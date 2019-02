¡Tramposos de quinta...!

A nadie debe sorprender que tanto calificadoras como bancos hayan rechazado el plan de rescate de Petróleos Mexicanos. ¿Por qué no es una sorpresa?

Porque en Pemex y en buena parte de la administración de López Obrador se vive el reino de la mediocridad. Es decir, llegaron a los puestos más altos no los más calificados y quienes tienen las mejores credenciales académicas, sino los más mediocres.

Y la única condición para acceder a esos cargos, como queda claro, es la lealtad absoluta a López Obrador.

¿Qué esperar de un director de Pemex que recibió su título de Agrónomo 33 años después de que desapareció la escuela que lo acredita?

Pero vamos por partes. El artículo 20 de la Ley de Pemex establece que tanto el director general como los consejeros deben tener título profesional en las áreas de derecho, administración, economía, ingeniería, contaduría o materias afines a la industria de los hidrocarburos.

Octavio Romero no cumple con ninguno de esos requisitos. Peor, al llegar a Pemex exhibió un título de Agrónomo, emitido en 2018 por el Colegio Superior de Agricultura Tropical, que por decreto de Miguel de la Madrid desapareció en 1985. Es decir, que el título que exhibió Octavio Romero tiene todas las características de fraudulento.

Pero ese es apenas un caso de las trampas de la cuarta transformación.

La lista de tramposos de quinta es interminable

1.- María Chávez García, fue designada secretaria administrativa del Fondo Sectorial Conacyt, de la Secretaría de Energía y Sustentabilidad Energética. De acuerdo con su currículum como servidora pública, su máximo grado de estudios es la secundaria. Premio a la lealtad.

2.- David Alexis Ledesma, nuevo subdirector y coordinador de comunicación del Conacyt; nombramiento rechazado por la comunidad científica al no cumplir el requisito de cursar una licenciatura. Llegó al tercer semestre de la carrera de Ciencias de la Comunicación en la UNAM y mintió con la supuesta carrera de Química. Llegó al cargo gracias a su relación con otro tramposo, Jenaro Villamil y su amistad con Dolores Padierna.

3.- Edith Arrieta Meza, licenciada en diseño de modas por la Universidad de Jannett Klein, llegó al Conacyt como subdirectora de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados.

Según Declaranet, la única experiencia como servidora pública es jefa de la Unidad Departamental B en la alcaldía Tlalpan, durante la administración de Claudia Sheinbaum. Antes fue candidata a diputada por el Distrito 34 de Milpa Alta/Tláhuac y perdió ante la priísta, Mariana Moguel Robles.

4.- El Senado de la República, con el nombramiento ilegal de Jenaro Villamil como presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, a pesar de no contar con título universitario ni cédula profesional. El artículo 18 de la Ley del Sistema de Radiodifusión del Estado Mexicano señala que para dicho cargo el titular debe contar con nivel licenciatura.

A Villamil lo propuso el propio presidente Obrador. En entrevista, Villamil reconoció no contar con el título profesional, pero justificó que presentó su historial académico universitario. Dijo que consultó con la Consejería Jurídica de Gobernación, donde le plantearon que cumplía con los requisitos ya que la ley dice; "nivel licenciatura", no "grado o título de licenciatura". Por eso la pregunta. ¿Y cómo se acredita el nivel licenciaura, si no es con el título?

5.- Otra "joyita" es el caso de Rogerio Castro Vázquez, titular de la Secretaría Gerneral Jurídica del Infonavit, quien no cumple con el requisito de ser licenciado en Derecho y sólo se ostenta como normalista.

Castro Vázquez fue diputado federal plurinominal por Yucatán en 2015, y durante dos años se encargó de la presidencia de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados. Después, en 2017, López Obrador, lo nombró coordinador de organización de Morena en Yucatán.

6.- Es de escándalo el caso de la ex corredora Ana Gabriela Guevara, ex senadora y ahora titular de la Conade, quien ha tenido todos esos cargos gracias a su amistad con AMLO. Debieron modificar la ley para que ocupara el cargo ya que sólo tiene estudios de secundaria y gana 119 mil pesos al mes. ¿Cómo explica una fortuna en casas y autos todos adquiridos al contado?

7.- Esteban Moctezuma, titular de la Secretaría de Educación Pública declaró ser licenciado en Derecho por la UNAM. Resultó que según la plataforma Declaranet, esa información es falsa. ¿Por qué? Porque no concluyó la licenciatura de Derecho. Es decir, mintió.

¿Tramposos de quinta?

Al tiempo.

De AMLO para el mundo: "¡Que se hunda Pemex!"

@RicardoAlemanMx | @OpinionLSR | @lasillarota