Ucrania, imaginemos la ruta hacia el final

¿Cómo terminan los conflictos? Las tensiones globales derivadas del conflicto en Ucrania han crecido de manera exponencial. Nos acercamos peligrosamente al clímax. De aquí, el camino lleva hacia la distensión o hacia un rompimiento mayor. Imaginemos la ruta que, desde la negociación, llevaría hacia el final del conflicto o, al menos, hacia una nueva etapa de contención administrada.

Kissinger

El 5 de marzo de 2014, Henry Kissinger publicó en el Washington Post un artículo que describía los que en su opinión serían los elementos centrales de una solución del conflicto entre Rusia, Ucrania y la OTAN. Las fórmulas que proponía han generado, con los años, muchas reacciones y controversias. No pocas de estas opiniones han sido negativas. En lo personal, creo que muchas de las críticas que ha recibido el texto se derivan de que es leído a la luz de los desarrollos de hoy día.

Le propongo al lector, que para propósitos de nuestra conversación de hoy, dejemos a un lado las propuestas de Kissinger que si son de su interés podría encontrar el artículo, y me permita hacer referencia a la propuesta de un enfoque que ya se revela desde el título del mencionado texto: "To settle the Ukraine crisis, start at the end".

La teoría Kissinger

En una de las conversaciones que sostengo regularmente con Antonio Azuela, coincidimos, sin proponérnoslo, con Kissinger al pensar que la conversación pública dedica mucho tiempo al análisis de los hechos que se suceden en el desarrollo de una crisis; hace cábalas respecto de las causas probables del conflicto y sobre las que podrían ser las reacciones de las partes enfrentadas. Asimismo, el imaginario colectivo dedica mucha energía a una especulación básica que denota temores e inclinaciones, "quién va a ganar". Negro o blanco.

Antonio y yo coincidimos en algo: imaginar la paz es imaginar cuáles serían los escenarios de salida de un conflicto. Imaginar la resolución de una contienda, lleva a pensar qué elementos estarían en la mesa de la negociación final.

Así, Kissinger propone que para terminar una crisis debemos de comenzar por el final y ello nos obligaría a pensar que una solución negociada lleva a tratar de determinar cuáles serían los objetivos mínimos que las partes en conflicto podrían obtener. Es muy probable que las líneas rojas establecidas por las partes adquieran al final una tonalidad más pálida. Negociar no es claudicar, negociar no es imponer; al negociar, nadie gana todo.

No es probable que la mesa que vendrá, porque vendrá, se convierta en una de claudicación tipo Versalles; si alguien espera un resultado de esa magnitud, es porque en el fondo está convencido de que a la humanidad le podría esperar un largo invierno nuclear. Ello querría decir que los costos acumulados para una de las partes son tan insoportables que le orillarían a una rendición incondicional o a la adopción del último recurso de agresión que estúpidamente la humanidad creó y conserva en una proporción que lo único que puede asegurar es la aniquilación mutua, un apocalipsis global.

Creo, confío, en que el conflicto actual, a pesar de su carácter multipartita o tal vez por ello, no escalará mucho más y se resolverá en una mesa que ponga final a esta muy lamentable agresión a un Estado soberano.

La guerra es la continuación de la política por otros medios, decía Clausewitz. Esa cruda afirmación nos obliga a plantear las condiciones para regresar a la política a secas, a la traída y llevada mesa.

¿Quienes se sentarían a la mesa?

Las condiciones de la mesa, la definición de las partes que la integren y la fecha en que se pueda instalar, dependerán de la profundidad que llegue a tomar el conflicto, tanto en el número de muertes que muy desgraciadamente ya se están produciendo, como por la importancia del daño que las partes se inflijan, directa o indirectamente, en el terreno puramente bélico, como en el humanitario y en el económico. Complican mucho el ambiente previo a un proceso de distensión los anuncios que insinúan que la violencia podría escalar de manera dramática, irreparable.

El teatro del conflicto adquiere, en algunos aspectos, dimensiones globales y estas solo se acentuarán con el curso del tiempo. Pueden pasar días, semanas o meses hasta que haya condiciones para que se pueda instalar una mesa de negociación. Una cosa es segura, la dilación en el inicio de negociaciones reales no será nunca una buena noticia. Otro hecho es cierto, es muy probable que el inicio de las conversaciones tenga varias salidas en falso y el conflicto se recrudezca; serán momentos de gran tensión y riesgo.

Sería de esperarse que conforme las negociaciones fueran avanzando y los puntos a discutir adquirieran una mayor complejidad, más participantes se fueran sumando a la mesa. Mucho depende del éxito de las primeras reuniones. Una reunión es ya un éxito; que las conversaciones adquieran una cadencia, será una muy buena señal.

Al escribir esta columna (el domingo 27 de febrero), los indicios apuntaban a que la primera ronda de pláticas bilaterales entre Rusia y Ucrania se podría celebrar en la frontera entre este último país y Bielorrusia. Sin duda, el primer objetivo sería un acuerdo de cese al fuego. Es probable que en la primera reunión participen sólo representantes de Ucrania y Rusia, con la intercesión de un representante de Bielorrusia. Sería deseable que, en lugar del anfitrión, el amigable componedor fuera, mejor, un alto representante del Secretario General de las Naciones Unidas. Sería también deseable que las conversaciones emigraran a Ginebra o a alguna otra ciudad Suiza.

La determinación de las partes en la negociación estará dada por una decisión que ya marca un alcance predeterminado. Las conversaciones iniciales podrían caracterizar el conflicto como un evento bilateral o reconocer el carácter multidimensional del diferendo, y sumar por ende a actores que no son parte directa en las acciones bélicas. A los representantes de Rusia y Ucrania, se sumarían participantes que discutirían los tramos correspondientes a la OTAN y a la Unión Europea. Sin duda, esta última versión sería la preferida por Rusia. Ucrania es parte y se encuentra, además, en medio de una conversación que le rebasa.

Hay otra modalidad que podría avanzar de manera paralela, la conversación sobre el cese al fuego y sobre la eventual neutralidad de Ucrania podría discutirse en un ambiente bilateral con cierta presencia de la OTAN, mientras que, de buscarse, una decisión de fondo, que lleve a la revisión de la institucionalidad de la relación entre Rusia y la OTAN y la Unión Europea tendría un carácter multipartita y, por definición, sería un proceso mucho más largo y complejo.

No podemos descartar la posibilidad de que, dada la tensión a la que ha llegado el conflicto, las conversaciones se den en un plano gradual y progresivo, por etapas.

De lo urgente a lo importante

Primero. Asegurar un cese al fuego verificable, la atención de heridos y el intercambio de prisioneros. Ello incluye la designación de zonas de no agresión.

Segundo. Establecer un derecho de paso y acción a representantes de la Cruz Roja u otras organizaciones humanitarias que brinden atención a desplazados y población civil afectada.

Tercero. Obtener un compromiso de iniciar, sin condiciones previas, un diálogo de fondo sobre las causas del conflicto.

Cuarto. Una de las partes más complejas de las negociaciones de fondo será el establecimiento de los puntos que estarán en la mesa.

Por Rusia. Seguridades sobre el no ingreso de Ucrania a la OTAN; la garantía del respeto de la autonomía de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk; la negociación de un acuerdo sobre los límites geográficos a la colocación de baterías de misiles de corto, mediano y largo alcance, con un esquema de verificación; un acuerdo sobre límites geográficos a la colocación de otra infraestructura militar; y un calendario de cumplimiento de compromisos que incluya el levantamiento de sanciones.

Por Ucrania. La adopción de un calendario de retiro total de las tropas rusas de su territorio; el retiro del reconocimiento ruso de la soberanía de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk a cambio de realizar las reformas constitucionales ofrecidas en 2015, en los Acuerdos de Minsk, para darles una mayor autonomía de gestión y el compromiso de respetar sus tradiciones, cultura y lengua. El retorno de Crimea a la soberanía de Ucrania; libertad para negociar el ingreso a la Unión Europea.

Por la OTAN y la Unión Europea. Además de las incluidas en el inciso de Ucrania, arriba, garantías de Rusia que den tranquilidad y seguridad a sus vecinos, miembros de la OTAN o no.

Las líneas rojas

Para Rusia. Que Ucrania nunca forme parte de la OTAN.

Para Ucrania. Garantías de respeto a su soberanía e integridad territorial, incluyendo Donetsk y Lugansk y el respeto a su decisión de adoptar la forma de gobierno que corresponda en el ejercicio de su soberanía.

Cómo apreciará el lector, arriba sólo está el punteo de los temas a resolver, respecto de los cuales me abstengo de hacer predicciones. La situación es frágil y pueden producirse eventos inesperados que alteren esta compleja ecuación. De lo apuntado, muy complejo en el terreno, se desprende un final posible, un final con varios escenarios. En el fondo, veo que el resultado final consolide la coexistencia pacífica de dos naciones soberanas y la adopción de medidas colectivas que acuerden un nuevo arreglo de seguridad en Europa. Espero que seamos capaces de lograrlo.

