¿Traje a la medida en Sedena?

En la Secretaría de la Defensa Nacional se entregó un contrato por 257 millones de pesos a México Montecitos para la adquisición de placas balísticas, empresa que en 2015, 2016 y 2017 (tiempos de EPN) se quedó por adjudicación directa con el suministro de este insumo.

Tal como consta en registros de Compranet, la firma fundada en 2008 por Jesús Eduardo Quintana Ortega y Cesáreo José Quintana Ortega se llevó la primera adjudicación, cinco años atrás, por un monto de 22,765,101 pesos; el año siguiente fue por 47,111,148 pesos y la última, hace tres años, por 94,552,853 pesos. Todas ellas para la compra de panel y placa balística.

Con este historial, entre las concursantes de la licitación LA-007000998-E209-2020, cuyo fallo se dio a conocer este jueves 19 de noviembre, aseguran que el proceso estaba viciado desde el origen, sí, que fue una licitación a modo. Pues de acuerdo con los concursantes NO hubo sustento técnico para que se estipularan parámetros tan específicos que pudieran favorecer la libre competencia.

Entre estos se encuentran:

Las medidas que establecieron para los dos tipos de placa que se licitaban, una de 25x30 y otra de 18x18, ya que, me explican, generalmente se recurre a las conocidas como "medidas estándar" de 8x12, 10x12, 8x8 y 6x6, en las cuales se basa el mercado de chalecos y portaplacas. Así pues, se sospecha que se trataba de bienes ya fabricados o fabricados expresamente con estas medidas, por lo que no estaría mal un vistazo por parte de la Función Pública y la Cofece, de Irma Eréndira Sandoval y Alejandra Palacios, respectivamente.

Ante este supuesto traje a la medida, acusan que les fue imposible cumplir con los requisitos, por lo que Arsenal Protection México, KGB Servicios de Protección Integral y RCU Sistemas, no pasaron la evaluación técnica; mientras que CIMA V, Sedicoemp, así como Techtex, quedaron fuera por no presentar la muestra para su revisión. Además, déjenme decirles que, la propuesta de Power Hit fue desechada debido a que no firmó electrónicamente.

¿Fue el mejor precio? Respuesta: tampoco

Techtex fue la que puso sobre la mesa el precio más accesible con un máximo de 212 millones 17 mil pesos, seguida de CIMA V, con sus 222 millones 309 pesos. Por su parte, la más alta correspondía a KGB Servicios, con hasta 329 millones 347 mil pesos.

Finalmente, México Montecitos fue la única en acreditar la evaluación técnica realizada por Víctor Pérez Hernández, jefe del Laboratorio Balístico de la Jefatura de Ingeniería. Así, tienen 10 días (a partir de que se dio a conocer el veredicto) para entregar la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales, que entrega el SAT de Raquel Buenrostro, además de que el acuerdo se formalizará a más tardar el próximo 4 de diciembre, y que les dieron como límite el 14 de diciembre para entregar la garantía.

Bien calladito se tenía Rogelio Jiménez Pons el proyecto de granjas solares que estará impulsando Fonatur. Quizás porque todos sabemos que a este gobierno no le gustan los proyectos de energía limpia. Se trata de siete granjas solares en el sur del país y que podrán ser utilizadas para abastecer de energía al Tren Maya. Con este cambio, el 44 por ciento del proyecto ferroviario operará con un sistema híbrido –electricidad y diésel– y eléctrico. Lo que todos se preguntan es si Jiménez Pons convenció al presidente para que cambiara de opinión, a pesar de la posición del dúo dinámico de Rocío Nahle y Manuel Barlett, o si las granjas solares es un regalo anticipado para el gobierno estadounidense de Joe Biden que irá con todo para promover en la agenda mundial el uso de la energías limpias. ¿Usted qué opina?

Gertz Manero anda muy ocupado

¡Así como lo están leyendo! Pues, si Luis Videgaray Caso es traidor a la Patria, de acuerdo con la denuncia presentada por la Fiscalía por la Reforma Energética, ahora debe el fiscal Gertz Manero estar haciendo las órdenes de aprehensión pertinentes, para TODOS los 95 senadores del PRI, PAN y Verde, y los 354 diputados federales (PRI, PAN, Verde y Nueva Alianza) que la aprobaron, el 11 y 12 de diciembre del 2013. Así como para todos los congresistas locales involucrados. Pues si la lógica fue: Videgaray es traidor a la Patria por dicha Reforma, quienes la votaron a favor también lo son, ¿o no? Así pues, además de estar en su casa desde marzo resguardado para que no le dé coronavirus, también está dictando HARTAS, dirían en mi casa, órdenes de aprehensión. O lo que es peor... no vaya a ser que el fiscal también acuse a este gobierno de la 4T de traición a la Patria, pues ya recibe frutos de la reforma energética y la sigue aplicando. Ya ven que nos venden que la Fiscalía es autónoma y Gertz Manero un fiscal muy valiente.

