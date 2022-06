Dadas las marcadas desigualdades sociales que existen entre mujeres y hombres, de las cuales hablé en el marco del cambio climático en mi artículo anterior, y aprovechando que junio es el mes del orgullo, es una buena oportunidad para entender a qué nos referimos cuando hablamos de transversalizar la perspectiva de género.

Transversalizar la perspectiva de género, de acuerdo a la Secretaría de las Mujeres, se refiere al método de gestión para promover la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, transformando las estructuras y logrado la igualdad sustantiva entre ambos sexos. Respecto a esto, se hace referencia a que dicha perspectiva atraviesa y toca varios campos, como un corte transversal, sin pertenecer exclusivamente a ninguno de ellos y cuyo objetivo final es garantizar la igualdad de los géneros. En estas definiciones, me gustaría integrar el concepto del "tercer género", refiriéndome al no binario, por lo que, a lo largo del artículo, cuando me refiera al género, también me estaré refiriendo a las personas no binarias que, además, es necesario incorporar dentro de la transversalidad y no sólo hablar de mujeres y hombres.

A menudo sólo se ve la transversalidad del género como un tema a abordarse por los mecanismos institucionales y de política pública (diagnóstico, planificación, seguimiento y evaluación), pues se argumenta que las políticas son neutras respecto al género porque se dirigen a toda la población por igual, sin hacer distinciones entre mujeres, hombres y personas no binarias. Sin embargo, si partimos de que las mujeres, los hombres y las personas no binarias se encuentran en posiciones socialmente desiguales, cualquier actuación pública que no lo tome en cuenta, sólo conseguirá continuar dichas desigualdades e incluso agravarlas. En ese sentido, merece la pena recalcar que la transversalidad, es responsabilidad de toda la sociedad en su conjunto, pues sólo así se garantizará que mujeres, hombres y personas no binarias sean tratadas de manera igualitaria y equitativa.

La intensión de transversalizar la perspectiva de género, además de promover la justicia social y los derechos humanos, promueve un desarrollo humano equitativo y sustentable, tan necesario para hacer frente a las realidades adversas que como humanidad estamos enfrentando. Por lo anterior, resulta relevante sensibilizar y concientizar desde la estructura social e institucional al género y que, de esta manera, éste sea visto como un tema prioritario.

Las necesidades y experiencias entre mujeres, hombres y personas no binarias, varían según las circunstancias. Pueden variar de país en país, de región, y, sobre todo, ser distintas a partir de las realidades sociales, económicas, ambientales y culturales que existen entre ellas. Es por ello que se debe considerar y comprender los diferentes roles y responsabilidades que tenemos todas las personas, así como los niveles de participación e incidencia en la toma de decisiones que se pueden tener; por lo que transversalizar la perspectiva de género requiere de un análisis riguroso sobre dichas realidades y necesidades puntuales, para que con ello se busquen soluciones y se resuelva o aminore su impacto negativo.

Dentro de la transversalidad de la perspectiva de género, es necesario prestar atención a lo que se ha denominado la "condición especial de la mujer" donde incluyo a "la mujer transgénero", que se refiere a los factores y comportamientos sociales, económicos y culturales que han mantenido a las mujeres en una situación de desventaja y subordinación a lo largo de la historia con respecto al hombre. Este concepto conecta el bienestar material de la mujer con circunstancias específicas que rodean su entorno social y económico y los roles y responsabilidades que la sociedad le otorga. Sin embargo, transversalizar el género no consiste en simplemente añadir un "componente femenino" ni un "componente de igualdad entre los géneros" a una actividad existente; es algo más que aumentar la participación de las mujeres. Significa incorporar la experiencia, el conocimiento y los intereses de las mujeres, de los hombres y de las personas no binarias, para sacar adelante dicha actividad.

En este sentido, es relevante hacer mención a las cuestiones más elementales y básicas que se deben garantizar al ser mujer y mujer transgénero, como el derecho a la vida, derecho a no sufrir discriminación ni violencia por el hecho de haber nacido mujeres o transformarse en una. Derecho a no vivir con el miedo constante a ser agredidas sexualmente con impunidad. Derecho a contar con las necesidades básicas cubiertas, como el acceso a una vivienda, al agua, al alimento, a la electricidad, a la salud, empleo remunerado, etc.

Sin duda, la transversalidad de la perspectiva de género no ha sido fácil, y varios estudios han señalado que esto se debe a la falta de entendimiento y ausencia del enfoque de género como un elemento prioritario y central de las organizaciones e instituciones y también, debido a que no se realizan consultas y análisis sobre los grupos más vulnerables, sobre todo las mujeres y mujeres transgénero. El poner este tema a la vista de todes, es sin duda un gran paso, y para reducir y equiparar estas desventajas y eliminar la subordinación de la mujer y la mujer transgénero, es necesario que desde las estructuras del gobierno y de la sociedad misma, se actué con medidas específicas para facilitar en las mujeres y mujeres transgénero el acceso a la información, a la tecnología, a la participación e incidencia, a la toma de decisiones, así como eliminar toda práctica de discriminación. Para garantizar esto, se necesita que desde la política realmente se desarrollen las plataformas y mecanismos para que tanto mujeres, hombres y personas no binarias cuenten con igualdad y equidad y se permee en toda la sociedad.

Ximena Celis | Coordinadora de Cambio Climático, en Proyectos y Alianzas Estratégicas en Política y Legislación Ambiental (POLEA). Maestra en Cooperación Internacional para el Desarrollo por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora y Maestra en Educación Ambiental por la Universidad ORT México. Cuenta con una licenciatura en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México, además de contar con estudios en la ESC Rouen, Francia. Cuenta con 10 años de experiencia trabajando en proyectos ambientales, sobre todo en temas de educación ambiental, ecotecnologías, agua, gobernanza y participación ciudadana, así como adaptación al cambio climático.

