austin, y como tiene derecho a opinar, se aventó la puntada de pedir -casi ordenar, pero "con todo respeto"-, al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, que todos los vídeos que han sido entregados como prueba del caso deberán ser conocidos Urbi et Orbi -a Roma y el mundo- para que todo el pueblo se enteré, debido a que considera que ese es un asunto de Estado.

Dijo que les tiene confianza tanto al fiscal general como al presidente de la Corte, pero quiere -¿ordena?- "sin entorpecer las investigaciones ni tener una actitud injerencista, respetando la división de poderes" que el pueblo de México tiene derecho a saber toda la verdad.

Pide -eso sí, de palabra, pero no en los hechos- guardar el debido proceso.

Dijo alzando la voz del atril mañanero que eso ayudará "a purificar la vida pública", y quiere por supuesto- y es lícito-, la reparación del daño y en su caso aplicar la extinción de dominio para "devolver al pueblo lo robado"; y, por último, que es el otro espectáculo, realizar una consulta ciudadana para que el pueblo decida si se les juzga o no a los expresidentes de la República, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Además, acota que si se llegara a la consulta ciudadana -que está en la constitución-, personalmente votaría en contra de que se les juzgue, y agregando por enésima vez que él no busca venganza.

¿Entonces que busca? ¿estigmatizar a la corrupción?

Mmm...

Eso, ya no es tan creíble.

"En el caso de que la gente decida que se les juzgue, ellos tienen el derecho a la defensa en lo legal, no es juicio sumario", y dice que se deben dejar "las filtraciones y los linchamientos políticos; actuar con responsabilidad, con seriedad. Y yo estoy seguro que si se actúa de esa manera se va a contribuir mucho en la lucha contra la corrupción en México, para desterrar la corrupción en México. Es el momento, tanto este asunto como el que se está ventilando en Estados Unidos con (Genaro) García Luna, que ese es un asunto también delicadísimo".

Y horas después como por arte de magia, o coincidencia o como regalo de la Fiscalía –que sería perverso-, y habría un retroceso gravísimo si se llega a comprobar, el periodista Ciro Gómez Leyva nos dio a conocer un video que alguien milagrosamente puso en la red social.

El video apareció en una cuenta registrada con el nombre Juan Jesús Lozoya Austin, hermano de Emilio. Se trata de un video de menos de cinco minutos. donde podemos ver la entrega de dinero en efectivo, en bolsas con billetes de 200 y 500 pesos en maletas, a dos personas empleadas del Senado de la República de nombre Rafael Caraveo, entonces Secretario Técnico de la Comisión de Administración, y de Guillermo Gutiérrez Badillo, secretario privado de Francisco Domínguez, entonces Senador y actual Gobernador del estado de Querétaro...

La toma con cámara oculta se hizo dentro de una pequeña oficina del edificio del Senado y se ven tres hombres con trajes negros y camisa blanca, que intervienen en el conteo del dinero, pero no se refieren en ningún momento a cuál sería su destino.

De inmediato; la escena hizo recordar los video escándalos del 2004, protagonizados por el empresario Carlos Ahumada y el señor René Bejarano, que incluso ajustó con ligas los fajos de billetes recibidos, y que quedó bautizado para siempre como el señor de las ligas...

Obviamente la primera impresión del video es que Bejarano queda como un niño de pecho ante el video que circula y se ha vuelto tema del momento.

Miguel Ontiveros, defensor de la familia aclaró en un comunicado a través del Twitter que el hermano de su cliente no tiene ninguna cuenta en esta red social por lo que denunciará ante la FGR la suplantación de su identidad en la difusión de este material; no dijo nada de el por qué se difundieron esos los videos.

La Fiscalía no emitió ninguna comunicación oficial, empero filtró que el video no forma parte de las pruebas que le fueron entregadas; pero el video sí parece formar forma parte de los presuntos sobornos que se habrían repartido a senadores para aprobar la reforma energética.

O sea, hay que esperar a ver la película completa. O si se quiere los vídeos completos.

Quizá el presidente no sabía -es evidente en su narrativa-, que ese vídeo no forma parte de la carpeta del ex director de Pemex, pero aún así y sin confirmar ni esperar el desenlace final el C. Presidente aprovechó su rating mañanera para exhibir el video en la conferencia, eso sí, lavándose las manos, desde luego diciendo que no lo había visto.

Leamos esta declaración:

-Preguntarle, por un lado, si usted ya sabía de este video que se subió -de hecho, un día antes en redes sociales, pero se difundió hasta ayer-. ¿Y qué opina del video en sí, del contenido?, le pregunta un reportero.

Su respuesta quedará registrada para la posteridad y quizá sea retomada en el proceso penal en contra de Lozoya... "ayer hablamos de este tema y según la información que se tiene, que es algo raro, lo subieron clandestinamente antier, supuestamente lo subieron el domingo y nadie lo vio, ayer en la mañana nadie sabía, al menos yo no sabía y poco después sale el famoso video. Esto para ubicarnos ¿no?, porque si lo hubiese colocado o si lo hubiesen instalado en la red el domingo es muy raro que hasta el lunes se detectara, pero, en fin, es nada más para tener una idea".

"Desde luego que no lo había yo visto, no lo conocía. Hay que ver si es el video que entregó el señor Lozoya a la Fiscalía, sí tiene cambios o es otro".

Y aquí dio a entender que debido a reacciones en medios se está aceptando como válido "no sé si comentaste aquí, no fue esa tu intención, pero creo que escuché que dijiste de que Francisco Domínguez..." (el gobernador de Querétaro).

-Sí, que de hecho él ya despidió a la persona que aparece en el video, era su secretario privado-, le precisa el reportero.

Dice el presidente que bueno pues ya está ahí el video y que será la Fiscalía quien decida si es de ellos o no... "Pero sí, este video que se dio a conocer es bastante fuerte, muestra la inmundicia del régimen de corrupción que imperaba, porque todo este dinero se utilizaba para comprar voluntades, conciencias, para comprar votos".

"Según la declaración del señor Lozoya, parte de este dinero se utilizó para la aprobación de la llamada Reforma Energética que tanto se promovió, se defendió por medios de comunicación, los escritores, columnistas, intelectuales orgánicos".

Dijo más cosas el presidente, pero son repetitivas; eso sí, recriminó a los medios y a las redes sociales que nos hayan dado la debida difusión, y comparó el video con él de su ex colaborador René Bejarano que sí se difundió como debe ser, por lo que aprovechando su Dios rating pidió a su vocero lo colocara en la pantalla para que todo mundo lo viera... "Vamos a pasarlo aquí, ayudamos a que se difunda para que se vea cuánto dinero recibían, maletas. Esto no son portafolios. Maletas...", dijo. O sea, nos recordó a aquel personaje que dijo que robaba, pero poco...

Y fue aquí cuando de nuevo dijo que le gustaría que se considerara el caso como un asunto de Estado, para que tuviera impacto, para que se estigmatizara a los corruptos...

Al final pidió que se investigue y se llame a todos los implicados a declarar, subrayando que no se debe "culpar a diestra y siniestra".

De nuevo volvió a decir, que le tiene mucha confianza al fiscal general etcétera, reiterando que no se puede tampoco acusar a nadie ni condenar a nadie sin las pruebas, sin que un juez declare culpable a un supuesto delincuente.

O sea, difunde el video y pide no se condene a nadie, cuando ya el pueblo ha juzgado.

El tema está en los medios, y ha generado comentarios...

En la mañanera de ayer, el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, salió al paso de las acusaciones, y aprovechando el rating de la mañanera calificó dichas acusaciones como "una bajeza inaudita" que, además, dijo, tienen "una intención política".

"Siempre he dado la cara y hoy no será la excepción. Los gobernantes tenemos la obligación de enfrentar los hechos, más cuando se trata de calumnias, de infamias, de ataques centrados en cuestiones políticas", expresó Domínguez ante el presidente López Obrador y el gabinete de Seguridad.

"Por mi parte no tengo nada que temer, nada de qué avergonzarme y nada que ocultar, los dichos del señor Lozoya son una infamia por varias razones", que resumió en cuatro puntos.

"No se puede creen en la palabra de un delincuente confeso, y hoy doy la cara aquí y ante la autoridad. No busco la protección a cambio de inventar falsedades", insistió el gobernador panista ante la mira inquisitiva del C. presidente.

Raymundo Riva Palacio escribió en su columna en El Financiero que lo que hizo AMLO en la mañanera del martes 18 de agosto quedara para la historia "fue el día en que el presidente (...) aplastó la ley y demostró que el Estado de derecho le hace lo que el viento a Juárez, que el debido proceso es una sopa de la que no come, y que a quienes deben ser guardianes de la ley, los utiliza, manipula y desecha con desparpajo. El fiscal general independiente al que tanto presume, luce como su apéndice, y el presidente de la Suprema Corte parece su operador legal por sus silencios injustificables. Habrá quien aplauda el corto plazo de la lucha contra la corrupción, pero el largo plazo corrompe la esencia de nación y mina la certidumbre jurídica de sus ciudadanos".

Coincido con Raymundo.

Lo que está haciendo López Obrador es además de un espectáculo político que pretende le de votos a sus seguidores en la elección de 1921, es pervertir la ley.

La ley debe aplicarse sin distingo, sea quien sea no debe haber impunidad, en eso hay que ser firmes, y apoyar a las instituciones.

Si hay pillos que cometieron ilícitos que se les castigue con todo el peso de ley, pero que se haga conforme a los principios constitucionales. Y si el fiscales y jueces hacen trapacerías denunciarlos, pero no se vale lanzar todo un cochinero al aire, y todavía más darle más aire para que embarre a todo mundo.

El proceso penal es largo y debe ser muy cuidadoso, hemos tenido gravísimos errores por llevar más el debido proceso; el caso paradigmático es el de la señora Florence Cassez Crepin.

Entonces, fueron múltiples los errores de todo nuestro sistema de procuración de justicia , empezando por la policía que hizo mal su trabajo y convirtió esto en un verdadero espectáculo para la TV; del Ministerio Publica que no integro bien la carpeta o averiguación previa llamada entonces; del juez de la causa que tampoco el entró de lleno al tema; de la resolución de un tribunal unitario, y de la sentencia de un tribunal de alzada que simplemente resolvió ratificar: "la sentencia de 60 años de prisión por los delitos de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro a la ciudadana francesa.", y por último de la SCJN que decidió no entrar al fondo del asunto.

Recordemos que sin declararla culpable o inocente, la SCJN ordenó la tarde del miércoles 23 de enero de 2013 la inmediata liberación de la ciudadana francesa al dejar sin efectos su condena de 60 años de prisión por considerar que el montaje televisivo sobre su captura vició todo el proceso penal en su contra.

La ministra Olga Sánchez Cordero -ponente-, había presentado un proyecto que proponía reenviar el caso a un tribunal unitario para nueva sentencia, pero ante la postura del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, decidió cambiarlo durante la sesión, y con el voto adicional de Arturo Zaldívar, se acordó otorgar el amparo "Liso y llano" para tramitar, de manera absoluta e inmediata, la libertad de Cassez, cuya condena por el secuestro de tres personas quedó anulada.

En pocas horas la ciudadana francesa era liberada...

¿Había instrucción superior de hacerlo? Eso sólo ellos lo saben y el hombre que estaba en Los Pinos. (EPN)

¿Por qué cambio de opinión la hoy secretaria de Gobernación? Sólo ella lo sabe.

Lo que sí no ha podido la señora Cassez es pedir la reparación del daño; pero el hecho es que vimos un triste espectáculo.

La justicia quedó dañada, y o nos referimos a la resolución de la Corte, que podemos o no estar de acuerdo con ella, pero que hoy dicen los penalistas es cosa juzgada. No, a lo que me refiero es al show mediático que se generó desde que la francesa abordó el vuelo de Air France, por cierto sabemos que con boletos comprados – no sabemos por quien-, 48 horas antes del fallo judicial; la recepción en Francia cual si fuera una jefa de Estado, incluso le tendieron alfombra roja y fue conducida al Pabellón de Honor de la terminal aérea del Charles de Gaulle.

Ahí la esperaban 150 reporteros; y por la noche para cerrar con broche de oro, una cena de lujo con el actor Alain Delon; un día después más placeo mediático en TV, y el encuentro con el mismísimo Presidente Hollande...

¡El golpe fue durísimo!

La justicia implica la presentación de pruebas, sin duda, pero hay que verificarlas y que sean lícitas, de no sera si no cuentan, ver los alegatos y testimonios, en suma, se requiere conocer la verdad de los hechos que surgirán de un juicio debidamente cuidado.. Por supuesto que debe exigirse imparcialidad, transparencia y sobre todo el respeto pleno a los derechos de los acusados. La presunción de inocencia por delante.

A Riva Palacio le preocupa el silencio del fiscal y del presidente de la Corte, a mí también me me preocupa, pero más el silencio de los legisladores y de las barras de abogados, y d ela academias de Ciencias Penales.

Nos ha costado mucho tener un sistema de justicia penal, que por cierto debe ser constanente revisado y hacerle los ajustes correspondientes, pero sin retroceso como pretenden algunos legisladores.

El C. Presidente no se da cuenta del gran daño que está haciendo al sistema de justicia.

Pregunto ¿qué pasaría si el fiscal no acata las instrucciones que le da el presidente desde el atril de mañanera?

Hoy ha dicho una y otra vez que le tienen plena confianza al fiscal, pero no sabemos que piense si no le hiciera caso a las "instrucciones" que da en la mañanera. Seguramente pediría su cabeza. ¿Cómo lo haría? Muy fácil...Tiene el rating para hacerlo, y al final el pueblo es el que manda.

¿Alguien lo duda?

De entrada, preparémonos para una gran temporada de videos, total no importa si sacan de contexto o se generan por filtraciones perversas, es una serie que ya la está pidiendo la plataforma Neflix...

El maestro del periodismo Ryszard Kapuscinski, decía poco antes de morir que hoy lo que cuenta en la información no es la verdad, sino el espectáculo...y eso está ocurriendo todos los días en Palacio Nacional...

Lástima.

Por cierto, muchos de esos reporteros que hacen de la información un espectáculo recientemente fueron galardonados con un doctorado honoris causa, patito...

O sea, las mañaneras están creando una escuela de periodismo...; que bueno que no viva ya el profesor Kapuscinski.

