Ucrania y las vacunas covid-19

No cabe duda de que la diplomacia de las vacunas ha sido una de las principales estrategias de los países productores para influir hacia socios estratégicos por medio de su distribución. No obstante, no sólo el país productor ha tenido un interés en refrendar una tendencia geopolítica, sino también el receptor ha sido un agente activo en el acercamiento a aquellos países productores para solicitar la donación o la compra de las vacunas. El caso de Ucrania es un ejemplo de la agencia del país receptor en refrendar o rechazar dicha colaboración. Hasta marzo de 2022, Ucrania sólo había autorizado las vacunas producidas por compañías de EU, Gran Bretaña, India y China (es decir, las vacunas de Johnson & Johnson, Pfizer/BioNTech, Oxford/ AstraZeneca, Sinovac y el Instituto del Suero) y ninguna proveniente de Rusia (como la Sputnik V). Esto no es un episodio fortuito, sino más bien responde a los intereses de Ucrania, y especialmente del presidente Volodymyr Zelensky en refrendar lazos con unos socios en vez de otros.

Diferentes medios han mostrado el acercamiento por parte del presidente Zelensky a Occidente a través de organismos multilaterales o bien en sus relaciones bilaterales y regionales. Un claro ejemplo es el de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). La intención de Ucrania —dicho sea de paso, un país soberano y autónomo— por acercarse a la OTAN ha sido clasificada como una medida que ponía en riesgo la seguridad de Rusia, y por tanto una razón para justificar la invasión. Cabe hacer un paréntesis y recalcar que la parte oriental del territorio ucraniano ha estado bajo disputa desde el 2014. Debido a esta disputa territorial, en ninguno de los escenarios era probable que la OTAN incorporara a Ucrania como un miembro activo. Por ello, resulta muy dudosa la justificación rusa de la invasión a Ucrania sobre la amenaza a su seguridad derivada de la expansión de la OTAN.

Ahora bien, si la OTAN ha recibido una gran atención como un ejemplo en el acercamiento de Ucrania a Occidente, éste no ha sido el único caso. Uno adicional es el de la diplomacia de las vacunas de covid-19. Como se mencionó en la introducción, Ucrania sólo ha aprobado las vacunas provenientes de Occidente y China. Debido a los retrasos en la distribución, el presidente Zelensky enfrentó un gran cuestionamiento en la inoculación de la población nacional durante el segundo semestre del 2020 y 2021. Los intentos por acercarse a EU habían fallado, puesto que la administración de Joe Biden tenía más interés en el retiro de las tropas de Afganistán que en refrendar la relación con Ucrania por medio de la donación y el envío de vacunas.

Este fracaso en el acercamiento fue capitalizado por Viktor Medvedchuk, quien representaba al mayor partido de oposición al gobierno de Volodymyr Zelensky en el parlamento. Cabe hacer un breve paréntesis sobre la figura de Viktor Medvedchuk. Dicho personaje tenía el control de una serie de canales de televisión, por medio de los cuales difundía noticias a favor de Rusia y los grupos separatistas. Adicionalmente, este personaje tenía una estrecha relación con Vladimir Putin, puesto que el último era el padrino de la hija de Medvedchuk. De hecho, en agosto del 2020, Vicktor Medvechuk, su hija y su esposa viajaron a Rusia y fueron inoculados con la vacuna Sputnik V, por lo que fueron los primeros ucranianos en ser vacunados contra la covid-19. Durante este viaje, el presidente Vladimir Putin recibió a Medvechuk y fue una de las primeras personas a quien el presidente recibió desde que la pandemia comenzó. La reunión fue retratada por las cámaras, y ninguno de los dos usaba cubrebocas, ni contaba con distancia social. Como resultado de la reunión, se llegó a un acuerdo en que Rusia podría proveer a Ucrania con millones de dosis de su vacuna, así como dejar que los laboratorios ucranianos las produjeran sin cargos adicionales.

No obstante, el presidente Zelensky rechazó dicho acuerdo. Dicho rechazo fue capitalizado en los canales de televisión que Medvechuk poseía en Ucrania, al argumentar que Zelensky se aferraba a una relación con Occidente que no se traducía en vacunas para Ucrania y, por tanto, altas tasas de mortalidad en la población. Ante este panorama, luego de haber ganado la segunda vuelta con 73% de los votos en abril del 2019, durante 2021, el candidato Volodymyr Zelensky sufrió una pérdida de popularidad, puesto que el acercamiento a Occidente simplemente no rendía frutos. Según el consejero de seguridad nacional del presidente Zelensky, Oleksandr Danyliuk, la negativa para recibir apoyo por parte de Rusia estaba destruyendo la base electoral de Zelensky.

A pesar de la constante oposición de Medvechuk al gobierno de Zelensky, dicha figura era el único intermediario entre el presidente de Ucrania y Vladimir Putin. Desde el inicio de la invasión de Rusia en el 2014, Medvechuk había sido uno de los principales negociadores en los acuerdos de paz que habían tenido como resultado la liberación de prisioneros de guerra. No obstante, este papel de intermediación no fue suficiente y en mayo de 2020, las autoridades de Ucrania decretaron un arresto a Medvedchuk, en el que se le acusaba de traición y aprovechar personalmente la ocupación rusa de Crimea. Bajo esta sentencia, debía permanecer en casa, y por tanto, no podía asistir a las sesiones en el parlamento, mientras durara el juicio. El arresto de Medvechuk puso fin a la posibilidad de intermediación entre Rusia y Ucrania.

Si el acercamiento con la OTAN ha sido uno de los episodios que ha recibido gran interés sobre la relación entre Ucrania con Occidente, el caso de las vacunas de la covid-19 respondió a la misma lógica. El rechazo del presidente Zelensky para recibir vacunas por parte de Rusia retrata cómo la distribución de vacunas covid-19 ha sido una manera de refrendar intereses geopolíticos tanto por los países donadores como los receptores.

*Talia Rebeca Haro

Investigadora invitada en la Fondation Brocher en Ginebra, Suiza. Ella es candidata a doctora por parte de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM. Cuenta con dos maestrías: una en Salud y Políticas Sociales por parte de la École des Hautes Études en Sciences Sociales y la Universidad de Linköping; y, la otra en Cooperación Internacional para el Desarrollo por parte del Instituto Mora. Ha sido investigadora invitada en la Universidad de Brown, la Universitàt Autonóma de Barcelona, Public Citizen, y en la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales.

